Guia dos Arquétipos de cada signo

A Astrologia está totalmente relacionada ao conceito de Arquétipos, pois a toda a sua linguagem é baseada em símbolos que nos auxiliam a compreender melhor sobre nós mesmos. Aqui, vamos te contar quais são os Arquétipos de cada signo.

Ao ler o texto, tenha em mente que não apenas seu signo solar (aquele definido pelo dia do seu nascimento) que importa. Muitas vezes, nos conectamos mais com nosso Ascendente ou signo lunar. Portanto, olhe para o seu Mapa Astral completo ao ir mergulhando nos arquétipos dos signos.

A seguir, além de descrever os Arquétipos de cada signo, também te mostro como identificar os seus arquétipos por meio da Astrologia.

O papel dos Arquétipos na Astrologia

Os arquétipos são amplamente utilizados em diferentes áreas. A Astrologia também se conecta profundamente a esse conceito, já que é fundamentada em padrões arquetípicos e os seus símbolos expressam imagens primordiais que podem ser encontradas em inúmeras civilizações remotas.

A compreensão da complexa linguagem astrológica nos permite reconhecer tendências inatas, impulsos, necessidades e motivações humanas universalmente.

Cada parte do conteúdo astrológico contêm uma imensa reserva do conhecimento antigo sobre as profundas relações entre o homem e o cosmos.

Um bom exemplo é a compreensão de que os planetas são como personagens de uma história e os signos são como o figurino desses personagens.

Essa união do personagem e a sua forma de apresentação simbolizam perfeitamente um arquétipo, já que juntos sinalizam carências, necessidades e aspirações comuns a todos os seres humanos que são expressadas por meio de símbolos universais.

É possível entender a relação de Vênus e Afrodite, a Deusa do Amor, com a busca pelo prazer ou então Lilith, Deusa da sexualidade que representa autonomia, insubordinação e força. Mas aqui vamos focar no vasto e significativo campo dos Arquétipos de cada signo.

Como descobrir seu Arquétipo

Você não é sí um signo, assim como não tem único arquétipo. Inclusive, pode se sentir representado por diferentes arquétipos em momentos diferentes. A seguir, veja como descobrir os Arquétipos de cada signo:

Observe o posicionamento do Sol, Ascendente e Lua e caso tenha algum stellium (vários planetas num mesmo signo) no seu Mapa Astral.

e caso tenha algum stellium (vários planetas num mesmo signo) no seu Verifique a posição do planeta regente do seu signo solar.

do seu signo solar. Analise os símbolos e arquétipos mencionados neste artigo e identifique os padrões repetitivos no seu comportamento, sem julgamentos.

Além de descobrir a seguir quais são os Arquétipos de cada signo, ao final do texto, veja como ativar seus principais arquétipos.

Os Arquétipos de cada signo

Cada um dos signos é composto por diferentes facetas, características e mitos que tornam cada arquétipo absolutamente rico e único. A complexidade de cada signo revela os mais variados aspectos da psique e do comportamento humano.

Por isso, a Astrologia nos ajuda a compreender como cada pessoa pode manifestar diferentes traços de cada signo, usando seus potenciais e aprendendo com os desafios.

A seguir, apresentamos os arquétipos de cada signo.

Arquétipo do signo de Áries

Planeta Regente: Marte

Marte Elemento: Fogo

Fogo Yin/Yang: Yang

Yang Modalidade: Cardinal

O arquétipo do signo de Áries compreende várias representações diferentes: o guerreiro ou herói, o aventureiro e Atena, que compõem um espírito espontâneo, autêntico, pioneiro, corajoso e que pode ser impulsivo ou agressivo.

Guerreiro ou Herói: A faceta mais conhecida é a do Guerreiro, já que Áries é regido por Marte, o deus da guerra. O arquétipo do Herói representa uma figura corajosa que busca provar seu valor por meio de atitudes grandiosas, inspirando os demais. s maiores desafios estão associados ao excesso de ambição, egocentrismo e arrogância.

A faceta mais conhecida é a do Guerreiro, já que Áries é regido por Marte, o deus da guerra. O arquétipo do Herói representa uma figura corajosa que busca provar seu valor por meio de atitudes grandiosas, inspirando os demais. s maiores desafios estão associados ao excesso de ambição, egocentrismo e arrogância. Aventureiro: O arquétipo junguiano do Aventureiro representa a necessidade de buscar ousadia, autenticidade, fugir das regras do cotidiano, buscar liberdade nos seus caminhos. Revela espontaneidade, diversão, forte sentido de descoberta, excitação.

O arquétipo junguiano do Aventureiro representa a necessidade de buscar ousadia, autenticidade, fugir das regras do cotidiano, buscar liberdade nos seus caminhos. Revela espontaneidade, diversão, forte sentido de descoberta, excitação. Atena: As questões mais desafiadoras do signo estão associadas a atitudes impensadas, impulsivas, excesso de raiva, orgulho e arrogância. Portanto, o arquétipo de Atena é quem traz um equilíbrio para o signo. A seusa do intelecto e da sabedoria aponta para a necessidade de se distanciar das experiências imediatas e da raiva espontânea para buscar a reflexão sobre as emoções.

Arquétipo do Signo de Touro

Planeta Regente: Vênus

Vênus Elemento: Terra

Terra Yin/Yang: Yin

Yin Modalidade: Fixo

O arquétipo do signo de Touro abrange representações como o touro (animal), o comum, Hefaístos e Vênus, com características como tenacidade, postura firme, abundância e criatividade. Ao mesmo tempo, seu lado sombrio tem a ver com teimosia e inflexibilidade.

Touro: o animal sempre foi um símbolo poderoso em diversas culturas. As características de força, fertilidade e a sua ligação com a matéria representada pela terra e pela agricultura simbolizam a ligação do signo de Touro com a estabilidade, com a riqueza e abundância, já que a prosperidade da agricultura representava a capacidade de sustento das comunidades.

o animal sempre foi um símbolo poderoso em diversas culturas. As características de força, fertilidade e a sua ligação com a matéria representada pela terra e pela agricultura simbolizam a ligação do com a estabilidade, com a riqueza e abundância, já que a prosperidade da agricultura representava a capacidade de sustento das comunidades. Comum: O arquétipo do Comum fala sobre simplicidade e o o desejo de desenvolver virtudes e ser útil, características taurinas. Um dos desafios é justamente lidar com a falta de pretensão e desejo de crescimento que pode levar a estagnação.

O arquétipo do Comum fala sobre simplicidade e o o desejo de desenvolver virtudes e ser útil, características taurinas. Um dos desafios é justamente lidar com a falta de pretensão e desejo de crescimento que pode levar a estagnação. Hefaístos: Filho de Hera, Hefaístos representa o artesão que, depois de ser abandonado por sua mãe e passar por uma longa batalha com a sua própria teimosia, ascendeu ao olimpo e passou a construir objetos artísticos maravilhosos. Esse mito representa o desagio taurino de desapegar da estagnação causada pela teimosia e seguir em frente para se conectar com o seu lado criativo.

Filho de Hera, Hefaístos representa o artesão que, depois de ser abandonado por sua mãe e passar por uma longa batalha com a sua própria teimosia, ascendeu ao olimpo e passou a construir objetos artísticos maravilhosos. Esse mito representa o desagio taurino de desapegar da estagnação causada pela teimosia e seguir em frente para se conectar com o seu lado criativo. Vênus: o regente de Touro está associado a Afrodite, Deusa que inclusive foi esposa de Hefaístos na mitologia, que reflete a busca pela beleza, pelo conforto e prazer na vida, tão presentes no arquétipo de Touro.

Arquétipo do Signo de Gêmeos

Planeta Regente: Mercúrio

Mercúrio Elemento: Ar

Ar Yin/Yang: Yang

Yang Modalidade: Mutável

O signo de Gêmeos compreende representações como o mensageiro, o Puer (Peter Pan) e o comediante, revelando espontaneidade, jovialidade, inteligência e habilidade em se comunicar. Ao mesmo tempo, também reflete superficialidade e imaturidade.

Mensageiro: Gêmeos está associado ao regente Mercúrio, que é uma personificação de Hermes de Trimesgistro, o Deus que tinha asas nos pés e viajava entre os mundos para levar suas mensagens. Por isso, o signo está associado à habilidade ímpar de comunicar e negociar de forma flexível e muito inteligente.

Gêmeos está associado ao regente Mercúrio, que é uma personificação de Hermes de Trimesgistro, o Deus que tinha asas nos pés e viajava entre os mundos para levar suas mensagens. Por isso, o signo está associado à habilidade ímpar de comunicar e negociar de forma flexível e muito inteligente. Puer, Peter Pan: o signo também está associado ao arquétipo do Puer, criado por Carl Jung, que fala sobre o indivíduo que quer permanecer sempre jovem, não quer assumir suas responsabilidades, avista o futuro e evita compromissos no presente e para quem a realidade que pode ser tediante. Lembra também a história de Peter Pan, o menino que não quer crescer.

o signo também está associado ao arquétipo do Puer, criado por Carl Jung, que fala sobre o indivíduo que quer permanecer sempre jovem, não quer assumir suas responsabilidades, avista o futuro e evita compromissos no presente e para quem a realidade que pode ser tediante. Lembra também a história de Peter Pan, o menino que não quer crescer. Comediante: Gêmeos também se aproxima do arquétipo junguiano do comediante, que fala sobre diversão, leveza, espontaneidade e o desejo de levar alegria ao mundo sem receio do julgamento alheio. Ao mesmo tempo, tem o desafio de equilibrar a necessidade de viver de forma superficial e de administrar melhor seu tempo.

Arquétipo do Signo de Câncer

Planeta Regente: Lua

Lua Elemento: Água

Água Yin/Yang: Yin

Yin Modalidade: Cardinal

O signo de Câncer é representado pela simbologia da grande mãe, do prestativo e do caranguejo, compreendendo características como nutrição, cuidado, força emocional e inconsciente. Ao mesmo tempo, pode ser aquele que carrega as dores do mundo ou sufoca as pessoas ao seu redor pelo excesso de cuidado.

Grande Mãe: Câncer está ligado à figura da Grande Mãe, cultuada ao longo da história por diferentes povos. No hinduísmo, é representada por Shakti, força criadora e destruidora. Na cultura ocidental, pela Deusa Lua, simbolizando os ciclos naturais da vida, a fertilidade, e a conexão com as águas e as emoções. A Lua está associada ao inconsciente, aos ciclos, fases e à maternidade, representando a capacidade de nutrir e proteger. Esse símbolo também representa força e habilidade de lidar com o lado emocional.

Câncer está ligado à figura da Grande Mãe, cultuada ao longo da história por diferentes povos. No hinduísmo, é representada por Shakti, força criadora e destruidora. Na cultura ocidental, pela Deusa Lua, simbolizando os ciclos naturais da vida, a fertilidade, e a conexão com as águas e as emoções. A está associada ao inconsciente, aos ciclos, fases e à maternidade, representando a capacidade de nutrir e proteger. Esse símbolo também representa força e habilidade de lidar com o lado emocional. Prestativo: Refere-se ao arquétipo junguiano que fala sobre o desejo de cuidar e ajudar o maior número de pessoas possível. Uma de suas questões desafiadoras é não carregar as dores do mundo e também não sufocar as pessoas que convive.

Refere-se ao arquétipo junguiano que fala sobre o desejo de cuidar e ajudar o maior número de pessoas possível. Uma de suas questões desafiadoras é não carregar as dores do mundo e também não sufocar as pessoas que convive. Caranguejo: O animal representado pelo glifo de câncer é o caranguejo, que representa muito bem a conexão com o lar. A casca do caranguejo é como um escudo que o protege no seu interior, assim como representa a possibilidade dos cancerianos de não expor suas fragilidades e manter-se protegidos por uma armadura.

Arquétipo do Signo de Leão

Planeta Regente: Sol

Sol Elemento: Fogo

Fogo Yin/Yang: Yang

Yang Modalidade: Fixo

O signo de Leão está conectado à simbologia do rei, do sol e do criador, refletindo individualidade, consciência, luz, brilho e as nobrezas. No entanto, suas faces mais desafiadoras estão relacionadas à inflexibilidade, à dramaticidade e ao egocentrismo.

Leão: O próprio leão é naturalmente associado ao rei da selva. E o arquétipo leonino não é diferente. O leão é conhecido como selvagem por que está acostumado a liberdade por natureza, e a ser governado por seus próprios desejos.

O próprio leão é naturalmente associado ao rei da selva. E o arquétipo leonino não é diferente. O leão é conhecido como selvagem por que está acostumado a liberdade por natureza, e a ser governado por seus próprios desejos. Rei: Simboliza o líder supremo, a autoridade que governa com sabedoria, responsabilidade e uma visão clara do bem maior. Outra característica importante do rei é que adora ser o centro das atenções, se destaca em qualquer tipo de performance e pode ter um lado bastante dramático e egocentrico.

Simboliza o líder supremo, a autoridade que governa com sabedoria, responsabilidade e uma visão clara do bem maior. Outra característica importante do rei é que adora ser o centro das atenções, se destaca em qualquer tipo de performance e pode ter um lado bastante dramático e egocentrico. Sol: Representado por Hélio na mitologia grega e Rá na mitologia egípcia, o Sol está ligado à consciência, ao ego, à individualidade, à luz, à nobreza, ao brilho, poder, à superação dos instintos irracionais que habitam o inconsciente. Todas as manhãs trazendo calor e luz para a Terra, o Sol brilha no espaço e as pessoas vão em busca de absorvê-lo.

Representado por Hélio na mitologia grega e Rá na mitologia egípcia, o Sol está ligado à consciência, ao ego, à individualidade, à luz, à nobreza, ao brilho, poder, à superação dos instintos irracionais que habitam o inconsciente. Todas as manhãs trazendo calor e luz para a Terra, o Sol brilha no espaço e as pessoas vão em busca de absorvê-lo. Criador: Arquétipo junguiano que se refere a imaginação, arte e inovação. Imprime o desejo de buscar harmonia e reconhecimento, busca acima de tudo novas soluções para situações arcaicas e defasadas.

Arquétipo junguiano que se refere a imaginação, arte e inovação. Imprime o desejo de buscar harmonia e reconhecimento, busca acima de tudo novas soluções para situações arcaicas e defasadas. Governante: Outro arquétipo criado por Jung, o Governante se refere a virtudes como liderança, solidez e excelência. Uma das características é a responsabilidade e a facilidade de lidar com regras, controle e poder. Pode ser desafiador aprender a delegar funções e ser flexível.

Arquétipo do Signo de Virgem

Planeta Regente: Mercúrio

Mercúrio Elemento: Terra

Terra Yin/Yang: Yin

Yin Modalidade: Mutável

O signo de virgem se relaciona principalmente a Hermes, Ísis e Gaia, pois está associado a atenção aos detalhes, praticidade, ordem e humildade. Além disso, também se conecta ao perfeccionismo e excesso de críticas.

Hermes: o planeta regente de Virgem é Mercúrio, que está ligado a Hermes na mitologia grega. Curador ou alquimista, ele está associado à paciência, atenção aos detalhes, capricho e concentração necessários para transformar chumbo em ouro. Além disso, Hermes era aquele que levantava seu bastão Caduceu para curar os doentes. Ao mesmo tempo, sua extrema dedicação a executar tudo com um olhar muito minucioso também pode refletir em perfeccionismo.

o planeta regente de Virgem é Mercúrio, que está ligado a Hermes na mitologia grega. Curador ou alquimista, ele está associado à paciência, atenção aos detalhes, capricho e concentração necessários para transformar chumbo em ouro. Além disso, Hermes era aquele que levantava seu bastão Caduceu para curar os doentes. Ao mesmo tempo, sua extrema dedicação a executar tudo com um olhar muito minucioso também pode refletir em perfeccionismo. Ísis: na mitologia, Isis representa humildade, eficiência e perfeição técnica. Era uma curadora muito instruída, tanto a nível físico quanto mental. No mito, com muita paciência, habilidade, delicadeza e sigilo, a deusa superou os mais ardilosos obstáculos e armadilhas elaboradas por Seth e finaliza o mito tendo piedade dele e o libertando. Traz, assim, várias a humildade, a eficiência em tempos de crise, aplicação de habilidades e técnicas aprendidas para solução de problemas, assim como a praticidade virginianas.

na mitologia, Isis representa humildade, eficiência e perfeição técnica. Era uma curadora muito instruída, tanto a nível físico quanto mental. No mito, com muita paciência, habilidade, delicadeza e sigilo, a deusa superou os mais ardilosos obstáculos e armadilhas elaboradas por Seth e finaliza o mito tendo piedade dele e o libertando. Traz, assim, várias a humildade, a eficiência em tempos de crise, aplicação de habilidades e técnicas aprendidas para solução de problemas, assim como a praticidade virginianas. Gaia: Virgem também está associado à mitologia de Gaia, a própria Mãe Terra. Por isso representa o corpo, a nutrição, a conexão com tudo que é orgânico. Gaia simboliza a ordem e os ciclos da natureza, desde o plantio até a colheita. A harmonia entre todos os seres e o equilíbrio natural são aspectos que Gaia sustenta, refletindo o ideal de Virgem de trazer ordem, equilíbrio e funcionalidade para o mundo material. Por isso o signo também está ligado à terra, aos seus ciclos, à fauna e à flora.

Arquétipo do Signo de Libra

Planeta Regente: Vênus

Vênus Elemento: Ar

Ar Yin/Yang: Yang

Yang Modalidade: Cardinal

O signo de Libra se relaciona principalmente com os símbolos de Afrodite, da balança e do arquétipo junguiano do amante, já que simboliza o desejo de se relacionar com o outro, a busca pelo equilíbrio e a feminilidade. Nos seus aspectos mais desafiadores, a indecisão e a extrema necessidade de aprovação social.

Afrodite: No mito, Afrodite nasceu no mar (função sentimento), mas decidiu viver no ar (função pensamento), o que explica porque libra é racional e objetivo, mas ao mesmo tempo pode ser também subjetivo, contemplativo e sentimental. Ao mesmo tempo, ameaçava a todos que não a venerassem, por isso reflete uma grande necessidade de aprovação social.

No mito, Afrodite nasceu no mar (função sentimento), mas decidiu viver no ar (função pensamento), o que explica porque libra é racional e objetivo, mas ao mesmo tempo pode ser também subjetivo, contemplativo e sentimental. Ao mesmo tempo, ameaçava a todos que não a venerassem, por isso reflete uma grande necessidade de aprovação social. Amante: o arquétipo do Amante criado por Jung está associado a características como intimidade, intensidade, sensualidade, senso estético e busca por parcerias. O principal desafio pode ser perder a sua identidade pelo desejo intenso de encantar o outro.

o arquétipo do Amante criado por Jung está associado a características como intimidade, intensidade, sensualidade, senso estético e busca por parcerias. O principal desafio pode ser perder a sua identidade pelo desejo intenso de encantar o outro. Balança: o signo de libra também é representado por uma balança, símbolo que em diversas mitologias representa a justiça, o equilíbrio, a prudência e tem a função de pesar os atos dos homens, tanto na vida terrena quanto na vida espiritual. Na tradição egípcia, persa, tibetana e grega, as balanças do mundo subterrâneo pesavam as almas na sua passagem para o outro mundo.

Arquétipo do Signo de Escorpião

Planeta Regente: Plutão

Plutão Elemento: Água

Água Yin/Yang: Yin

Yin Modalidade: Fixo

O signo de Escorpião tem a tarefa de transformar, mudar, refinar a forma. Escorpião é uma energia sutil que se relaciona ao mito da fênix, ao simbolismo de hades, da serpente e do mago. Entre as questões mais desafiadoras podem estar a destruição, possessividade e manipulação.

Hades: Na mitologia, Hades é irmão de Zeus e Poseidon, é a divindade dos mortos, que governa o submundo junto a sua esposa Perséfone. É uma figura complexa que representa tanto o temor da morte quanto a necessidade de respeitar o ciclo natural da vida. Sua relação com Persefone simboliza as mudanças sazonais e a interconexão entre a vida e a morte.

Na mitologia, Hades é irmão de Zeus e Poseidon, é a divindade dos mortos, que governa o submundo junto a sua esposa Perséfone. É uma figura complexa que representa tanto o temor da morte quanto a necessidade de respeitar o ciclo natural da vida. Sua relação com Persefone simboliza as mudanças sazonais e a interconexão entre a vida e a morte. Serpente: Uroboros, Kundalini, Ananque, Píton. A serpente que morde a própria cauda é um símbolo alquímico da transformação. Fala sobre vida, morte e renascimento. A serpente era veículo de profecia, guardião, símbolo de transformação espiritual e realização psíquica. Ela se desfaz de sua pele e então assume uma nova forma. Possui um veneno mortífero que ao mesmo tempo se torna um remédio,. Por isso, representa tanto a morte quanto a cura.

Uroboros, Kundalini, Ananque, Píton. A serpente que morde a própria cauda é um símbolo alquímico da transformação. Fala sobre vida, morte e renascimento. A serpente era veículo de profecia, guardião, símbolo de transformação espiritual e realização psíquica. Ela se desfaz de sua pele e então assume uma nova forma. Possui um veneno mortífero que ao mesmo tempo se torna um remédio,. Por isso, representa tanto a morte quanto a cura. Fênix: é um animal mitológico que representa a possibilidade de transformação e renascimento. A ave vive por muito tempo, mas quando sente que é a hora, faz como todos os seus sábios antepassados e ateia fogo ao velho corpo para dar lugar ao novo corpo. Entãom renasce das cinzas, com todo seu explendor.

é um animal mitológico que representa a possibilidade de transformação e renascimento. A ave vive por muito tempo, mas quando sente que é a hora, faz como todos os seus sábios antepassados e ateia fogo ao velho corpo para dar lugar ao novo corpo. Entãom renasce das cinzas, com todo seu explendor. Mago: o arquétipo junguiano do Mago se relaciona intimamente a Escorpião. Tem a ver com intuição, visão ampla e inventiva, assim como crenças, religiões e leis do universo. Os desafios desse arquétipo estão relacionados a manipulação, idealismo e solidão.

Arquétipo do Signo de Sagitário

Planeta Regente: Júpiter

Júpiter Elemento: Fogo

Fogo Yin/Yang: Yang

Yang Modalidade: Mutável

O signo de Sagitário pode ser representado por Zeus, por quíron, pelos arquétipos do sábio e do aventureiro. Tem a ver com uma natureza expansiva, voltada para o conhecimento e o crescimento pessoal. Ao mesmo tempo também pode representar projeção e exagero.

Zeus: Na mitologia, Zeus é o deus do Olimpo, quem criou a eternidade. É o deus dos deuses e dos homens, que enfrentou seu pai, Chronos, e venceu a batalha para restabelecer assim a ordem no mundo. Zeus tem uma personalidade expansiva, festiva, alegre e ao mesmo tempo explosiva e exagerada, o que também pode ser relacionado aos atributos sagitarianos.

Na mitologia, Zeus é o deus do Olimpo, quem criou a eternidade. É o deus dos deuses e dos homens, que enfrentou seu pai, Chronos, e venceu a batalha para restabelecer assim a ordem no mundo. Zeus tem uma personalidade expansiva, festiva, alegre e ao mesmo tempo explosiva e exagerada, o que também pode ser relacionado aos atributos sagitarianos. Sábio: é um arquétipo junguiano que está conectado principalmente à busca pela verdade por meio do conhecimento. Existe uma tendência em ser metódico e detalhista, mas seu maior desafio é se deter nas pequenas coisas e deixar de agir quando necessário.

é um arquétipo junguiano que está conectado principalmente à busca pela verdade por meio do conhecimento. Existe uma tendência em ser metódico e detalhista, mas seu maior desafio é se deter nas pequenas coisas e deixar de agir quando necessário. Aventureiro: o arquétipo junguiano do Aventureiro é baseado na liberdade, independência, ousadia e autenticidade. Representa também a dificuldade de lidar com a realidade, por isso pode ser muito idealista.

o arquétipo junguiano do Aventureiro é baseado na liberdade, independência, ousadia e autenticidade. Representa também a dificuldade de lidar com a realidade, por isso pode ser muito idealista. Quíron: era um grande conhecedor da medicina e das artes, e se tornou o mentor de vários heróis gregos. Ao contrário de muitos centauros, Quíron era gentil, educado e possuía um caráter virtuoso, sendo muitas vezes visto como um símbolo de sabedoria e moralidade. Ele é frequentemente associado à cura e ao aprendizado, e seu mito aborda temas de sacrifício, compaixão e a busca pela sabedoria. Com sua flecha apontando para o externo, também pode trazer uma associação a projeção das suas questões nas outras pessoas. Leia mais sobre quíron aqui.

10) Arquétipo do Signo de Capricórnio

Planeta Regente: Saturno

Saturno Elemento: Terra

Terra Yin/Yang: Yin

Yin Modalidade: Cardinal

O arquétipo do signo de Capricórnio é o do governante, refletindo virtudes como liderança e responsabilidade. Mas tem como desafio aprender a delegar funções e ser flexível.

Governante: o arquétipo junguiano do Governante se refere a virtudes como liderança, solidez e excelência. Uma das suas principais características é a responsabilidade e a facilidade de lidar com regras, controle e poder. Porém, pode ser desafiador aprender a delegar funções e ser flexível.

o arquétipo junguiano do Governante se refere a virtudes como liderança, solidez e excelência. Uma das suas principais características é a responsabilidade e a facilidade de lidar com regras, controle e poder. Porém, pode ser desafiador aprender a delegar funções e ser flexível. Chronos: no mito grego, Saturno/Chronos é o senhor do tempo. Saturno representa o tempo , que todo consolida através das suas estruturas visíveis e sólidas, o princípio da lógica e da razão. Derrota e castra seu pai, Urano, usurpando o seu poder. Mais tarde, quando se torna pai, acaba por devorar seus filhos assim que nascem, pois teme que estes façam o mesmo com ele. Mas será vencido e destronado pelo filho caçula, Zeus. O simbolismo saturnino está relacionado à capacidade de realização, perseverança, disciplina, limites, coesão, determinação e responsabilidade. Em seu aspecto sombrio, nos remete aos processos de limitação, escassez, melancolia, solidão, renúncia e dores da alma.

no mito grego, Saturno/Chronos é o senhor do tempo. que todo consolida através das suas estruturas visíveis e sólidas, o princípio da lógica e da razão. Derrota e castra seu pai, Urano, usurpando o seu poder. Mais tarde, quando se torna pai, acaba por devorar seus filhos assim que nascem, pois teme que estes façam o mesmo com ele. Mas será vencido e destronado pelo filho caçula, Zeus. O simbolismo saturnino está relacionado à capacidade de realização, perseverança, disciplina, limites, coesão, determinação e responsabilidade. Em seu aspecto sombrio, nos remete aos processos de limitação, escassez, melancolia, solidão, renúncia e dores da alma. Cabra Montanhesa: o animal que tem o impulso de subir, buscando alcançar as alturas e ter de lá uma visão ampla, um domínio e controle maior do território, ao mesmo tempo que busca a proteção do isolamento. A escalada da montanha é penosa e árdua, pois contraria a força da gravidade — quanto mais ascendemos maior é o esforço que temos de fazer para não cair de volta à terra.

Arquétipo do Signo de Aquário

Planeta Regente: Urano

Urano Elemento: Ar

Ar Yin/Yang: Yang

Yang Modalidade: Fixo

O signo de Aquário representa o visionário, aquele que rompe padrões, questiona regras e também se coloca à disposição do coletivo. Pode ser representado pelo arquétipo do rebelde, por Urano e pelo simbolismo do graal. Os aspectos mais sombrios podem estar associados a rebeldia e autodestruição.

Rebelde: o arquétipo junguiano Rebelde é marcado por uma personalidade questionadora, provocar, quebrar padrões e regras impostas. Uma das tendências mais sombrias pode ser a autodestruição.

o arquétipo junguiano Rebelde é marcado por uma personalidade questionadora, provocar, quebrar padrões e regras impostas. Uma das tendências mais sombrias pode ser a autodestruição. Urano: é o planeta que possui uma rotação contrária aos outros, por isso atua no sentido de romper os paradigmas, desestruturar a ordem já conhecida em nome da liberdade. Urano rege as invenções tecnológicas, o futuro, o progresso, a originalidade e as descobertas científicas.

é o planeta que possui uma rotação contrária aos outros, por isso atua no sentido de romper os paradigmas, desestruturar a ordem já conhecida em nome da liberdade. rege as invenções tecnológicas, o futuro, o progresso, a originalidade e as descobertas científicas. Criador: arquétipo junguiano que se refere a imaginação, arte e inovação. Imprime o desejo de buscar harmonia e reconhecimento, busca acima de tudo novas soluções para situações arcaicas e defasadas.

arquétipo junguiano que se refere a imaginação, arte e inovação. Imprime o desejo de buscar harmonia e reconhecimento, busca acima de tudo novas soluções para situações arcaicas e defasadas. Graal: Na literatura arturiana, o Graal é um símbolo da busca espiritual e moral. Os cavaleiros da Távola Redonda, especialmente Percival e Galahad, embarcam em uma jornada para encontrar o Santo Graal, que representa a união do divino e do humano. A busca pelo Graal é muitas vezes vista como uma jornada de autoconhecimento e redenção, onde os cavaleiros enfrentam desafios e testes que refletem suas virtudes e fraquezas.

Arquétipo do Signo de Peixes

Planeta Regente: Netuno

Netuno Elemento: Água

Água Yin/Yang: Yin

Yin Modalidade: Mutável

O signo de Peixes simboliza o contato com o inconsciente, com a psique, com a compreensão do todo e a espiritualidade. Alguns dos símbolos que podem ser expressos são o do inocente, de Poseidon, do tridente e dos peixes. As questões mais sombrias podem estar associadas à fuga da realidade, ao vitimismo e à busca incessante por agradar o outro.

Inocente: arquétipo junguiano compreende características como tendência a ser otimista, sonhador e esperançoso, apresentar certa ingenuidade e evitar conflitos. Existe uma tendência a buscar excessivamente a agradar o outro.

arquétipo junguiano compreende características como tendência a ser otimista, sonhador e esperançoso, apresentar certa ingenuidade e evitar conflitos. Existe uma tendência a buscar excessivamente a agradar o outro. Poseidon: como uma figura mitológica, encapsula a complexidade das emoções humanas, a busca por intuição e criatividade, bem como os desafios da confusão mental e manipulação. A sua representação sugere que, embora o mar possa ser um espaço de sonho e inspiração, também é um lugar de tempestades e incertezas, refletindo a dualidade da experiência humana. Através de Poseidon, podemos explorar as profundezas da nossa própria psique e a relação entre nossas emoções e a realidade ao nosso redor.

como uma figura mitológica, encapsula a complexidade das emoções humanas, a busca por intuição e criatividade, bem como os desafios da confusão mental e manipulação. A sua representação sugere que, embora o mar possa ser um espaço de sonho e inspiração, também é um lugar de tempestades e incertezas, refletindo a dualidade da experiência humana. Através de Poseidon, podemos explorar as profundezas da nossa própria psique e a relação entre nossas emoções e a realidade ao nosso redor. Tridente: símbolo da Psicologia e das profundezas inconscientes que dominam a vida psíquica tanto individual quanto coletiva. Através dessa exploração, podemos alcançar uma maior compreensão de nós mesmos e desenvolver uma relação mais saudável com as nossas emoções e experiências.

símbolo da Psicologia e das profundezas inconscientes que dominam a vida psíquica tanto individual quanto coletiva. Através dessa exploração, podemos alcançar uma maior compreensão de nós mesmos e desenvolver uma relação mais saudável com as nossas emoções e experiências. Peixes: os dois peixes representados no glifo do signo simbolizam a ligação de Peixes com o mundo espiritual e o mundo terreno.

Como ativar seu Arquétipo Pessoal

Ativar um arquétipo é reconhecer uma força que já existe dentro de você para que ela possa ser potencializada através de um símbolo. O principal intuito é que você se aproxime cada vez mais da sua essência, para isso é preciso autoconhecimento.

Portanto, para ativar seu arquétipo pessoal, descubra primeiro quais são os arquétipos de cada signo (que pode ser mais de um, por isso o Mapa Astral é fundamental).

Agora, veja algumas sugestões para ativar os Arquétipos de cada signo:

Fazer uma autoanálise, observando quais facetas de cada signo mais condizem com a sua realidade.

Aqui uma ressalva importante: evite julgamentos sobre si, condenando como um arquétipo bom ou ruim, pois isso te afasta do real objetivo e você perde a oportunidade de tomar posse do seu próprio tesouro interno.

Busque mais conhecimento e inspiração sobre os símbolos que envolvem o arquétipo: livros, filmes, imagens, assim você poderá visualizar com mais facilidade a força que deseja ativar.

Crie um arsenal visual do seu arquétipo por meio de imagens, pode ser um mural na parede ou uma pasta nos aplicativos da sua preferência. Você também pode colocar como proteção de tela do celular.

Elabore uma frase curta e fácil de memorizar que te conecte a este símbolo de forma positiva e repita antes de dormir ou quando acordar como um mantra.

Crie novos hábitos que estejam alinhados à temática do arquétipo.

Uma das maiores virtudes da vida é aceitar e conhecer a si mesmo. Os arquétipos de cada signo nos ajudam a ir em direção à evolução, pois a partir deles podemos conhecer um conceito no plano das ideias, que depois pode existir de modo concreto.

Compreender sobre o seu arquétipo pessoal e os arquétipos de cada signo é se aproximar da essência que pulsa internamente e deseja ser reconhecida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Atualmente desenvolvendo um projeto que une esses dois saberes milenares com o objetivo de criar uma proposta voltada para as necessidades individuais que cada um manifesta através do seu mapa natal.

maisafarinacolla@gmail.com

O post Guia dos Arquétipos de cada signo apareceu primeiro em Personare.