Brincadeiras e jogos de sedução para fazer a dois

Quando foi a última vez que você fez brincadeiras e jogos de sedução com outra pessoa na cama? Ou melhor, já experimentou?

Muitas vezes direcionamos a atenção para a aparência na hora de conquistar alguém, mas esquecemos da sedução, paquera e conquista, mesmo quando já estamos vivendo um relacionamento.

Até mesmo pessoas desinibidas, que não hesitam em mostrar seus corpos nus, podem se sentir intimidadas ao trocar olhares, experimentar jogos de sedução ou até dançar com alguém.

Entre para o grupo de WhatsApp sobre Saúde e Ginástica Íntima

Quatro passos de sedução

Antes de sugerirmos jogos de sedução, é preciso falar sobre a sedução em si. Embora pareça óbvio, é importante seguir alguns passos para efetivamente conquistar alguém de forma natural e autêntica.

1. Se sentir bem

Gostar de si mesma é fundamental para conquistar alguém. Quando você não está satisfeita com sua aparência, isso se reflete na sua confiança.

Antes de sair, olhe-se no espelho e reafirme sua beleza. Então, arrume-se pensando em alguém especial e transforme isso em um momento prazeroso.

Cuide-se e envie uma mensagem de poder ao seu cérebro!

2. Encontre seu charme

Descubra suas qualidades únicas, como uma voz sedutora ou um sorriso contagiante. Peça ajuda a amigos para reconhecer suas habilidades e pratique na frente do espelho para aumentar sua autoconfiança.

Uma forma muito interessante é procurar no seu Mapa Astral a sua Vênus. Isso porque ela revela o estilo de sedução de cada pessoa, não só como ela atrai e é atraída por outras, mas também como são seu charme e conquista.

3. Não menospreze a paquera

Você já deve ter ouvido alguém dizer: “Queria tanto que meu relacionamento voltasse a ser o que era antes, no comecinho”.

Isso acontece porque é instintivo agirmos da nossa melhor forma na hora da conquista, e com o tempo irmos automatizando ou até deixando de lado.

Mantenha a paquera viva, mesmo em relacionamentos duradouros. Comece com olhares e deixe seu instinto falar. Além disso, esteja atenta às mudanças na sua voz e comportamento, aproveitando esses momentos.

Brincadeiras e jogos de sedução

Em um relacionamento, é essencial manter a chama acesa. Após um longo tempo juntos, pode ser difícil encontrar novas maneiras de apimentar a relação, mas isso é normal. Muitas pessoas se acomodam e priorizam outras responsabilidades.

Lembre-se de que a outra pessoa escolheu você. Vale a pena investir no que construíram juntos.

Aqui estão algumas brincadeiras e jogos de sedução para melhorar a conexão entre vocês. Antes de começar, encontre motivação para isso; faça porque deseja e quer sentir o “friozinho” na barriga.

1. Pompoarismo

O pompoarismo pode ser uma das formas de melhorar a qualidade do sexo e tornar a relação mais gostosa.

Essa técnica milenar fortalece a musculatura vaginal, e a mulher aprende a fazer movimentos com a vagina que dão mais prazer para ela e a pessoa parceira.

2. Brincar com os sentidos

Vendar os olhos da pessoa parceira e estimular seus sentidos pode ser uma tática excitante.

Use perfumes, ofereça frutas ou doces e brinque com diferentes sabores, como doce, amargo, azedo e salgado.

Depois, surpreenda-o com beijos no pescoço, orelha e zonas erógenas (locais de maior sensibilidade).

O segredo das brincadeiras de sedução é deixar o outro com muita vontade antes de beijá-lo, e com mais vontade ainda antes de fazer sexo, se for essa sua intenção.

3. Striptease

Um dos jogos de sedução mais conhecidos é o striptease, que começou nos cabarés, mas ganhou espaço entre os casais.

A ideia é que um dos parceiros tire a roupa bem devagar e de forma sedutora e provocante no ritmo da música.

A escolha da música é fundamental para criar a atmosfera desejada. Se você for a mulher fazendo o strip, escolha uma canção com voz feminina para intensificar a conexão.

Ensaiar os movimentos pode ajudar a se sentir mais à vontade, mas lembre-se: a espontaneidade é a chave.

Esse jogo de sedução deixará o outro com muita vontade, enquanto você assume o comando.

4. Massagem sedutora

A massagem pode ser uma poderosa forma de sedução. Na aromaterapia, existem óleos essenciais afrodisíacos que despertam a sensualidade e aumentam a libido, tornando-se aliados tanto para casais quanto para quem deseja cuidar de si.

Após um banho relaxante, prepare uma massagem sensual na sua pessoa parceira:

misture três colheres de sopa de óleo vegetal de semente de uva com três gotas de óleo essencial de cravo, três gotas de óleo essencial de laranja azeda e três gotas de óleo essencial de ylang ylang

Aplique essa mistura em uma massagem relaxante, focando em áreas sensíveis, enquanto esquenta o clima e desperta o desejo antes da relação sexual.

5. Explore outras zonas erógenas

Não se limite ao clitóris ou ao ponto G. Outras zonas erógenas, como o pescoço, seios e parte interna das coxas, também podem ser extremamente sensíveis e proporcionar prazer.

Experimente carícias, como beijos e mordidas leves, práticas que são comuns no início de uma relação, mas que muitas vezes são esquecidas em relacionamentos de longo prazo.

Ativar o Sistema Nervoso Autônomo através da atenção e presença no momento pode intensificar o prazer.

6. Use vibradores (mas com moderação)

Vibradores podem ser um excelente complemento, mas é importante usá-los com moderação. Isso porque ele pode dessensibilizar o clitóris progressivamente, dificultando que a mulher chegue ao orgasmo sem ele com o tempo.

Utilize vibradores e outros produtos eróticos para explorar novas sensações e não como uma substituição ao toque manual ou estimulação direta.

Use sua criatividade!

Os jogos de sedução são uma forma divertida e eficaz de apimentar seu relacionamento e redescobrir a conexão com seu parceiro.

Ao se sentir bem consigo mesma, encontrar seu charme único e cultivar a paquera, você cria um ambiente propício para a intimidade e a paixão.

Lembre-se de que a sedução não se limita à aparência; é uma expressão de autoconfiança e prazer compartilhado.

Experimente as brincadeiras sugeridas e permita que a magia da sedução traga novos ares para a sua vida amorosa.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

O post Brincadeiras e jogos de sedução para fazer a dois apareceu primeiro em Personare.