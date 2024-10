Estilo de cada signo: descubra se você é do tipo ousado, místico ou leve

Na Astrologia, cada planeta tem uma função psicológica sobre nossas vidas. Vênus é o planeta que rege o amor, a beleza e a maneira como nos expressamos e, por isso, define o estilo de cada signo.

Isso porque Vênus reflete nosso estilo pessoal e preferências estéticas, ou seja, tudo o que a gente acha bonito e como a gente quer que as pessoas nos achem bonitas.

Só Vênus fala de estilo?

Vênus rege tudo o que envolve beleza, harmonia, estilo, valores pessoais bem como gostos e preferências.

O signo da nossa Vênus também revela aquilo que nos atrai e o que consideramos esteticamente agradável.

Mas para ter uma ideia mais completa do de todos esses temas, é importante conhecer todos os aspectos da sua Vênus no Mapa Astral.

Assim, você terá respostas sobre como prefere se apresentar ao mundo.

Como encontrar Vênus no Mapa

Inclua seus dados de nascimento

Na lista de Planetas, procure por Vênus

Veja a imagem abaixo, por exemplo, que mostra um Mapa com Vênus em Câncer. Ou seja, essa pessoa tem um estilo mais canceriano.

O Estilo de cada signo

Vênus em Áries

Seu estilo precisa:

demonstrar toda a sua autoconfiança

permitir pleno movimento

mostrar que sua imagem é mais alegre e, portanto, que não obrigaram você a se vestir de uma forma específica.

Vênus em Touro

O estilo de quem tem a Vênus taurina precisa:

transmitir sua segurança

mostrar que você aprecia tudo o que é bonito, mas que não é fã de mudanças

ser confortável

Vênus em Gêmeos

Sua imagem precisa transmitir:

uma mensagem sobre você, seja por meio de adereços ou frases engraçadas nas camisetas

seu estilo é jovial

sua diversidade e inteligência

Vênus em Câncer

Você se veste com base nos seus sentimentos e, por isso:

sente insegurança com a possibilidade de parecer que teve descuido com sua imagem.

é importante investir em roupas de qualidade, pois você tende a se apegar a elas.

peças confortáveis, que proporcionam uma sensação de acolhimento, são melhores opções.

Vênus em Leão

Seu estilo precisa:

chamar atenção, sem dúvidas!

trazer roupas elegantes, com brilho e cores vibrantes

mostrar que você detesta a ideia de passar despercebida (o)

Vênus em Virgem

O estilo de quem tem a Vênus em Virgem precisa:

ser impecável, com atenção aos detalhes

incluir peças simétricas, organizadas, como, por exemplo, franjas ou conjuntos coordenados

evitar qualquer defeito visível — seja nas roupas ou na maneira como os outros te percebem

Vênus em Libra

Seu estilo precisa:

ser encantador, com bom gosto e simpatia

harmonizar cores e combinar o conjunto

evitar qualquer desordem assim como falta de organização no visual

Vênus em Escorpião

Seu estilo tem:

ser marcante e transmitir poder

adotar uma vibe mística ou sensual

garantir que você mantenha sempre o controle sobre sua própria imagem

Vênus em Sagitário

O estilo de quem tem Vênus em Sagitário precisa:

ser sinônimo de liberdade

parecer espontâneo, como se estivesse sempre pronta (o) para uma aventura

incluir um toque de cultura e humor, enquanto explora novidades

Vênus em Capricórnio

Seu estilo vai ser a sua cara quando você conseguir:

transmitir sucesso e poder

apresentar cortes e cores mais sóbrios e que, por isso, destacam sua competência

ser de qualidade, sem exageros no preço

Vênus em Aquário

O estilo de quem tem Vênus em Aquário precisa:

ser autêntico, sempre à frente das tendências

trazer inovação e um toque de rebeldia

evitar rótulos e marcas que não refletem sua individualidade

Vênus em Peixes

Seu estilo ficará perfeito quando você:

evitar qualquer pressão para se vestir

oscilar entre o romântico e o místico

trazer criatividade e arte, com tecidos leves e fluidos, para seu guarda-roupa

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

