Planetas geracionais: Astrologia explica diferença entre gerações

Geração X, Y (ou Millennials), Z e Baby Boomers são classificações cronológicas que reúnem características e comportamentos semelhantes entre pessoas que nasceram no mesmo período. Você sabia que a Astrologia também explica os diferentes comportamentos com base nas gerações? Sim, através dos planetas geracionais.

Cada um dos 10 planetas estudados pela Astrologia representam uma função psíquica. Dentre eles, há três que indicam as tendências e os grandes debates de cada geração. Por isso, são chamados de planetas geracionais.

Quais são os planetas geracionais?

Enquanto os planetas pessoais (Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte) ficam de dois dias a algumas semanas em um signo e os planetas sociais (Júpiter e Saturno) ficam de um a dois anos, os planetas geracionais podem ficar por mais de 30 anos.

Portanto, os planetas que estão localizados no céu depois de Saturno são considerados geracionais, pois ficam um longo período num mesmo signo: são eles Urano, Netuno e Plutão.

Então, se você quiser saber a qual geração pertence, deve fazer seu Mapa Astral e conferir em qual signo você tem esses três planetas. Siga o passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Urano, Netuno e Plutão.

Confira em quais signos aparecem ao lado desses planetas (os três últimos da lista).

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Urano e Netuno em Capricórnio e Plutão em Escorpião.

Como os planetas geracionais atuam?

Devido ao longo período em um mesmo signo, os planetas geracionais impactam o coletivo, e não apenas indivíduos.

Quando Urano, Netuno e Plutão estes adentram um novo signo, as motivações e a forma de atuar das pessoas de toda uma geração mudam, não somente dos indivíduos.

Urano fica 7 anos em um signo e representa como pensamos a liberdade e a independência.

fica 7 anos em um signo e representa como pensamos a liberdade e a independência. Netuno fica 14 anos num mesmo signo e representa as relações com a espiritualidade e a autoilusão.

fica 14 anos num mesmo signo e representa as relações com a espiritualidade e a autoilusão. Plutão pode ficar de 12 a 32 anos em um signo e mostra nossas fraquezas e onde temos mais medo de mudar.

Por exemplo, Urano esteve pela última vez no signo de Aquário entre 1995 e 2003. Quem nasceu nesse período tem Urano em Aquário, portanto, tende a desenvolver uma forte conexão com o coletivo e costumam ter metas ousadas e inovadoras.

Já Plutão está em Capricórnio desde 2008 e permanece até 2024, então, os nascimentos mais recentes indicam pessoas com tendência ao perfeccionismo e que podem desenvolver também certa obsessão por sucesso profissional.

Quer dizer que todas as pessoas de uma geração são iguais?

Como vimos, a interpretação dos três planetas geracionais por signo reflete algo que toda uma geração irá vivenciar. No entanto, a interpretação de Urano, Netuno e Plutão por Casa astrológica mostra a ação individual de cada um dos planetas.

Isso porque as Casas significam “onde acontece”, ou seja, em qual área da vida cada pessoa irá manifestar as funções dos planetas.

Por exemplo, alguém com Plutão na Casa 4 chama atenção para segredos e crises do lar de nossa infância, enquanto uma pessoa com Plutão na Casa 6 indica questões ocultas de saúde e enfermidades de difícil diagnóstico.

Se você curte o assunto e quer se aprofundar na Astrologia a ponto de fazer suas próprias análises, confira aqui o Curso Básico de Astrologia.

