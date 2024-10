O Ascendente do bebê é um aspecto fascinante da astrologia que revela muito sobre como ele vai interagir com o mundo ao longo da vida.

Este signo, que se encontra no horizonte no momento exato do nascimento, determina as primeiras impressões que o bebê passará para os outros e como ele se adaptará ao ambiente ao seu redor.

Por isso, saber o Ascendente do bebê pode ajudar os pais a entenderem melhor o temperamento e as reações iniciais da criança. Para descobrir esse elemento, é preciso ter algumas informações importantes que explicaremos a seguir.

O que é o Ascendente?

O Ascendente é o signo que estava subindo no horizonte no momento exato do nascimento do bebê.

Ele é considerado a “máscara” que usamos para nos apresentar ao mundo, e, no caso do bebê, indica o jeito com que ele se relaciona com o ambiente e as pessoas ao seu redor.

Ao contrário do signo solar, que reflete a essência da personalidade, o Ascendente mostra como a criança vai reagir inicialmente a novas experiências e como ela vai ser vista pelos outros.

Como saber o Ascendente do bebê

Para calcular o Ascendente do bebê, você precisará de três informações essenciais:

Data de nascimento : fundamental para determinar os elementos do mapa astral, como o signo solar e o posicionamento de outros planetas.

: fundamental para determinar os elementos do mapa astral, como o signo solar e o posicionamento de outros planetas. Hora exata do nascimento : o ascendente muda a cada duas horas, então é necessário ter o horário correto para um cálculo preciso.

: o ascendente muda a cada duas horas, então é necessário ter o horário correto para um cálculo preciso. Local de nascimento: a cidade ou região onde o bebê nasceu também influencia o cálculo do ascendente, já que a posição geográfica impacta na determinação dos signos no horizonte.

Então, com essas informações em mãos, você pode usar ferramentas de astrologia online, como o Personare, para gerar o mapa astral completo do bebê e descobrir o ascendente. É simples e gratuito! Siga o passo a passo:

Acesse a Calculadora de Ascendente do Personare aqui. Faça seu login ou então insira seus dados de nascimento do bebê. Então, a calculadora fará o restante do trabalho, fornecendo uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com o signo solar.

O que o Ascendente revela sobre o bebê

O Ascendente do bebê pode influenciar como ele reage ao ambiente e as primeiras interações com o mundo. A seguir, algumas características gerais de bebês com ascendentes em diferentes signos:

Ascendente em Áries : Tendem a ser mais enérgicos e curiosos, com um desejo de explorar o ambiente ao redor.

: Tendem a ser mais enérgicos e curiosos, com um desejo de explorar o ambiente ao redor. Ascendente em Touro : São mais calmos, adoram conforto e segurança, e podem se adaptar bem a rotinas.

: São mais calmos, adoram conforto e segurança, e podem se adaptar bem a rotinas. Ascendente em Gêmeos : Costumam ser comunicativos e interessados em tudo ao redor, demonstrando grande curiosidade.

: Costumam ser comunicativos e interessados em tudo ao redor, demonstrando grande curiosidade. Ascendente em Câncer : Bebês mais sensíveis, que buscam segurança e proteção, geralmente são mais ligados aos pais.

: Bebês mais sensíveis, que buscam segurança e proteção, geralmente são mais ligados aos pais. Ascendente em Leão : São expressivos e carismáticos, adoram chamar atenção e podem ser líderes natos desde cedo.

: São expressivos e carismáticos, adoram chamar atenção e podem ser líderes natos desde cedo. Ascendente em Virgem : Observadores e organizados, preferem ambientes calmos e rotinas bem definidas.

: Observadores e organizados, preferem ambientes calmos e rotinas bem definidas. Ascendente em Libra : Tendem a ser sociáveis, buscando equilíbrio e harmonia nas interações com outras pessoas.

: Tendem a ser sociáveis, buscando equilíbrio e harmonia nas interações com outras pessoas. Ascendente em Escorpião : Intensos e determinados, esses bebês podem demonstrar uma conexão profunda com quem confiam.

: Intensos e determinados, esses bebês podem demonstrar uma conexão profunda com quem confiam. Ascendente em Sagitário : São exploradores natos, sempre em busca de aventuras e novas experiências.

: São exploradores natos, sempre em busca de aventuras e novas experiências. Ascendente em Capricórnio : Demonstram seriedade e maturidade desde cedo, com um foco claro no que querem.

: Demonstram seriedade e maturidade desde cedo, com um foco claro no que querem. Ascendente em Aquário : Curiosos e originais, adoram novas ideias e ambientes que estimulem a criatividade.

: Curiosos e originais, adoram novas ideias e ambientes que estimulem a criatividade. Ascendente em Peixes: Sonhadores e sensíveis, esses bebês tendem a se conectar com o emocional dos outros.

Como usar essa informação no dia a dia

Saber o Ascendente do bebê pode ajudar os pais a adaptar rotinas e expectativas ao temperamento natural da criança.

Bebês com ascendentes em signos de fogo tendem a ser mais expressivos e energéticos. Já os com ascendentes em signos de água podem ser mais sensíveis e buscar proteção em ambientes familiares.

Por isso, entender o Ascendente pode ser uma ferramenta valiosa na criação de um ambiente que favoreça o desenvolvimento do bebê.

Por exemplo, se o bebê tem ascendente em Touro, criar uma rotina estável e proporcionar conforto pode ajudá-lo a se sentir seguro.

Agora, se o bebê tem um ascendente mais aventureiro, como Sagitário, os pais podem incentivar atividades que envolvam exploração.

Ou seja, com as informações corretas, é possível criar um ambiente que favoreça seu bem-estar e desenvolvimento, além de estreitar os laços entre pais e filhos desde os primeiros meses de vida.

O Mapa Astral do bebê é uma janela para compreender como ele vai interagir com o mundo, e o ascendente é um dos principais elementos para essa jornada.

Personare

time@personare.com.br

O post Como saber o Ascendente do bebê? apareceu primeiro em Personare.