Como ter um orgasmo e se livrar do que te impede de ter prazer

Um estudo sobre o perfil sexual da população brasileira comprovou que 43% das mulheres, com idade entre 18 e 40 anos, têm anorgasmia – nome dado para a dificuldade de chegar ao orgasmo. Mas como ter um orgasmo? Como saber se tive um? Como me livrar do medo, dos bloqueios, das dores?

É sobre essas questões que afligem especialmente as mulheres que quero falar aqui. É preciso entender por que muitas de nós nunca chegam ao clímax ou não sabem se chegaram.

Por isso, falaremos sobre as principais dificuldades que as mulheres enfrentam e que impedem de chegar ao orgasmo, com dicas para superar cada uma delas. Por fim, compartilho com vocês dicas e exercícios para você aprender como ter um orgasmo.

Fica a primeira dica aqui: Faça o seu Mapa Sexual gratuito aqui. Esta é uma análise da Astrologia sobre como você vive o sexo, como são suas emoções, fantasias e tesões. Você vai se surpreender!

Como saber se tive um orgasmo?

É muito comum encontrar em algumas matérias e até mesmo na fala de profissionais na área da saúde que se você teve um orgasmo, com certeza saberá.

Todas as vezes que me deparo com este tipo de frase lamento muito, pois faz com que mulheres que tiveram orgasmos acreditem que nunca vivenciaram esta sensação.

Para ajudar você a descobrir esta resposta, é importante entender que o orgasmo está definido dentro de um ciclo sexual (veja a figura abaixo).

Assim, para ter um orgasmo é preciso:

Haver o desejo sexual – quando você sente vontade de fazer sexo. Ter excitação – quando seu corpo responde a esse desejo e começa a demonstrar sinais, como: esquentar a região pélvica, arrepiar, lubrificar, coração disparar, respiração ficar ofegante, entre outros. Cada pessoa demonstra sinais diferentes, além dos prováveis citados. Vivenciar o platô de prazer – este prazer não precisa vir necessariamente no decorrer do sexo propriamente dito, pois o orgasmo pode acontecer com a masturbação. No sexo, o platô é o prazer que em alguns momentos fica mais intenso, em outros diminui para aumentar novamente. Orgasmo – Quando o prazer atinge seu auge é quando o orgasmo acontece. Depois disso, vem um relaxamento, nem que depois a mulher continue o sexo depois, para viver todas essas etapas novamente.

Entendendo isso, é possível afirmar que orgasmo é um prazer que vai aumentando e atinge o seu ápice, mesmo que seja fraco, seguido de um relaxamento. Isso já aconteceu? Sim, então você teve um orgasmo!

O que dificulta sua capacidade de atingir o orgasmo?

Uso de medicamentos

Existem remédios que diminuem sua libido e dificultam o orgasmo, como alguns antidepressivos, ansiolíticos e bloqueadores adrenérgicos.

Além disso, radioterapia na área da pelve, altas doses de narcóticos e uso abusivo de álcool também prejudicam o prazer sexual.

Dica: uma forma de desintoxicar um pouco seu organismo do uso excessivo de medicamentos é usar um composto vibracional chamado “Desintoxicação”. Basta pingar 3 gotas em copo de água e ingerir 1 vez ao dia.

Estresse

O estresse lhe impede de perceber os estímulos externos que podem levar você ao desejo sexual. Portanto, se levar em conta o ciclo sexual fisiológico, isso já começa errado, pois para uma boa atividade na cama é preciso que o desejo venha em primeiro lugar.

Quando estamos estresseados, precisamos de doses muito altas de prazer, alegria e relaxamento, para que a serotonina liberada pelo corpo seja maior que o nível de cortisol gerado pelo estresse.

Só assim o corpo terá níveis químicos possíveis de alcançar o orgasmo. Além disso, o estresse impede a concentração na pessoa parceira durante o sexo.

Dica: a Aromaterapia pode ser uma aliada para lidar com o estresse e a ansiedade. Aqui você confere todos os óleos que podem ser usados para aliviar a ansiedade.

Medo de engravidar

Atualmente, é comum que alguns casais tenham um grande medo de engravidar. Isso acontece por diversos motivos, como condição econômica do nosso país, relacionamento instável, carreira e muitos outros.

Algumas vezes, até mesmo conscientemente, as pessoas admitem que esse medo as impossibilita de se concentrar e se entregar de forma tranquila e relaxada ao prazer.

Dica: compreensa melhor o seu ciclo menstrual, percebendo que é impossível você engravidar se não estiver no período fértil ou próxima de ficar. Além disso, converse com o seu médico ginecologista sobre as melhores formas de se prevenir.

Medo de urinar na relação sexual

Antes de mais nada, é preciso que você saiba a diferença entre urinar durante o sexo e ter uma ejaculação feminina.

Se você não tem nenhum episódio de perda de urina durante o dia, é provável que isso também não aconteça durante o sexo.

A sensação de estar chegando ao orgasmo é, sim, parecida com a de urinar. Isso acontece porque o nervo pélvico – que emite o estímulo do orgasmo – é o mesmo que encosta na uretra, dando a sensação de que a pessoa vai urinar ao atingir o clímax.

Mas o mais comum é você estar ejaculando e não saber. A ejaculação feminina pode ocorrer quando a mulher sente prazer, sua musculatura vaginal se contrai involuntariamente e essas contrações fazem um líquido vazar.

No entanto, isso não é xixi, pois o líquido possui os mesmos elementos encontrados no líquido seminal do homem, exceto o espermatozoide.

Dica: se entregue ao prazer e não tenha medo de urinar. O mais provável é você ejacular. Diferente do homem, que normalmente ejacula junto com o orgasmo, com a mulher isso pode ocorrer antes ou durante o clímax, depende da força das contrações vaginais na hora do prazer.

Medor de cheirar mal

O medo de exalar um mau cheiro pela vagina impede a mulher de se entregar ao sexo, ou de permitir que a pessoa parceira faça um sexo oral, por exemplo ou, ainda, que o outro se aproxime demais de sua genital, mesmo que ela sinta desejo por isso.

Todos esses medos interferem, obviamente, que a mulher se entregue aos instintos e prazeres, travando o orgasmo.

Dica: ande sempre com um sabonete, lenço umedecido e desodorante íntimo na bolsa. Assim, se perceber que reação sexual pode acontecer, terá como fazer uma higiene completa, de modo que fique bem à vontade e cheirosa.

Vergonha do corpo

Chegar nesse auge de aceitação é, na verdade, um processo. Portanto, para a vergonha do próprio corpo não seja o impedimento de você se entregar ao prazer, diga à pessoa parceira que se sente mais à vontade se ficar com alguma peça de roupa durante o sexo.

Assim, se sentirá mais à vontade e poderá aproveitar melhor o momento. Não há problema, ainda, se quiser fazer sexo no escuro.

Mas se para você o conceito é que sexo precisa ser feito com o corpo nu, encostado e sentindo o calor do outro, então pode optar por posições sexuais que escondam as partes que você não quer chamar a atenção – e quem sabe até destacar aquelas que você se orgulha.

Dica: trabalhe a sua autoestima! A valorização pessoal passa por três princípios fundamentais: amor-próprio, poder pessoal e alegria – veja aqui como cuidar da sua autoestima.

Vergonha do barulho da vagina

O barulho semelhante a uma flatulência ocorre por fraqueza do musculo pubococcígeo (que vai desde o osso púbico até a base da coluna).

Ao fortalecer a musculatura vaginal (também chamada de MAP) com exercícios específicos, como, por exemplo, os de pompoarismo, esses sinais desaparecem.

É comum dizer que esse “pum vaginal”, como é conhecido popularmente, ocorre com todas as mulheres, mas isso não é verdade.

Isso só acontecerá se sua musculatura estiver fraca ou se você tiver grande habilidade dessa musculatura, como é o caso das pompoaristas, e fizer propositalmente.

Dica: experimente esses exercícios de Pompoarismo feitos em apenas 15 minutos e sinta a diferença na sua vida!

Educação repressora

Essa é uma das causas mais comuns, que levam a disfunções e bloqueios sexuais na fase adulta. Geralmente, as mulheres que são frutos desta criação aprendem que tudo relacionado ao sexo é sujo e feio.

Portanto, se ela se masturba, o faz com culpa. Se faz sexo, costuma se ater ao básico e fica envergonhada de ceder aos seus desejos, assumir o controle do ato ou permitir que a pessoa parceira faça tudo com ela na cama.

Além disso, pode sentir dor durante o sexo, porque a vagina se contrai, ou ela própria a tensiona, por conta do receio de se entregar ao momento.

Dica: vivências e terapias podem te ajudar a ressignificar seu conceito sobre o sexo e a relação com o próprio prazer.

Abusos sexuais

No útero e canal vaginal, são guardados todos os registros referentes à sexualidade, amor, autoestima e maternidade.

Portanto, se houver qualquer tipo de bloqueio sexual ali guardado – seja algo bastante forte, como um estupro, ou um pouco mais ameno, como uma ofensa verbal – a mulher não consegue viver a sexualidade em sua plenitude.

Dica: indico que todas as mulheres pelo menos uma vez na vida façam técnica milenar chamada reconsagração do ventre. Essa prática traz para o consciente quais bloqueios e registros estão profundamente escondidos em nosso inconsciente.

Doenças

Alguns problemas de saúde podem diminuir a libido e dificultar o orgasmo, como: traumas na medula espinhal, lesões nos nervos pélvicos ou genitais, episiotomia em parto (corte cirúrgico feito no períneo, entre a vagina e o ânus).

Alé de esclerose múltipla, mielite, diabetes, neuropatias, lesões de vasos da região pélvica ou genital e neoplastia (plástica estética para diminuir os lábios da vulva, que pode diminuir um pouco a sensibilidade, já que é uma região extremamente irrigada e com terminações nervosas).

Traumas em relações anteriores

Se você sofreu muito no relacionamento anterior, ou passou por grande sofrimento, proveniente, por exemplo, de uma traição ou perda, então a consequência disso pode ser a diminuição do desejo sexual e a dificuldade de chegar ao orgasmo.

Nesse caso, você pode estar bloqueando a entrega completa ao parceiro, com medo de se apaixonar demais, de perder esse amor ou de sofrer novamente.

Dica: Você deve descobrir então quais crenças mais sabotam sua vida amorosa e aprender a se livrar de determinados conceitos limitantes.

Como ter um orgasmo

Veja práticas e exercícios para chegar ao clímax!

1. Prática Espelho Terapia

Quer saber como ter um orgasmo? Então seja realista. É muita hipocrisia querer se entregar completamente para alguém se nem para você mesma é capaz de entregar, não é mesmo?

Se evita se olhar no espelho, como vai deixar o outro lhe ver, sem que isso gere algum tipo de incômodo?

Portanto, conheça seu corpo e crie um vínculo de amor com ele. Para isso, vou ensinar a seguir uma prática que realizo em minhas consultas íntimas e trazem ótimos resultados, cujo nome é “Espelho Terapia”.

Você ficará sozinha em um ambiente que possa ficar à vontade na frente de um espelho. Retire toda a roupa e se observe durante longos minutos. Perceba as sensações que terá ao longo desse tempo. O que sente ao se observar de imediato, quais são as autocriticas ou satisfações que lhe vêm à mente, o quanto você vai se acostumando com aquela imagem. A ideia é ir se aceitando com suas imperfeições e exercitar um sentimento de amor por aquele reflexo que vê no espelho. Se se sentir à vontade, olhe sua genitália no espelho. Faça a mesma avaliação de sentimentos e críticas em relação ao que fez com o seu corpo. Neste caso, vá além e reconheça cada estrutura da sua vulva. Identifique o clitóris, a vagina, os lábios menores e maiores, o ânus, a uretra e, por fim, também a aceite com amor.

2. Aromaterapia para relaxar na relação sexual

A Aromaterapia pode ajudar você a relaxar e se sentir confortável em contato consigo mesma e com seu corpo. Você pode utilizar:

óleo essencial de Lavanda , que traz equilíbrio ao corpo e a mente

, que traz equilíbrio ao corpo e a mente óleo essencial Laranja com o de Hortelã , blend que ajuda a esvaziar sua mente, dar foco e fazer você sentir o momento

com o de , blend que ajuda a esvaziar sua mente, dar foco e fazer você sentir o momento óleos essenciais de Limão e Cardamomo para ter mais concentração na hora do sexo e também mais consciência do seu corpo e das sensações que experimentará

Para isso, utilize algum aromatizador de ambiente que tenha um dos óleos sugeridos na composição ou, ainda, pingue 5 gotas de um deles em um difusor elétrico.

3. Concentração e foco no sexo

No momento que se entregar ao sexo com a pessoa parceira ou ao sexo consigo mesma (masturbação), se atente e se policie para não desviar seus pensamentos a qualquer outra coisa que não seja o momento de prazer em si.

Concentre-se no agora, no envolvimento e nas sensações que seu corpo trás. Perceba os desejos que sente e, como se fosse uma encenação, faça seu cérebro acreditar que seu desejo é mais forte do que aquele que sente.

Aos poucos, você atingirá um nível maior de prazer, pois nosso corpo reage como desejamos. Isso sugere que fingir orgasmo e prazer não é de todo mau, pois nosso corpo reage quimicamente a isso, proporcionando um maior prazer real.

Conheça aqui a respiração para ter orgasmos

4. Exercite o ciclo sexual

Por fim, minha última dica é que leve bastante em consideração o ciclo sexual (que eu mostrei lá no início, no gráfico).

O desejo é a primeira etapa de um sexo completo. Sendo assim, se a pessoa parceira não realiza muitas preliminares ou se mostra afoita, por exemplo, converse com ela para que aumente o tempo de conquista.

Outra opção é que vá a um local mais privado – ou mesmo ao lado do par, se você se sentir à vontade – e comece a se masturbar, para que o seu desejo aumente e prepare seu corpo para um ciclo sexual completo, com direito a um gostoso orgasmo ao final.

* As dicas de Aromaterapia que encontra no artigo foram elaboradas pela terapeuta holística Solange Lima.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

O post Como ter um orgasmo e se livrar do que te impede de ter prazer apareceu primeiro em Personare.