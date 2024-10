Previsões das Eleições 2024: surpresas, fake news e agressividade

Estamos em ano de eleições. E é claro que analisamos o clima pelo olhar da Astrologia. As previsões de 2024 são marcados pelos trânsitos de Júpiter, Plutão e Saturno, mas são os eclipses que acontecem próximo ao primeiro turno que trazem um clima pesado. Entenda tudo neste guia de Eleições 2024 e Astrologia.

Mostraremos como deve ser o clima político e social durante este importante evento democrático, assim você pode se preparar para o que vem por aí.

Lembre-se que além desses trânsitos coletivos, os planetas interagem com o seu Mapa Astral. A ferramenta que faz essa análise e mostra as previsões para a sua vida no Horóscopo Personalizado.

OBS: a título de curiosidade, esse texto foi escrito no dia 24/02/2024.

Eclipses e Surpresas Eleitorais

Assim como ocorreu em 2022, as eleições 2024 serão antecedidas por eclipses: um lunar em 17 de setembro e um solar em 2 de outubro, este último ocorrendo poucos dias antes do primeiro turno, que será dia 6 de outubro.

Na Astrologia, os eclipses são considerados catalisadores de mudanças súbitas e reviravoltas inesperadas. E isso não ocorre apenas na data do fenômeno: já podemos sentir seus efeitos algumas semanas antes e até seis meses depois.

Portanto, a proximidade dos últimos dois eclipses de 2024 sugere um período eleitoral repleto de surpresas, com muitas disputas a prefeito sendo decididas nas urnas, voto a voto.

CALCULADORA DO ECLIPSE: Descubra aqui qual área da sua vida foi mexida pelo fenômeno

Eclipse Lunar de setembro e as fake news

O eclipse lunar de 17 de setembro carrega a forte energia de Netuno, indicando a possibilidade de escândalos e a disseminação de informações nebulosas, principalmente as (infelizmente) famosas fake news, tanto para difamar um determinado candidato quanto para mistificá-lo.

Pelo fato de o eclipse ocorrer no eixo Virgem/Peixes, é possível, também, que as bancadas religiosas ganhem maior destaque.

Além disso, candidatos podem enfrentar problemas de saúde ou questões familiares delicadas, especialmente em setembro, afetando diretamente as campanhas.

Para o eleitor, este eclipse serve como um alerta para não se deixar seduzir por promessas vazias e fantasiosas, tão comuns em períodos eleitorais.

Eclipse Solar de outubro indica agressividade

Para complicar ainda mais o cenário, o eclipse solar de 2 de outubro foi caracterizado por uma configuração astrológica complexa, que envolve Sol, Lua e Mercúrio em quadratura com Marte. Essa combinação sugere um cenário extremamente disputado e agressivo.

Por isso, podemos esperar um ambiente eleitoral violento, com campanhas recorrendo a ataques pessoais e discussões acaloradas sobre nepotismo e outros temas.

Mas não pense que isso envolve apenas os candidatos. Estamos falando do clima geral do país, das redes sociais, dos debates entre os eleitores e ao seu redor.

Aliás, Marte em Câncer alerta para mais chance de brigas familiares sobre preferências eleitorais. Portanto, cuide com O QUE você fala e, principalmente, COMO você se expressa.

Trânsitos astrológicos nos dias das Eleições 2024

Primeiro Turno: Desafios e Oportunidades

No dia do primeiro turno, 06/10, ainda sob a sombra dos eclipses, o clima de disputa se intensifica, podendo levar a desentendimentos familiares.

Por outro lado, o trígono de Vênus com Saturno aponta para a eleição de candidatos comprometidos com a gestão orçamentária e uso de recursos.

Além disso, como Vênus estará em Escorpião, projetos de revitalizações e reparos de áreas degradadas podem ficar em destaque.

Segundo Turno: Conclusões e Confrontos

A oposição de Marte com Plutão no segundo turno, dia 27/10, mantém o clima de confronto. A tendência é de que as pessoas sigam “brigando” por seus candidatos.

Por outro lado, a Lua Minguante sugere um desejo coletivo de encerrar o ciclo eleitoral. Um clima de “já deu, né?”.

Já o aspecto tenso entre Vênus e Saturno indica que os candidatos estarão mais conscientes das limitações orçamentárias que enfrentarão ao assumirem seus cargos.

Grandes temas em destaque nas Eleições 2024 para a Astrologia

Saturno em Peixes: Desafios Sociais

Do final de 2020 até março de 2023, Saturno, o planeta das estruturas, estava em Aquário, indicando que pautas como LGBTQIA+, racismo e outros preconceitos estariam em foco, trazendo uma mudança social quanto a isto.

Mas agora, Saturno está em Peixes. Com isso, ganham holofote as populações desassistidas, incluindo a questão da moradia e o consumo de drogas.

Portanto, segundo a Astrologia, as Eleições de 2024 deverão considerar soluções para esses problemas persistentes, especialmente complicado nas grandes cidades.

Júpiter em Gêmeos: Comunicação e Educação

Começamos 2024 ainda com Júpiter em Touro, dando ênfase a questões financeiras e estabilidade. No entanto, em maio, o planeta da expansão muda para Gêmeos.

Portanto, durante as Eleições de 2024, temas relacionados ao signo, como comunicação, transporte e educação, bem como jovens, devem ganhar destaque.

Nesse sentido, propostas para melhorar a infraestrutura de transporte público e o acesso à educação serão cruciais, refletindo o desejo da população por cidades mais inclusivas e eficientes.

Plutão em Aquário: Modernização e Inteligência Artificial

Já estamos falando e nos preocupando com fake news desde as eleições de 2018. No entanto, em 2024, com o impulso da Inteligência Artificial (IA), poderemos ter ainda mais problemas com desinformação e guerra de versões.

Um dos maiores indícios disso é a entrada de Plutão em Aquário em 2024, que marca o início de uma era revolucionária de profundas transformações tecnológicas (como a IA) e também sociais.

Este trânsito astrológico, que durará 20 anos, promete remodelar o mundo como o conhecemos, impulsionando inovações e progressos que estarão em discussões nas Eleições desde ano.

Para as eleições de 2024, desafio inédito de lidar com o desenvolvimento da IA, e tudo o que ela pode disseminar de fake news e manipulações eleitorais.

Um Chamado ao Discernimento

Para a Astrologia, as Eleições 2024 serão um período de intensa dinâmica social e política.

Para nós, eleitores, o chamado é para o discernimento, a fim de fazer escolhas que reflitam não apenas as melhores promessas de campanha, mas também o potencial real de cada candidato para enfrentar os desafios apresentados pelos astros.

Deve se sair melhor quem realmente está comprometido em colocar a mão na massa (eclipse de setembro, no eixo Virgem/Peixes) e também pensar no outro (eclipse de outubro, em Libra), no caso, o povo, e não apenas nos próprios interesses.

Neste cenário, a conscientização e a participação ativa são essenciais para navegar as surpresas e tensões previstas, escolhendo líderes capazes de promover o bem-estar coletivo e a justiça social.

Para tanto, é preciso deixar as paixões de lado, e votar com a razão e com base em informações confiáveis.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Previsões das Eleições 2024: surpresas, fake news e agressividade apareceu primeiro em Personare.