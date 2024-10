Horário de verão no Mapa Astral: como funciona

Para fazer seu Mapa Astral de forma correta, é importante que todas as informações de nascimento sejam precisas. Afinal, Casas e planetas podem mudar se você não colocar horário, data e local exatos. Mas e quem nasceu no Horário de Verão, como fica o Mapa Astral? Qual hora deve colocar e como funciona?

Quem nasceu durante a vigência do horário de verão deve desconsiderá-lo ao inserir seus dados de nascimento. Afinal, o sistema de horário de verão é uma invenção humana, com o objetivo de economizar energia ao adiantar os relógios uma hora durante certo período.

Ou seja, a prática não interfere na movimentação dos Astros no céu. Assim, as análises astrológicas não devem considerar o acréscimo da hora em seus cálculos.

Como gerar o Mapa Astral com Horário de verão

Quem nasceu durante a vigência do horário de verão deve desconsiderá-lo ao inserir seus dados de nascimento. Mas o Mapa Astral do Personare já faz esse ajuste automaticamente na hora de gerar a sua mandala.

Assim, a recomendação é para você inserir a hora de nascimento exatamente como está registrada em sua certidão de nascimento.

O sistema do Personare reconhecerá se você nasceu durante o período do horário de verão, sugerindo a “correção” da hora. Selecione esta opção (ver imagem abaixo) e finalize.

A importância da hora exata no Mapa Astral

A sua hora de nascimento é fundamental no Mapa Astral, pois determina seu signo ascendente e os signos que estão nas 12 casas astrológicas, assim como a posição de cada um dos 10 planetas.

Por isso, é importante colocar a hora e os minutos de forma exata. O signo ascendente, por exemplo, muda a cada duas horas. E como ele é dos posicionamentos mais importantes do Mapa, pode acabar encontrando um signo diferente e não se reconhecer nele.

Se você não tiver o horário exato do seu nascimento, teste os horários que você acredita que são mais corretos. Você inclusive pode testar alguns horários prováveis na versão gratuita do Mapa Astral e ver como o resultado ressoa para você.

