Filhos e Signos: o que cada criança veio ensinar e aprender no mundo

Filhos e signos estão profundamente conectados na Astrologia, revelando características únicas de aprendizado e ensinamento desde cedo.

Cada criança, de acordo com seus signos e planetas, traz consigo qualidades que atuam na sua maneira de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas.

Vamos descobrir como os astros explicam o que cada criança veio ensinar e aprender em sua jornada de crescimento analisando o signo solar de cada criança porque é este astro que vai mostrar o que ela veio aprender e ensinar no mundo. O Sol no Mapa Astral revela a nossa essência principal.

Descobrindo o signo solar

Para que você possa descobrir o que seus filhos vieram aprender e ensinar nesse mundo a partir dos signos, você vai precisar ter certeza sobre o signo solar. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare

Inclua os dados de nascimento da criança

Na lista de planetas, procure o signo do Sol

Você vai ver assim como mostra a imagem abaixo, que é um exemplo de um Mapa de uma criança com Sol em Câncer.

O que cada signo veio aprender e ensinar no mundo

Então, agora que você já conhece o Sol da sua criança, veja abaixo o que ela veio aprender e ensinar!

Filho de Áries

O que veio aprender:

Cultivar paciência

Esperar para agir no momento certo

Desenvolver a habilidade de controlar a impulsividade

O que veio ensinar:

Sobre como seguir seus instintos

Como agir com coragem

Mostrar a importância de ser verdadeiro

Filho de Touro

O que veio aprender:

A confiar nas pessoas

Flexibilizar

Evitar teimosia excessiva

O que veio ensinar:

Ensinar a importância de resistir bem como perseverar diante de um objetivo

Cultivar a paciência, assim como a atenção com tudo o que valorizamos na vida

Filho de Gêmeos

O que veio aprender:

A focar sua atenção no momento presente

Entender que se pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo

A priorizar e fazer escolhas

O que veio ensinar:

Sobre adaptação ao momento

A ter uma postura de interesse e curiosidade ao que se apresenta

Comunicar informações de forma eficaz assim como versátil

Filho de Câncer

O que veio aprender:

Confiar mais em si

Confirar na sua capacidade

Desenvolver a confiança no amor das outras pessoas

O que veio ensinar:

Sobre o poder do amor incondicional

Sobre o cuidado com as emoções, mas também sobre nutrir as emoções

Filho de Leão

O que veio aprender:

Sobre como a criança é valiosa por ser quem é

Que sua honra não está somente em seu brilhantismo

Compartilhar paixão e generosidade, mas sem egoísmo.

O que veio ensinar:

Inspirar as pessoas a acreditarem em si.

Mostrar como toda pessoa pode ser generosa tanto quanto honrada

Filho de Virgem

O que veio aprender:

Buscar aperfeiçoamento em vez de perfeição

Delegar tarefas

Confiar nas habilidades das outras pessoas

O que veio ensinar:

A importância da dedicação bem como atenção aos detalhes

Como pensar em soluções e, assim, melhorar com os erros.

Filho de Libra

O que veio aprender:

Encontrar sua própria verdade

Evitar indecisões

Valorizar conexões emocionais assim como compromissos

O que veio ensinar:

Tornar o mundo mais harmonioso e justo

Ensinar sobre beleza, mas com bom senso e empatia

Filho de Escorpião

O que veio aprender:

Aceitar que não tem controle sobre tudo

Aprender a soltar e não se apegar ao poder

O que veio ensinar:

Mostrar a profundidade da paixão bem como da sensibilidade

Sobre dedicação, mas também capacidade de regeneração

Filho de Sagitário

O que veio aprender:

Reconhecer limites

Reconhecer a importância de momentos de pausa

Equilibrar entusiasmo com responsabilidade

O que veio ensinar:

A sonhar grande e a sonhar alto

Que sempre podemos avançar, conhecer e explorar um pouco mais sobre a vida

Ensinar a ter esperança, mas também cultivar a fé e o otimismo, mesmo diante de grandes obstáculos.

Filho de Capricórnio

O que veio aprender:

A delegar

A confiar nas habilidades das outras pessoas

Não se sobrecarregar com responsabilidades

O que veio ensinar:

Sobre disciplina, determinação bem como maturidade.

Sobre a importância de assumir responsabilidades.

Filho de Aquário

O que veio aprender:

Valorizar as conexões emocionais

Valorizar a intuição

Reconhecer que o sentimento é tão valioso quanto o pensamento.

O que veio ensinar:

Inspirar a fazer diferente o que todo mundo faz igual.

Mostrar como desenvolver a criatividade

Que sempre podemos enxergar outras possibilidades

Filho de Peixes

O que veio aprender:

Equilibrar sonho e realidade

Mergulhar na vida, ainda que pareça que há muitos desafios

O que veio ensinar:

Mostrar o poder da adaptação, imaginação bem como compaixão.

Conectar-se de forma única com os mistérios da existência.

Conhecendo os filhos pelos signos

O Sol é o signo mais conhecido que temos, porque basta saber o dia e o mês de nascimento e, com isso, ver os signos de cada mês.

Mas é preciso lembrar que os filhos têm mais planetas signos e que cada astro têm uma função psicológica. Conhecer essas funções vai ajudar mães, pais e familiares a entender melhor suas crianças e, assim, ajudá-las em desafios e a desenvolver potenciais.

Os principais planetas e suas funções psicológicas são:

Marte indica como as crianças se defendem e tomam iniciativas

indica como as crianças se defendem e tomam iniciativas A Lua no Mapa explica as reações emocionais das crianças

explica as reações emocionais das crianças O Ascendente revela a identidade e os comportamentos

revela a identidade e os comportamentos Mercúrio mostra de que forma os filhos aprendem e se comunicam

mostra de que forma os filhos aprendem e se comunicam Vênus fala sobre as formas de afeto

