Último eclipse de 2024: veja a Astrologia da semana de 29/09 a 05/10

O último eclipse de 2024 marca as Previsões da Astrologia da semana de 29/09 a 05/10, anunciando um outubro agitado, com muitos acontecimentos e aparente falta de tempo.

Isso porque Sol, Lua e Mercúrio quadram Marte em Câncer, uma combinação de disputas, irritação, acidentes e reatividade que fica marcada no mapa do Eclipse Solar de quarta-feira (02). Por isso, esse clima tenso segue até o primeiro turno das eleições municipais no Brasil.

Mas no meio deste grande tiroteio astrológico, um grande triângulo no Céu entre Marte, Vênus e Saturno pode trazer alívio, se bem aproveitado.

O resumo da Astrologia da semana de 29/09 a 05/10

Toda a semana: Marte e Vênus em trígono com Saturno e Sol conjunto a Mercúrio em quadratura com Marte

Marte e Vênus em trígono com Saturno e Sol conjunto a Mercúrio em quadratura com Marte Quarta-feira (02): Eclipse Solar Anular

Pode parecer poucos trânsitos, mas eles são muito intensos. Então, entenda a seguir os detalhes da Astrologia da semana de 29/09 a 05/10, com dicas para os próximos dias.

Lembre-se: esta é uma análise geral. Porém, esses movimentos têm peculiaridades para cada pessoa em função da posição dos planetas no Mapa Astral. Para saber as tendências específicas para você, acesse gratuitamente seu Horóscopo Personalizado.

Irritação e acidentes com Mercúrio/Marte

A quadratura entre Mercúrio e Marte estará em evidência nesta semana, embora fique exata somente no próximo domingo (06/10), bem no dia do primeiro turno das eleições.

Mercúrio tem a ver com comunicação, já Marte, com agressividade. Por isso, a energia da semana será bastante agitada e inflamada, principalmente, nas questões eleitorais.

A divergência de opiniões poderá, facilmente, descambar para discussões e brigas, seja entre candidatos ou eleitores. Além disso, essa agitação pode causar acidentes.

Veja algumas possibilidades:

discussões acaloradas, podendo descambar para agressão física e até assassinatos;

muita boca de urna em cidades que estejam enfrentando um primeiro turno disputado;

irritação por mau funcionamento de urna eletrônica;

reações exageradas nas ruas;

acidentes envolvendo transportes, como bicicletas, carros e ônibus;

dia a dia bem agitado, com mais irritabilidade nas comunicações.

Lembre-se que a ênfase no signo de Libra no Céu (Sol e Vênus estão no signo) e foque no equilíbrio.

Temperatura sobe com o Eclipse Solar

Na quarta-feira (02), acontece o Eclipse Solar, com Sol, Mercúrio e Lua juntos em Libra. Os três planetas estão em quadratura com Marte em Câncer.

Temos, assim, um momento muito forte de tensões internacionais. Isso se estende de maneira visível por todo o mês de outubro, e pode envolver questões sobre:

território e patriotismo;

justiça;

posturas muito arrogantes e autoritárias;

energia extremamente belicosa;

movimentos de ataque disfarçados de aparente defesa.

A semana terá um fator de irritação muito presente. Podemos até tentar dar respostas mais contidas (Libra), mas o emocional tende a impedir algo assim (Marte em Câncer), especialmente em casos de injustiças.

Além disso, a combinação de Sol e Mercúrio com Marte traz uma energia de reatividade, impulsividade e correria. E, como Marte está passando por Câncer, há maior risco de acidentes domésticos, como:

se queimar com algo na cozinha;

escorregar no box do banheiro;

se machucar em alguma tarefa de casa;

acidentes envolvendo água e embarcação.

O eclipse também pode sinalizar um momento de muito calor em vários pontos do planeta.

Vale ressaltar que o Eclipse reverbera pelos próximos seis meses. Ou seja, as questões de temperamento e tensão podem ficar mais presentes nesse período.

Para finalizar, esse Eclipse vai mexer com as relações, seja para brigarmos (Marte) ou para iniciar relações. Precisaremos equilibrar nossas emoções para evitar problemas.

Inquietação estendida com a Lua Nova

O Eclipse Solar desta quarta-feira (02) é uma Lua Nova em Libra. Os efeitos desta lunação reverberam por um mês.

Por isso, será preciso pensar duas vezes antes de atuar com excesso de impulsividade, o que pode se tornar uma marca não muito positiva de outubro.

Estratégia em alta com Marte/Vênus/Saturno

Para ajudar a contrabalançar o clima em que há uma sensação forte de urgência e muita impaciência, há um grande triângulo positivo no Céu em signos do elemento Água, envolvendo Marte em Câncer, Vênus em Escorpião e Saturno em Peixes.

Esses aspectos exatos acontecem na segunda-feira (30) e na sexta-feira (04), mas os efeitos ficam presentes ao longo de toda a semana.

Isso pode favorecer a inteligência emocional estratégica e mais fria, em que, mesmo “fervendo por dentro”, poderemos pensar se vale a pena entrar em conflito com pessoas-chave, como:

chefe;

figura de autoridade;

alguém com poder e influência.

Existe, portanto, uma energia de contenção, inteligência e preservação.

Esse trígono também fala sobre relações mais apoiadoras. Em uma semana bem agitada, podemos alcançar objetivos e realizar tarefas com a ajuda de outras pessoas. Foque na colaboração e estabilidade.

Fica a dica: faça atividade física ou algo que ajude a relaxar, como Yoga, evitando a energia de irritação e correria que vão marcar a semana.

O Eclipse para seu signo… e seu Mapa

Casa pessoa viverá o eclipse solar de outubro em uma área da vida diferente, ou seja, não é o seu signo que você precisa olhar, mas a casa que o Eclipse vai tocar no seu Mapa. É fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o seu Mapa do Céu Personare .

Certifique-se de que você fez login ou cadastro no site. É gratuito.

Então, veja o destaque mostrando a Casa do seu Mapa que receberá o eclipse.

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa viverá o eclipse solar de outubro na Casa 5.

Clique em “Leia o significado” para entender as previsões para a sua vida, segundo a Casa que será ativada pelo eclipse.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

