Na dança da sedução, as palavras têm um poder inegável. Elas podem acender chamas de desejo, fortalecer conexões emocionais e criar momentos inesquecíveis. No entanto, o que cada signo gosta de ouvir no sexo é bem particular.

Mas não estamos falando do signo solar, aquele que todo mundo conhece. No Mapa Astral, é Marte, o planeta da ação e do desejo, que rege nossos instintos mais primitivos e nossas expressões sexuais. Por isso, é o signo onde ele está que pode indicar nossas preferências na hora H.

Então, prepare-se para descobrir o que seu parceiro ou parceira anseia ouvir e como isso pode transformar a experiência de vocês.

E, se você ainda não sabe onde Marte está posicionado no seu Mapa, não se preocupe! Porque também vamos mostrar como encontrá-lo de maneira simples e prática.

Na hora H, é seu Marte quem solta a voz

O que torna cada signo especial na cama? Como são seus desejos mais intensos e paixões? Tudo isso é Marte quem responde!

É por isso que as diferentes posições de Marte no Mapa Astral indicam o que cada um gosta de ouvir durante o sexo.

Por isso, mergulhar nesse posicionamento astrológico pode não apenas apimentar a vida sexual, mas também proporcionar uma compreensão mais profunda de si e da pessoa parceira.

Mas atenção: não se trata de um tutorial de frases clichês ou de reduzir os momentos de paixão a um passo a passo simples. O objetivo é aprofundar no autoconhecimento e também te ajudar a entender a outra pessoa.

Siga se aprofundando no Mapa Astral para ir além. Assim como veja aqui sugestões do que falar na hora do sexo e como fazer para conseguir colocar em palavras o que você sente na cama.

Como descobrir o seu Marte

Antes de nos aprofundarmos, é importante descobrir onde Marte está posicionado no seu mapa astral. É simples:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte .

e procure por . Confira em qual signo está Marte no seu Mapa.

no seu Mapa. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos na Casa 6.

De elogios que elevam a autoestima a palavras que despertam a conexão emocional, a seguir vamos desvendar o que faz cada signo vibrar na hora H!

Marte em Áries

“Você é o(a) melhor, vai com tudo!”

Áries gosta de ser o protagonista da situação! Ouvir que está no comando e que é o melhor no que faz é um verdadeiro combustível para seu ego guerreiro. Além disso, prosperam com elogios diretos que ressaltam sua coragem e dinamismo.

Marte em Touro

“Adoro como você faz devagar e com vontade!”

Para Touro, o prazer está nos detalhes. Eles apreciam a intensidade, mas com calma. Frases que ressaltam a conexão física e o prazer demorado são perfeitas! Por isso, um toque carinhoso e uma voz suave ajudam a criar o clima ideal.

Marte em Gêmeos

“Me conta mais, o que você faria agora?”

Gêmeos ama comunicação, e isso não é diferente na cama! Por isso, quanto mais palavras picantes, melhor. Eles gostam de estímulo mental junto com a conexão física. Ouvir sobre fantasias ou perguntas provocativas pode mantê-los intrigados e animados.

Marte em Câncer

“Eu me sinto tão conectado(a) com você.”

Câncer é sensível e emocional. Eles querem sentir uma conexão íntima, onde o desejo vem acompanhado de carinho e proteção. Além disso, ouvir que existe uma ligação forte é essencial para criar um ambiente seguro e acolhedor.

Marte em Leão

“Uau, você é incrível! Ninguém faz como você.”

Leão é o rei ou a rainha da festa! Elogios são sua linguagem de amor. Ou seja, prosperam ao ouvir palavras que exaltam sua grandeza e carisma, especialmente na cama. Valorizar seu desempenho e presença é a chave para conquistar seu coração.

Marte em Virgem

“Adoro quando você presta atenção nos detalhes…”

Virgem aprecia o cuidado e a dedicação. Reconhecer sua atenção aos detalhes e seu desejo de agradar faz maravilhas. Eles gostam de sentir que seu esforço é notado, então comentários sobre pequenas coisas que eles fazem bem vão deixá-los felizes.

Marte em Libra

“Você faz tudo parecer tão perfeito.”

A harmonia é crucial para Libra. Eles se derretem com elogios sobre como tudo flui perfeitamente. Romantismo e charme são as palavras-chave para conquistar seu coração. Por isso, frases que evocam a beleza e a elegância da experiência são muito valorizadas.

Marte em Escorpião

“Estou completamente nas suas mãos.”

Intensidade é o nome do jogo para Escorpião. Eles adoram um clima de mistério e profundidade. Ouvir que você está sob seu feitiço é algo que eles valorizam muito. Além disso, comentários que evocam paixão e entrega total são sempre bem-vindos.

Marte em Sagitário

“Vamos tentar algo novo, tô dentro!”

Sagitário é o aventureiro do zodíaco! Eles gostam de ouvir que a experiência será única e divertida. Frases que prometem novas experiências são a chave. Além disso, adoram explorar, então a ideia de aventura na intimidade é sempre estimulante.

Marte em Capricórnio

“Você é simplesmente irresistível.”

Capricórnio é discreto, mas aprecia reconhecimento. Saber que seu charme e determinação são notados faz com que se sintam ainda mais atraentes. Por isso, elogios sobre sua força e seriedade são ótimos para criar um clima de confiança.

Marte em Aquário

“Você é tão diferente, nunca conheci alguém como você.”

Aquário valoriza a originalidade. Elogios sobre sua singularidade e como você é diferente dos outros ressoam profundamente com eles. Eles gostam de ser vistos como únicos e inovadores, então isso pode ser um grande atrativo.

Marte em Peixes

“Com você, eu perco a noção do tempo.”

Para Peixes, a magia está na conexão. Eles desejam ouvir que o momento é especial e quase etéreo. Palavras que evocam romance e sonho são indispensáveis. Comentários que falam sobre a intensidade emocional da experiência são muito bem-vindos.

