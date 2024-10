Astrologia da semana de 13 a 19/10: Lua Cheia altamente crítica

Inflamada pela Lua Cheia, a Astrologia da semana de 13 a 19/10 prevê um período muito tenso. Nestes dias, alguns planetas estarão alinhados numa espécie de grande Cruz, ou seja, formando uma quadratura em T, que é uma configuraçõe astrológica bastante difícil.

A solução será ter muita cautela e se apegar ao que acalma o coração, confiando que tudo passa, sejam os obstáculos, sejam os momentos leves.

Resumo da Astrologia da semana de 13 a 19/10

Toda a semana: Sol em quadratura com Marte

Sol em quadratura com Marte Domingo (13): Mercúrio em Escorpião

Mercúrio em Escorpião Até quarta-feira (16): Mercúrio em quadratura com Plutão

Mercúrio em quadratura com Plutão Até quinta-feira (17): Vênus em oposição a Urano e Sol em trígono com Júpiter

Vênus em oposição a Urano e Sol em trígono com Júpiter Quinta-feira (17): Lua Cheia e Vênus em Sagitário

Lua Cheia e A partir de sexta-feira (18): Marte em sextil com Urano

Quadratura em T e as crises intensas

Nesta semana teremos uma Quadratura em T, que é um aspecto astrológico desafiador em que planetas criam uma formação triangular no céu.

Estamos falando de Marte, Plutão e o Sol. O resultado disso é a explosão de problemas em outubro.

Questões crônicas que não vinham bem podem vir à tona.

Por exemplo:

um problema de saúde pode se agravar;

chega a notícia de uma doença para alguém próximo;

você tem uma fonte de renda, como um aluguel, que pode ser interrompida;

sensação de medo e de ameaça aumentam;

problemas na esfera doméstica, bem como crises e tensões familiares tendem a emergir.

Vale lembrar que, alédm disso, ainda já está reverberando a quadratura do Sol com Plutão que começa na semana que vem. Esse é um aspecto clássico da crise, com potencial de perda e intensificação de comportamentos autoritários.

No coletivo, tudo isso pode trazer aumento de:

criminalidade e violência;

acidentes;

fenômenos climáticos, como excesso de calor;

conflitos internacionais em momentos muito explosivos.

Importante: devemos evitar posturas e conversas agressivas, pois é bem provável que gerem reações também intensas.

Importante 2: Também é preciso evitar riscos, pois a atmosfera é de perigo. Cuidado redobrado para quem vive em grandes cidades e zonas de risco.

Uma cruz formada pela Superlua

Na quinta-feira (17), temos uma Lua Cheia em Áries, que será, na verdade, uma Superlua!

Além disso, é uma Lua que dá continuidade aos efeitos do Eclipse Solar de 02/10.

Esta será uma Lua particularmente desafiadora, pois teremos uma cruz, configuração astrológica de alta tensão, sendo formada no céu.

Veja as características:

Em um eixo, temos Sol em Libra (outro) em oposição à Lua em Áries (eu), trazendo a mesma contradição do último eclipse.

No segundo eixo da cruz, temos Marte em Câncer (vida particular e família) faz oposição a Plutão em Capricórnio (trabalho e objetivos).

Essa grande cruz vai atuar por duas semanas, que é o tempo de atuação de uma Lua Cheia. Por isso, nesse período, podem estourar situações de crise, com mudanças e situações bruscas e inesperadas.

Correria com Sol em quadratura com Marte

Outubro começou agitado! Resultado de quadratura entre Sol em Marte, que fica exata nesta segunda-feira (14), e segue atuando nos próximos dias. Com esse aspecto, podemos esperar:

correria;

acidentes;

agitação;

irritação;

confrontos.

Assim, lembramos da dica da semana passada: meça os impulsos!

Mercúrio entra em Escorpião

No domingo (13), Mercúrio ingressa em Escorpião. Esse já é um trânsito mais estratégico. Afinal, Escorpião gosta de profundidade. Assim, é um período de aumento da perspicácia.

E os bons aspectos de Vênus com Plutão e Netuno desta semana podem ajudar a ter insights — para quem estiver disposto a prestar a atenção nisso — de inteligência relacional, algo bem necessário nesta semana.

A obsessão de Mercúrio em quadratura com Plutão

Até quarta-feira (16), Mercúrio estará em quadratura com Plutão, aspecto que acontece exatamente no domingo (13). Essa combinação mexe com nosso mental, deixando-o mais obsessivo e permeável à negatividade.

Nesse período, podemos perceber as notícias mais densas — como mortes, crimes, etc. — e as palavras mais incômodas.

É provável que tenhamos uma sensação de desconforto com o que chega para nós, e fiquemos mais encucados. Vale a pena deixar passar um tempo e ver se não se tratará de paranoia.

Além disso, tenha um cuidado especial com as palavras, para não serem muito negativas e/ou contundentes, já que Mercúrio rege a comunicação.

Do lado positivo, esta combinação é a das verdades que se precisamos ouvir, tirando as lentes cor-de-rosa.

Vênus em oposição a Urano indica mais impaciência

Até quinta-feira (17), Vênus estará em oposição com Urano, exata na segunda-feira (14). Esse é um aspecto que mexe muito com as relações mais próximas.

Por exemplo:

seu filho fica doente, e você precisa levá-lo ao médico com urgência;

acontece uma ruptura em um acordo ou relação;

alguém até então disponível está mais sumido;

eventos e encontros podem ser desmarcados por fatores de força maior;

surgem gastos com os quais não se contava.

Nessa combinação, o nível de impaciência tende a ser muito alto. Então, podemos tomar atitudes inesperadas ou presenciar outras pessoas fazendo o mesmo.

Confiança com Sol em trígono com Júpiter

Também até quinta-feira (17), o Sol faz um trígono com Júpiter, aspecto que fica exato na segunda-feira (14). Isso traz um pouco mais de confiança!

Além disso, é um momento de descontração e/ou de visão mais ampla em meio às tensões da semana — da qual vamos precisar!

Vênus entra em Sagitário

Ainda na quinta-feira (17), Vênus entra em Sagitário, o que ajuda a aliviar o clima pesado desse período.

Sagitário é um signo que gosta de sair e brincar, e o companheirismo também estará favorecido. É um dos pontos que podem amenizar o contexto difícil dessa semana.

Liberdade de Marte em sextil com Urano

Por fim, a partir de sexta-feira (18), reverbera o sextil entre Marte em Câncer com Urano em Touro, que acontece precisamente no dia 24/10. Esse é um aspecto de libertação!

Aqui já começamos a sair da agonia, encontrando soluções e alternativas para o que vinha causando problemas.

E isso pode passar também, por um desabafo, com um(a) amigo(a) ou terapeuta, evitando que você passe por tudo isso sozinha(o), do tipo.

Encontrar maneiras de aliviar a tensão pode ser algo que vai nos ajudar nesta semana, lembrando que a Lua cheia tende a tornar tudo maior – e que vamos ter momentos mais equilibrados mais à frente.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Astrologia da semana de 13 a 19/10: Lua Cheia altamente crítica apareceu primeiro em Personare.