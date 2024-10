O grande destaque do horóscopo mensal de outubro de 2024 é o Eclipse Solar Anular em Libra, que ocorre no dia 2. Para a Astrologia, eclipses são momentos poderosos em que nos conectamos com nossoas emoções mais profundas e nossos segredos.

Além disso, outubro de 2024 também marca o início de um ciclo de Júpiter retrógrado, no dia 9, fase conhecida por empecilhos com grandes eventos, viagens e justiça.

Mas é claro que cada movimento planetário tem uma importância diferente segundo oseu Mapa Astral. Por isso, a seguir, te contamos como fica o Horóscopo de outubro de 2024 para todos os signos.

Dica: veja as previsões para o seu signo solar, mas também seu Ascendente, porque a maioria dos movimentos são calculados segundo este signo.

ÁRIES

Outubro costuma ser um mês de desaceleração para o signo de Áries, pois é o ponto em que o Sol transita por seu signo oposto, Libra. Por isso, é um período que demanda moderação, em que as pessoas arianas devem reservar tempo para refletir e descansar.

Em 2024 não é diferente. Além disso, temos ainda uma oposição de Marte a Áries até o dia 13, o que pode intensificar essa sensação de desaceleração, especialmente em questões ligadas à comunicação e à tomada de decisões.

Áries tem fama de tomar ações impulsivas, mas neste mês será preciso botar um freio nisso. O momento pede cautela na expressão de suas ideias, pois sua clareza mental pode estar um pouco turva. Seja como for, será melhor ponderar muito bem suas ações.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: as questões que envolvem a família, o lar e as raízes emocionais estarão em evidência no trânsito de Marte. Portanto, outubro pode ser o momento ideal para resolver pendências ou conflitos nesses ambientes.

as questões que envolvem a família, o lar e as raízes emocionais estarão em evidência no trânsito de Marte. Portanto, outubro pode ser o momento ideal para resolver pendências ou conflitos nesses ambientes. Até o dia 13: a oposição de Marte pode ensejar desafios de comunicação e pequenas frustrações. Mas a introspecção e o fortalecimento do lar podem lhe trazer um grande crescimento pessoal e novas perspectivas. Tenha paciência consigo e com os outros.

TOURO

As atenções do signo de Touro devem se voltar às relações ao longo de outubro. Afinal, o planeta regente desse signo, Vênus, estará em oposição complementar até o dia 17. Com isso, os temas centrais da vida taurina serão o amor, as parcerias e as conexões íntimas.

Além disso, Mercúrio também fará oposição complementar a Touro a partir do dia 14. Isso tende a ingetar um impulso intelectual nas suas interações com as outras pessoas. Portanto, esse trânsito favorece o diálogo, a troca de ideias e a resolução de conflitos.

Por fim, Marte emana dinamismo e movimento para questões ligadas a viagens rápidas e estudos. Será um período estimulante para iniciar novos cursos, ou mesmo para retomar algum estudo que estava suspenso.

Anote as datas!

Dias 5 e 6: a Lua se alinha a Vênus, intensificando suas emoções e sua sensibilidade. Ou seja, o clima de romance estará em alta. É um momento poderoso para se abrir ao amor, cultivar o entendimento e expressar seus sentimentos mais profundos.

A partir do dia 14: Mercúrio incentiva a comunicação aberta e honesta, facilitando a resolução de conflitos. Portanto, será um momento excelente para firmar compromissos ou fazer acordos, seja no âmbito pessoal ou profissional.

GÊMEOS

Outubro de 2024 será um mês de grandes oportunidades para o signo de Gêmeos. Especialmente para quem faz aniversário a partir do dia 10 de junho, os geminianos do terceiro decanato (veja aqui o que são os decanatos e como eles funcionam).

Ao longo de todo o mês, Júpiter estará em conjunção com o Sol em Gêmeos. Com isso, a energia expansiva e otimista de Júpiter tende a favorecer as ações e decisões no período. É um alinhamento que pode se reverter em sorte, crescimento e novas oportunidades.

Além disso, a partir do dia 18 Vênus passa a se opor a Gêmeos, o que é bastante favorável aos relacionamentos, parcerias e associações. Afinal, essa posição traz um brilho especial para sua vida amorosa e social.

Anote as datas!

A partir do dia 18: a oposição de Vênus é um bom momento para resolver conflitos, encontrar o amor ou aprofundar o compromisso com quem já está ao seu lado. O magnetismo amplificado também pode atrair novas amizades e parcerias.

CÂNCER

A tônica de outubro de 2024 para o signo de Câncer será a intensidade. Afinal, Marte transitará por esse signo ao longo de todo o mês. Trata-se de um evento significativo, que só ocorre a cada dois anos, em média, e que se manifesta em várias áreas de nossas vidas.

Marte é o planeta da ação, da energia e da iniciativa. Então, ele traz um impulso poderoso para Câncer, o que se reverte em decisões mais rápidas, determinação e capacidade de perseguir objetivos com vigor renovado.

Porém, esse ciclo também tem aspectos nem tão favoráveis. Se por um lado Marte aumentará sua assertividade para defender seus interesses, também pode levar à hipersensibilidade. Portanto, procure canalizar essa energia de forma construtiva.

Anote as datas!

Dias 3, 11, 23 e 31: a Lua estará em tensão com Marte, o que aumenta a probabilidade de oscilações emocionais e de aumento da irritação. Nesses dias, é possível que você tenha mais contato com emoções como vulnerabilidade, ansiedade ou impaciência.

LEÃO

O signo de Leão terá um mês de introspecão e reflexões importantes em outubro de 2024. Tudo começa com um trânsito conjugado de Sol e Mercúrio, que joga luz sobre a comunicação, o aprendizado e as interações cotidianas, incentivando o diálogo.

Além disso, Vênus traz uma energia de amor e harmonia para o lar e a família até o dia 17. Ou seja, é um momento ótimo para criar um ambiente mais acolhedor em casa, seja com pequenas reformas, decoração ou momentos de qualidade com os entes queridos.

Mas, ao longo de todo o mês, o ciclo de Marte pode evocar emoções reprimidas ou questões do passado que precisam ser resolvidas. É uma fase de introspecção, que demandam reflexão. Práticas como a meditação podem ser muito úteis.

Anote as datas!

Até o dia 17: o ciclo de Vênus abre espaço para o fortalecimento dos laços familiares e uma atmosfera de carinho e compreensão. Aproveite esse momento para resolver mal-entendidos familiares e para criar um refúgio de paz em seu espaço pessoal.

VIRGEM

Outubro de 2024 será um mês repleto de movimento e oportunidades para o signo de Virgem. Até o dia 13, o regente desse signo, Mercúrio, estimula a vida material. Portanto, o foco no início do mês estará nas finanças, nos valores pessoais e nos recursos materiais.

Depois do dia 13, Mercúruio se desloca e muda de frequência. Com isso, passa a favorecer a comunicação, o aprendizado e as viagens curtas. É um bom momento para investir em estudos, participar de workshops, palestras ou atividades voltadas a novos conhecimentos.

Enquanto isso, Marte trará uma energia poderosa para a área das amizades, grupos e projetos coletivos. É ótimo para se envolver em atividades de grupo, colaborar com outras pessoas em projetos significativos, ou assumir uma posição de liderança em organizações.

Anote as datas!

Até o dia 13: o ciclo de Mercúrio favorece a tomada de decisões estratégicas. Então, é um período excelente para reorganizar as finanças, buscar novas fontes de renda ou renegociar contratos e acordos financeiros.

Após o dia 13: com Mercúrio em nova frequência, aposte no seu networking. A habilidade virginiana de se comunicar de forma clara e eficaz estará em alta, o que pode ser muito útil para resolver mal-entendidos e firmar novos acordos.

LIBRA

Outubro costuma ser um mês especial para o signo de Libra, pois muitas pessoas fazem aniversário nele. Se você é uma delas, faça sua Revolução Solar, ferramenta que ajuda você a mapear seu próximo ano. Mas, em 2024, há motivos adicionais para a empolgação.

Afinal, Mercúrio transita por Libra até o dia 13. Esse ciclo tende a elevar sua capacidade de comunicação e expressão, favorecendo o aprendizado. A partir do dia 14, Mercúrio muda de signo e passa a estinular o foco em assuntos práticos e financeiros.

Por fim, Marte injeta uma energia intensa para sua carreira e objetivos profissionais. Marte aumenta a ambição, coragem e determinação para alcançar o que você almeja na carreira. Mas cuidado com o risco de conflito com figuras de autoridade ou tensões no trabalho.

Anote as datas!

Até o dia 17: Vênus se alia a Mercúrio e pode ajudar você a atrair oportunidades para melhorar sua situação financeira. Vênus sugere ganhos inesperados ou uma nova valorização de seus talentos e habilidades.

ESCORPIÃO

O signo de Escorpião terá em outubro de 2024 um mês de profunda introspecção e intensidade emocional. Até o dia 17, o signo recebe a visita de Vênus, o planeta do amor, veleza e prazer, o que pode atrair novas pessoas e experiências afetivas para sua vida.

Nesse ciclo, as pessoas escorpianas estarão mais carismáticas e atraentes. Portanto, isso pode facilitar a conquista de novos afetos ou o fortalecimento dos existentes. Nos dias 5 e 6, a Lua se alinha a Vênus, criando um momento ainda mais poderoso para o amor.

A partir do dia 14, Mercúrio entra em Escorpião. Esse trânsito favorece a reflexão e o entendimento profundo de questões complexas. A mente escorpiana estará afiada e a intuição, mais aguçada do que nunca.

Por fim, lembre-se de que o aniversário é uma boa janela para reflexões, e muitas pessoas escorpianas celebram a data em outubro. Se esse é o seu caso, experimente fazer a Revolução Solar, que traz insights sobre o próximo ano a partir do seu aniversário.

Anote as datas!

Dias 5 e 6: com a Lua alinhada a Vênus, é um ótimo momento para conversas profundas e sinceras. Aproveite a energia romântica para expressar os sentimentos mais verdadeiros. A vulnerabilidade pode abrir espaço para conexões autênticas.

SAGITÁRIO

As pessoas do signo de Sagitário tendem a viver um mês de renovação e novas oportunidades. A partir do dia 18, Sagitário recebe a visita de Vênus, o planeta do amor, da beleza e dos prazeres. Por isso, podemos esperar uma onda de charme e sorte.

Afinal, Vênus aumenta a autoconfiança, o que se reflete em uma postura mais atraente e otimista. A energia estará radiante, e isso será sentido por todos ao seu redor, atraindo novas amizades, oportunidades sociais e — para quem precisar — uma nova paixão.

Júpiter, planeta regente de Sagitário, fará oposição a esse signo ao longo de todo o mês. Essa oposição imbute alguns desafios, especialmente para quem faz aniversário após o dia 10/12. Tenha cautela, pois tais desafios estão relacionados ao exagero e à falta de limites.

Anote as datas!

A partir do dia 18: É o momento perfeito para cuidar da aparência, investir em novos projetos criativos, ou se abrir para novas aventuras românticas.

Ao longo de todo o mês: a oposição de Júpiter demanda equilibrar o entusiasmo e a necessidade de manter os pés no chão. Evite prometer mais do que pode cumprir. Use este período para avaliar seus objetivos e fazer ajustes necessários.

CAPRICÓRNIO

Outubro de 2024 será um mês de desafios — mas também de oportunidades — para o signo de Capricórnio. Isso porque Marte estará em oposição a esse signo ao longo de todo o mês. Com isso, você pode sentir uma tensão extra nas suas relações e interações.

As energias de Marte são dinâmicas, impulsivas e, por vezes, conflitantes, então isso pode levar a discussões ou mal-entendidos. Pode haver um aumento na competitividade e na assertividade, tanto da sua parte quanto daqueles ao seu redor.

Apesar disso, o ciclo também pode trazer um impulso energético para resolver questões pendentes nas relações. Este é um momento para enfrentar problemas de frente, dialogar de forma honesta e colocar as cartas na mesa.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: a oposição de Marte exige equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros. Use essa energia de forma construtiva, para destravar impasses nas suas relações que pareciam intransponíveis. Mas cuidado com o excesso de agressividade.

AQUÁRIO

A vida profissional tende a ser o grande foco do signo de Aquário em outubro de 2024. Até o dia 17, Vênus estimula a área da carreira, o que sinaliza um magnetismo especial. Com isso, você terá uma ótima oportunidade de brilhar e ganhar reconhecimento.

É um período favorável para fazer contatos importantes, melhorar sua imagem e receber apoio de seus pares ou superiores. Além disso, Vênus também traz uma dose extra de charme e diplomacia, o que pode ser muito útil para resolver conflitos no trabalho.

Por fim, Mercúrio também potencializa o foco em carreira e comunicação a partir do dia 14. Assim, a mente aquariana estará aguçada, e a capacidade de articular ideias estará em alta. Portanto, será um bom momento para planejar estratégias eficientes e fazer acordos.

Anote as datas!

A partir do dia 14: o ciclo de Mercúrio é excelente para aprender algo novo, trocar conhecimentos e buscar conselhos de mentores ou colegas experientes. A combinação de Mercúrio e o trânsito de Vênus pode consolidar sua imagem de autoridade.

PEIXES

O signo de Peixes terá pela frente um mês de crescimento e aprendizado. A combinação de ciclos de Saturno e Vênus aponta para a necessidade de equilibrar disciplina com diplomacia. Algumas situações podem ser desafiadoras, mas há boas oportunidades no horizonte.

Saturno transitará por Peixes ao longo de todo o mês, o que demandará concentração nas suas metas de longo prazo. Embora seja difícil num primeiro momento, Saturno abre espaço para criar uma base sólida e realista para o futuro, do sonho à realidade.

Por sua vez, Vênus terá dois ciclos distintos. Até o dia 18, o planeta favorece a imagem pública, especialmente no trabalho. Mas, depois disso, pode fomentar uma dificuldade para se conformar a regras não alinhadas aos seus valores pessoais. Procure ser resiliente.

Anote as datas!

Até o dia 18: Vênus pode ajudar você a atrair reconhecimento e prestígio no trabalho. Aproveite o seu carisma em alta para criar conexões valiosas na sua profissão, o que pode ser muito útil em negociações ou qualquer situação que exija habilidades sociais.

