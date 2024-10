Hábitos para 2025 que você pode começar hoje

Cuidar da mente, do corpo e do espírito é algo que a gente deve fazer sempre. Por isso, alguns hábitos para 2025 você já pode começar hoje mesmo.

Quem aponta que hábito é esse é o seu Mapa Astral. Mais precisamente, a sua Casa 6, que rege saúde, rotina e autocuidado.

Essa é a parte do Mapa que revela onde você tende a ser mais eficiente ou onde precisa de ajustes para criar hábitos que melhorem a sua qualidade de vida.

A seguir, você vai saber mais sobre sua Casa 6 e descobrir quais hábitos para 2025 você vai querer começar já!

A Casa 6 e os hábitos para 2025

A Casa 6 rege a rotina diária, os hábitos de saúde, o trabalho e o bem-estar. Ela nos mostra como realizamos essas atividades, cuidamos do corpo e da mente, organizamos o dia a dia e o que precisamos para viver de maneira saudável e produtiva.

Ao analisar o signo presente na Casa 6, você entende melhor as suas inclinações naturais e desafios. Por isso ela é importante para entender quais hábitos para 2025 você já pode adotar.

Qual signo você tem na Casa 6

Para descobrir, siga o passo a passo abaixo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo ou ao lado da mandala do seu Mapa, selecione a opção Casas Astrológicas .

. Confira qual signo está ao lado da sua Casa 6.

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Aquário na Casa 6:

Hábitos para 2025 conforme o seu Mapa Astral

Com base no signo que você tem na Casa 6, confira abaixo qual hábito você deveria começar ainda em 2024:

Áries na Casa 6

Pessoas com Áries na Casa 6 tendem a ter uma rotina ativa e agitada. Por isso, elas possuem mais energia para realizar esportes e têm foco em produtividade e realização.

Desafio de bem-estar: fazer pausas e ter momentos de introspecção. A necessidade de gastar essa alta energia pode resultar em muitas atividades.

Hábito recomendado: introduzir momentos de descanso na rotina. Por exemplo:

prática de yoga e meditação (ajuda a equilibrar a energia);

exercícios de respiração (auxiliam no controle da impaciência e da ansiedade, promovendo um foco mais consciente nas atividades diárias).

Touro na Casa 6

Quem tem Touro na Casa 6 prefere uma vida tranquila, com foco em hábitos mais calmos e sossegados de autocuidado e prazer. Assim, essa pessoa busca estabilidade e rotina estruturada.

Desafio de bem-estar: evitar o sossego em demasia, o que pode gerar tendência ao sedentarismo e à busca excessiva por conforto, prejudicando a saúde a longo prazo.

Hábito recomendado: atividades físicas prazerosas. Por exemplo:

caminhadas ao ar livre;

atividades manuais relaxantes, como jardinagem ou culinária (promovem um estado de relaxamento mental e emocional);

práticas de alimentação saudável e consciente.

Gêmeos na Casa 6

As pessoas com Gêmeos na Casa 6 tendem a gostar de mudar sua rotina com frequência, buscando sempre novidades. A palavra delas é movimento!

Desafio de bem-estar: tentar manter disciplina e constância, para evitar dispersão e falta de comprometimento com hábitos de saúde.

Hábito recomendado: encontrar equilíbrio entre a novidade e a consistência. Por exemplo:

leitura e escrita (auxiliam a organizar as ideias);

exercícios que estimulam a mente, como participar de um Clube do Livro;

exercícios ao ar livre individuais ou em parcerias.

Câncer na Casa 6

Quem tem Câncer na Casa 6 costuma priorizar um ambiente acolhedor e equilibrado, o que afeta diretamente sua saúde emocional. É uma pessoa com tendência à sensibilidade e ao cuidado.

Desafio de bem-estar: não “descontar na comida” a dificuldade em lidar com estresse, tristeza e ansiedade, principalmente, quando o ambiente de trabalho e a rotina não são harmoniosos.

Hábito recomendado: criar uma rotina de autocuidado emocional. Por exemplo:

“dia de bem-estar” semanal, incluindo um banho relaxante;

meditação guiada ou terapia;

preparo de pratos leves e saudáveis para si e para quem ama e admira.

Leão na Casa 6

Pessoas com Leão na Casa 6 priorizam dedicação e orgulho. Por isso, elas tendem a colocar energia e criatividade em sua rotina, buscando reconhecimento e valor pelo que fazem.

Desafio de bem-estar: não esperar aprovação externa, que pode gerar estresse e esgotamento, e aprender a lidar com a falta de reconhecimento.

Hábito recomendado: criar momentos de autocuidado para fortalecer a autoconfiança sem depender de validação externa. Por exemplo:

atividades que envolvam hobbies criativos, como teatro, dança ou pintura, para expressar sua energia criativa de forma saudável.

Virgem na Casa 6

Quem tem Virgem na Casa 6 busca uma rotina bem estruturada, com foco em detalhes e melhoria contínua. É uma pessoa que prioriza a organização e a eficiência e, em geral, é superdetalhista, inclusive com o corpo físico.

Desafio de bem-estar: evitar o excesso de perfeccionismo, que pode gerar estresse e sobrecarga. Afinal, a busca por controlar cada aspecto da vida pode levar a frustrações.

Hábito recomendado: introduzir práticas que promovam relaxamento. Por exemplo:

jardinagem;

caminhada com o pet;

trabalhos manuais;

Tai Chi Chuan;

meditação;

yoga.

Libra na Casa 6

Pessoas com Libra na Casa 6 buscam equilíbrio e harmonia, criando laços com as demais. Dessa forma, elas valorizam uma rotina que oferece tempo para o trabalho e para as relações, sempre visando paz e bem-estar.

Desafio de bem-estar: não fugir de confrontos para evitar desequilíbrio emocional e mal-estar. Fazer atividades individuais também é importante.

Hábito recomendado: aprender a dar limites e aprender a dizer “não”. Por exemplo:

atividades que envolvam socialização saudável, como yoga em grupo ou dança;

participação em grupos de esportes ou em clubes, desde que permaneça apenas em caso de identificação com as pessoas e o ambiente.

Escorpião na Casa 6

Quem tem Escorpião na Casa 6 gosta de exclusividade: é fiel à atividade exercida e, por isso, dificilmente mudará a sua rotina. Embora não sejam muito adeptas às mudanças, essas pessoas passarão, ao menos uma vez na vida, por uma transformação na forma como cuidam a tríade corpo-mente-espírito.

Desafio de bem-estar: evitar o extremismo para não gerar desequilíbrio nem esgotamento físico ou emocional.

Hábito recomendado: práticas de autocuidado que promovam equilíbrio. Por exemplo:

meditação profunda;

atividades terapêuticas;

banhos energéticos;

rituais de limpeza emocional.

Sagitário na Casa 6

Sagitário na Casa 6 tem otimismo e busca por liberdade. Essa pessoa prefere uma rotina que ofereça flexibilidade e espaço para explorar novas ideias e aventuras.

Desafio de bem-estar: manter o foco, evitando prejuízo à criação de hábitos saudáveis a longo prazo. Além disso, não resistir a ideias diferentes pode aproximar você de grupos/pessoas.

Hábito recomendado: estabelecer metas claras. Por exemplo:

atividades físicas ao ar livre, como caminhadas ou esportes;

viagens para se abrir ao diferente e aventurar-se.

Capricórnio na Casa 6

A pessoa com Capricórnio na Casa 6 tende a ter disciplina e responsabilidade. Normalmente, ela é muito focada e dedicada ao trabalho e às rotinas de saúde.

Desafio de bem-estar: evitar o excesso de trabalho, equilibrando lazer e autocuidado e fugindo do esgotamento e do sedentarismo.

Hábito recomendado: introduzir pausas regulares e momentos de relaxamento. Por exemplo:

meditação ou exercícios que promovam a conexão corpo-mente-espírito;

exercícios de alongamento;

pilates;

yoga;

musculação.

Aquário na Casa 6

Aquário na Casa 6 tem originalidade e independência e busca uma rotina inovadora, com liberdade e envolvimento com grupos e causas coletivas.

Desafio de bem-estar: seguir uma rotina que envolva disciplina e consistência, além de comprometer-se com hábitos que exijam repetição (mais vezes na semana).

Hábito recomendado: envolver-se em atividades físicas que permitam flexibilidade. Por exemplo:

esportes em equipe;

trabalhos voluntários;

momentos offline.

Peixes na Casa 6

A pessoa com Peixes na Casa 6 costuma ter sensibilidade, intuição e empatia. Por isso, ela absorve facilmente as energias do ambiente.

Desafio de bem-estar: estabelecer limites e não absorver o estresse das outras pessoas.

Hábito recomendado: introduzir práticas que permitam expressar sua criatividade ou relaxar. Por exemplo:

música, pintura e outras artes;

meditação;

caminhadas na natureza;

visualização criativa.

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

