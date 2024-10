O trânsito de Mercúrio em Escorpião começa em 13/10, às 16h24, e vai até 02/11, conforme você pode conferir no Calendário Astrológico 2024.

Mercúrio é o planeta da comunicação, do pensamento lógico e da troca de informações. Enquanto o signo de Escorpião, um signo de Água e ritmo Fixo, conhecido por sua intensidade emocional e profundidade.

Assim, quando Mercúrio ingressa em Escorpião, essas energias se combinam para promover uma fase de conversas sinceras, investigações profundas e a busca pela verdade oculta em todos os tipos de interação.

Receba notícias gratuitas sobre Astrologia no seu WhatsApp

Significado do trânsito de Mercúrio em Escorpião

Quando Mercúrio, o planeta da comunicação e do pensamento, entra no signo de Escorpião, a forma de nos comunicarmos se torna mais direta e investigativa.

As conversas superficiais perdem o espaço para trocas profundas, muitas vezes tocando em temas sensíveis que estavam ocultos. Por isso, este trânsito é propício para revelações e compreensão emocional.

Além disso, este é também um momento poderoso para tratar de questões emocionais não resolvidas e descobrir verdades ocultas. No entanto, a intensidade de Escorpião pode tornar as interações mais carregadas, exigindo cuidado para evitar confrontos.

O melhor do trânsito de Mercúrio em Escorpião

Comunicação transformadora : As conversas durante este período têm o potencial de promover mudanças profundas, tanto em nível pessoal quanto em relacionamentos.

: As conversas durante este período têm o potencial de promover mudanças profundas, tanto em nível pessoal quanto em relacionamentos. Investigações e descobertas : A energia de Escorpião é perfeita para quem precisa investigar algo a fundo, seja no trabalho ou na vida pessoal. Nesse sentido, questões complexas podem ser resolvidas com clareza.

: A energia de Escorpião é perfeita para quem precisa investigar algo a fundo, seja no trabalho ou na vida pessoal. Nesse sentido, questões complexas podem ser resolvidas com clareza. Sinceridade emocional: A honestidade nas comunicações é amplificada, o que pode fortalecer laços e trazer à tona verdades necessárias.

Cuidados nessa fase

Desconfiança : A tendência de Escorpião de investigar a fundo pode se transformar em desconfiança ou obsessão. Evite a tentação de ir longe demais na busca por segredos.

: A tendência de Escorpião de investigar a fundo pode se transformar em desconfiança ou obsessão. Evite a tentação de ir longe demais na busca por segredos. Conversas intensas : Nem todos estão prontos para a profundidade emocional exigida durante esse trânsito. Seja sensível aos limites dos outros para não gerar conflitos.

: Nem todos estão prontos para a profundidade emocional exigida durante esse trânsito. Seja sensível aos limites dos outros para não gerar conflitos. Manipulação: A habilidade de Escorpião de tocar em questões ocultas pode ser usada de forma manipuladora. Certifique-se de que suas intenções nas conversas sejam genuínas e respeitosas.

Como fica seu Horóscopo?

O trânsito de Mercúrio em Escorpião acontece para todo mundo, de todos os signos, mas cada um de nós sente de maneira diferente. É que Mercúrio vai “conversar” com a área que você tem Escorpião no Mapa.

A maneira mais fácil e gratuita para você acompanhar é no seu Horóscopo Personare, que analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa, ou seja, é personalizado.

Isso porque duas pessoas do signo de Sagitário, por exemplo, não vivem esse trânsito da mesma maneira porque elas podem ter o mesmo signo, mas Mapas bem diferentes.

Para ver o seu, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito

Procure pelo trânsito de Mercúrio. Veja que o planeta estará em uma casa, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Previsões por Signo Ascendente

Mas você também pode ver uma prévia do seu trânsito de Mercúrio (quando o planeta estiver em Escorpião) a partir do seu Ascendente. Essa é uma tendência, a previsão completa está no seu Horóscopo Personalizado.

Áries Ascendente : Encare questões financeiras e íntimas com equilíbrio. Priorize a justiça ao compartilhar e resolver essas situações.

: Encare questões financeiras e íntimas com equilíbrio. Priorize a justiça ao compartilhar e resolver essas situações. Touro Ascendente : Valorize parcerias equilibradas e justas. Atue como um mediador capaz de encontrar soluções harmoniosas.

: Valorize parcerias equilibradas e justas. Atue como um mediador capaz de encontrar soluções harmoniosas. Gêmeos Ascendente : Foque em manter a paz no ambiente de trabalho, evitando discussões e fofocas. Um clima de harmonia traz mais produtividade.

: Foque em manter a paz no ambiente de trabalho, evitando discussões e fofocas. Um clima de harmonia traz mais produtividade. Câncer Ascendente : Aprecie momentos agradáveis nos relacionamentos românticos e oriente seus filhos com paciência e bons exemplos.

: Aprecie momentos agradáveis nos relacionamentos românticos e oriente seus filhos com paciência e bons exemplos. Leão Ascendente : Promova um lar harmonioso por meio de diálogos justos e abertos. A verdade será a base para manter a paz em casa.

: Promova um lar harmonioso por meio de diálogos justos e abertos. A verdade será a base para manter a paz em casa. Virgem Ascendente : Seja atencioso ao ouvir os outros, respeitando diferentes pontos de vista. A comunicação tranquila é essencial.

: Seja atencioso ao ouvir os outros, respeitando diferentes pontos de vista. A comunicação tranquila é essencial. Libra Ascendente : Priorize parcerias financeiras baseadas em confiança e equilíbrio. Evite que questões monetárias afetem a harmonia.

: Priorize parcerias financeiras baseadas em confiança e equilíbrio. Evite que questões monetárias afetem a harmonia. Escorpião Ascendente : Sua presença cativante vai além da aparência. Mantenha sempre essa essência encantadora em suas interações.

: Sua presença cativante vai além da aparência. Mantenha sempre essa essência encantadora em suas interações. Sagitário Ascendente : Busque sua verdade interior e trate com gentileza os assuntos delicados que emergirem.

: Busque sua verdade interior e trate com gentileza os assuntos delicados que emergirem. Capricórnio Ascendente : Aprecie amizades refinadas e tenha discernimento ao evitar misturar sentimentos românticos com amizade.

: Aprecie amizades refinadas e tenha discernimento ao evitar misturar sentimentos românticos com amizade. Aquário Ascendente : Cultive uma reputação impecável e seja um exemplo de ética em suas atividades profissionais.

: Cultive uma reputação impecável e seja um exemplo de ética em suas atividades profissionais. Peixes Ascendente: Explore a verdade nas suas crenças e expresse suas ideias com compaixão e empatia.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Trânsito de Mercúrio em Escorpião apareceu primeiro em Personare.