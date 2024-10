Calculadora do Eclipse: as previsões para seu signo

O Eclipse Solar em Libra vai ser diferente para cada signo. Mesmo que duas pessoas sejam, por exemplo, do signo de Leão, elas têm Mapas diferentes e, por isso, precisam entender a área do Mapa em que o eclipse passará. Para isso, você vai precisar usar a Calculadora do Eclipse Personare.

Como usar a Calculadora do Eclipse

Cada pessoa viverá o fenômeno em uma área da vida diferente, ou seja, siga o passo a passo abaixo para usar a Calculadora do Eclipse e aprender qual parte da sua vida será mexida.

Abra aqui a Calculadora do Eclipse Personare

Certifique-se de que você fez login ou cadastro no site. É gratuito!

A partir dos dados do seu nascimento, a Calculadora do Eclipse analisa rapidamente e gratuitamente a área do seu Mapa por onde o eclipse passará

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa viverá o eclipse solar de outubro na Casa 4.

O eclipse na casa do seu Mapa

1ª Casa

Pode sentir necessidade de redefinir sua identidade , e, assim, refletir sobre como deseja ser vista e qual imagem projeta.

, e, assim, refletir sobre como deseja ser vista e qual imagem projeta. Pode ser um marco para novos começos , como mudanças de aparência, de comportamento ou até mesmo de metas pessoais.

, como mudanças de aparência, de comportamento ou até mesmo de metas pessoais. Pode haver maior clareza sobre os próprios desejos e sobre como agir para realizá-los.

e sobre como agir para realizá-los. Podem surgir questões sobre saúde física e emocional , o que pede novos hábitos.

, o que pede novos hábitos. Maior urgência em equilibrar a necessidade de ser fiel a si.

2ª Casa

Hora de equilibrar seus desejos materiais com seus princípios éticos e pessoais.

com seus princípios éticos e pessoais. Pode sentir impulso para reavaliar sua relação com dinheiro .

. Pode haver desejo de redefinir seus valores pessoais , questionando o que realmente traz segurança e estabilidade.

, questionando o que realmente traz segurança e estabilidade. Questões sobre autoestima e autovalor podem surgir, e, assim, levar a reflexões sobre como você se valoriza e recebe valor nas suas relações.

podem surgir, e, assim, levar a reflexões sobre como você se valoriza e recebe valor nas suas relações. Pode ser o início de um novo ciclo financeiro, trazendo oportunidades para aumentar a renda ou fazer investimentos mais conscientes.

3ª Casa

É urgente equilibrar a vida mental com a prática de diálogos saudáveis.

com a prática de diálogos saudáveis. Pode haver necessidade maior de melhorar suas habilidades de comunicação , repensando a maneira como se expressa e como se relaciona.

, repensando a maneira como se expressa e como se relaciona. O eclipse pode incentivar o início de um novo ciclo de aprendizado , seja por meio de cursos, leituras ou novos interesses intelectuais.

, seja por meio de cursos, leituras ou novos interesses intelectuais. Questões relacionadas a irmãos, vizinhos ou pessoas próximas podem vir à tona.

Pode haver mais reflexões sobre suas rotinas diárias de pensamento e como elas influenciam sua perspectiva e qualidade de vida.

4ª Casa

Pode sentir necessidade de rever questões familiares ou de reavaliar seu conceito de “lar” , buscando mais conforto e estabilidade.

, buscando mais conforto e estabilidade. Este eclipse pode marcar um momento para resolver assuntos relacionados à sua família de origem ou às dinâmicas dentro de casa.

ou às dinâmicas dentro de casa. Questões emocionais profundas podem emergir, e, assim, incentivar a busca por segurança interna e autocuidado emocional.

podem emergir, e, assim, incentivar a busca por segurança interna e autocuidado emocional. Podem surgir mudanças relacionadas à moradia , como uma reforma ou até mesmo uma mudança de casa.

, como uma reforma ou até mesmo uma mudança de casa. Fica evidente a necessidade de equilibrar a vida familiar com suas próprias necessidades emocionais.

5ª Casa

Pode sentir impulso para redescobrir seus talentos criativos .

. Este eclipse pode trazer à tona questões relacionadas a romances, incentivando uma reflexão sobre o que você espera de uma relação amorosa .

. Pode ser um período de ajuste na relação com filhos , para quem os tem, com mais foco nas necessidades e no desenvolvimento das crianças.

, para quem os tem, com mais foco nas necessidades e no desenvolvimento das crianças. Hobbies e atividades que trazem prazer podem se tornar mais importantes.

podem se tornar mais importantes. Pode surgir maior necessidade de equilibrar os momentos de diversão e lazer com as responsabilidades do dia a dia.

6ª Casa

Urgência em encontrar equilíbrio entre suas obrigações diárias e seu bem-estar pessoal.

e seu bem-estar pessoal. Bom momento para reavaliar sua rotina diária e, dessa forma, buscar formas de torná-la mais eficiente e saudável.

e, dessa forma, buscar formas de torná-la mais eficiente e saudável. Questões relacionadas ao trabalho ou às dinâmicas no ambiente profissional podem ganhar destaque, ou seja, exigir ajustes importantes da sua parte.

podem ganhar destaque, ou seja, exigir ajustes importantes da sua parte. Pode sentir impulso para melhorar sua saúde física e mental .

. Este eclipse pode incentivar a repensar como você ajuda outras pessoas e, assim, equilibrar isso com o cuidado de si.

7ª Casa

Período para reavaliar seus relacionamentos mais próximos , buscando maior equilíbrio e justiça nas parcerias.

, buscando maior equilíbrio e justiça nas parcerias. Este eclipse pode evidenciar questões importantes em parcerias profissionais ou românticas .

. Pode ser um período de novas oportunidades em relacionamentos, ou seja, em que você tem maior clareza sobre o tipo de par que você busca.

A reflexão sobre contratos e acordos formais pode ser necessária, ou seja, pode haver renegociações ou revisões de compromissos .

. Pode surgir maior urgência em equilibrar suas necessidades pessoais com as demandas dos outros em suas relações mais significativas.

8ª Casa

Pode precisar lidar com transformações profundas em sua vida , principalmente relacionadas à intimidade e vida emocional.

, principalmente relacionadas à intimidade e vida emocional. Questões ligadas a recursos compartilhados, como heranças, dívidas ou bens em comum, podem ser revisadas ou ajustadas no período do Eclipse de 02/10 em Libra.

em comum, podem ser revisadas ou ajustadas no período do Eclipse de 02/10 em Libra. Importante pensar sobre seu poder nas relações , tanto pessoais quanto financeiras, e como deseja redefinir esse equilíbrio.

, tanto pessoais quanto financeiras, e como deseja redefinir esse equilíbrio. Questões mais profundas sobre sua sexualidade podem precisar da sua atenção, ou seja, pedir a você maior conexão com sua própria essência.

podem precisar da sua atenção, ou seja, pedir a você maior conexão com sua própria essência. Período de desapego e renascimento a partir da necessidade de transformação interna e renovação.

9ª Casa

Fase de maior necessidade de equilibrar suas ambições de crescimento pessoal com a realidade prática e suas responsabilidades diárias.

com a realidade prática e suas responsabilidades diárias. Pode sentir forte vontade de expandir seus horizontes , por exemplo por meio de viagens, novos estudos ou uma busca espiritual mais profunda.

, por exemplo por meio de viagens, novos estudos ou uma busca espiritual mais profunda. Este eclipse pode incentivar a reflexão sobre suas crenças e filosofias de vida , ou seja, exigir a mudanças significativas em sua visão de mundo.

, ou seja, exigir a mudanças significativas em sua visão de mundo. Período favorável para iniciar novos cursos ou se envolver em atividades que promovam o crescimento intelectual e espiritual.

ou se envolver em atividades que promovam o crescimento intelectual e espiritual. Questões ligadas a temas internacionais ou jurídicos podem exigir ajustes ou decisões importantes.

10ª Casa

Período para reavaliar suas metas profissionais e refletir sobre o caminho que está trilhando em sua carreira.

e refletir sobre o caminho que está trilhando em sua carreira. Este eclipse pode marcar um momento decisivo em sua vida pública ou profissional, e, assim, oportunidades para redefinir sua reputação podem surgir.

podem surgir. Figuras de autoridade, como, por exemplo, chefes ou mentores , podem exigir ajustes nas suas relações de trabalho.

, podem exigir ajustes nas suas relações de trabalho. Período favorável para estabelecer novas metas de longo prazo , com maior clareza sobre suas ambições e o legado que deseja deixar.

, com maior clareza sobre suas ambições e o legado que deseja deixar. A necessidade de equilibrar sua vida profissional com seu bem-estar pessoal pode se tornar mais evidente, e, assim, exigir ajustes na rotina.

11ª Casa

A fase do Eclipse de 02/10 em Libra é ideal para reavaliar suas amizades e redes de apoio , e assim buscar conexões mais autênticas e alinhadas aos seus valores.

, e assim buscar conexões mais autênticas e alinhadas aos seus valores. Seu papel em grupos ou causas coletivas pode ser questionado, incentivando maior envolvimento com projetos sociais ou comunitários.

pode ser questionado, incentivando maior envolvimento com projetos sociais ou comunitários. Seus sonhos e desejos futuros podem exigir sua atenção e motivação para redefinir seus seus objetivos a longo prazo.

Novas pessoas podem entrar na sua vida ou relacionamentos de amizade podem acabar porque não contribuem mais para seu crescimento.

Equilibrar seus desejos pessoais com os objetivos coletivos pode se tornar mais urgente.

12ª Casa

O período do Eclipse de 02/10 em Libra é favorável para abandonar hábitos prejudiciais ou encerrar ciclos emocionais.

ou encerrar ciclos emocionais. Pode sentir um chamado para reavaliar suas práticas espirituais e, além disso, o tempo que dedica ao seu bem-estar emocional e mental.

e, além disso, o tempo que dedica ao seu bem-estar emocional e mental. Este eclipse pode incentivar processos de cura bem como autocompreensão.

bem como autocompreensão. Necessidade de buscar momentos de solitude para reflexão e renovação interna.

para reflexão e renovação interna. Questões sobre segredos ou situações ocultas podem surgir, pedindo mais clareza e resolução de antigos padrões.

