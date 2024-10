Presente de Dia de Crianças segundo a Numerologia

Escolher um Presente de Dia das Crianças realmente especial e que faça sentido para cada criança pode ganhar um toque melhor se você entender a Numerologia que rege seus pequenos.

Toda criança tem um Número de Motivação, baseado no nome completo e na data de nascimento dela. Esse número revela característica, desejos e tudo o que dá ânimo à criança.

Ao fazer o Mapa Infantil grátis, você poderá entender melhor agradar sua criança ao entender mais profundamente o jeito de ser dela. Ou seja, poderá inclusive escolher o melhor Presente de Dia das Crianças de acordo com a Numerologia porque tornará essa experiência personalizada.

Calcule o Número de Motivação da criança

É só seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Mapa Infantil grátis Personare

Preencha nome completo da criança (como está na certidão de nascimento) e a data de nascimento.

Ao abrir o Mapa, veja qual é o número de motivação dela.

Vai aparecer como na imagem abaixo, que é um exemplo. Veja que a criança do Mapa abaixo tem Número de Motivação 1.

A Numerologia do Presente de Dia de Crianças

A seguir, estão algumas dicas de presentes e abordagens para crianças com base no Número de Motivação:

Criança com o 1 na Motivação

Essa criança costuma ser competitiva e ama se destacar por suas ideias originais. Assim, valorize as ideias diferentes que borbulham na mente dela, especialmente quando propõe uma brincadeira nova.

Presente ideal: Jogos de estratégia, quebra-cabeças desafiadores ou brinquedos de construção que permitam que ela crie algo original.

Jogos de estratégia, quebra-cabeças desafiadores ou brinquedos de construção que permitam que ela crie algo original. Sobre o presente: Se ela puder conquistar o presente, por mérito próprio, após vencer uma brincadeira, por exemplo, se sentirá ainda mais satisfeita.

Criança com o 2 na Motivação

Costuma ser uma criança sensível e é bem atenta aos detalhes. Essa criança deseja ser reconhecida por ser carinhosa, companheira e bem-educada.

Presente ideal: Kits de pintura ou de cerâmica bem como livros interativos tendem a agradá-la muito.

Kits de pintura ou de cerâmica bem como livros interativos tendem a agradá-la muito. Sobre o presente: Ofereça o presente com um muito carinho, e embrulhe-o num papel com cores suaves e com detalhes como, por exemplo, uma borboleta, um cachorro ou um personagem de TV.

Criança com o 3 na Motivação

Sua criança é expressiva e gosta de um clima de alegria e de ser o centro das atenções. Ela é a luz que brilha e derrete corações porque tem uma capacidade de melhorar qualquer clima com seu sorriso, seu humor e seu lado brincalhão.

Presente ideal: Fantasias, instrumentos musicais ou jogos interativos que permitam que ela se expresse e brilhe, como karaokês ou kits de atuação.

Fantasias, instrumentos musicais ou jogos interativos que permitam que ela se expresse e brilhe, como karaokês ou kits de atuação. Sobre o presente: O presente precisa ter cores vivas e ser entregue com entusiasmo.

Criança com o 4 na Motivação

Essa criança costuma ter boa habilidade manual. Ela tem um lado sério, responsável e preocupado que merece reconhecimento. Ela gosta de observar os vários lados de cada ponto de vista.

Presente ideal: Kits de montar, blocos de construção ou brinquedos de quebra-cabeça que desafiem sua habilidade manual e senso de organização.

Kits de montar, blocos de construção ou brinquedos de quebra-cabeça que desafiem sua habilidade manual e senso de organização. Sobre o presente: Tende a gostar de brinquedos pequenos ou de presentes que venham embrulhados em várias camadas de papel. Se for um brinquedo daqueles de montar, ela poderá gostar ainda mais.

Criança com o 5 na Motivação

Sua criança é mais curiosa do que outras e, além disso, tem um lado elétrico e inquieto. Ela gosta de circular pelos ambientes descobrir coisas novas, diferentes e empolgantes.

Presente ideal: Kits de ciências, brinquedos tecnológicos ou jogos de aventura que a desafiem a explorar, como mapas interativos ou brinquedos de exploração ao ar livre.

Kits de ciências, brinquedos tecnológicos ou jogos de aventura que a desafiem a explorar, como mapas interativos ou brinquedos de exploração ao ar livre. Sobre o presente: Experimente oferecer algo que estimule seu lado curioso.

Criança com o 6 na Motivação

É uma criança que se sente muito bem em grupo, portanto não gosta muito de ficar sozinha. Ela ama unir as pessoas e estar cercada por um clima de tranquilidade e amizade.

Presente ideal: Jogos de tabuleiro ou brinquedos colaborativos que incentivem o trabalho em equipe, como quebra-cabeças ou atividades de artesanato que possam ser feitas em grupo.

Jogos de tabuleiro ou brinquedos colaborativos que incentivem o trabalho em equipe, como quebra-cabeças ou atividades de artesanato que possam ser feitas em grupo. Sobre o presente: reunir os amigos ou irmãos ou primos na hora de lhe dar o presente do Dia das Crianças pode ser uma excelente ideia.

Criança com o 7 na Motivação

Costuma ser fascinada por desvendar mistério e que gosta muito de privacidade. Além disso, é uma criança que costuma guardar segredos e tem um lado bem emotivo. Ela precisa confirar muito para expressar sentimentos.

Presente ideal: Livros de mistério, diários com cadeado, ou brinquedos que envolvam enigmas e segredos, como quebra-cabeças complexos ou jogos de detetive.

Livros de mistério, diários com cadeado, ou brinquedos que envolvam enigmas e segredos, como quebra-cabeças complexos ou jogos de detetive. Sobre o presente: crie um clima de suspense sobre qual presente ela ganhará, em que momento do dia ou em qual local da casa ela o receberá.

Criança com o 8 na Motivação

Madura, essa criança gosta de se sentir segura e, desde cedo, mostrar que tem personalidade forte. Desde cedo, assume postura de autoridade e com opiniões fortes.

Presente ideal: Jogos de estratégia, livros ou brinquedos que permitam que ela tome decisões e assuma o controle, como jogos de tabuleiro onde possa liderar, kits de construção ou brinquedos que simulam profissões.

Jogos de estratégia, livros ou brinquedos que permitam que ela tome decisões e assuma o controle, como jogos de tabuleiro onde possa liderar, kits de construção ou brinquedos que simulam profissões. Sobre o presente: ao entregar o presente, destaque como ele a ajudará a exercer sua liderança ou fortalecer suas habilidades de tomada de decisão.

Criança com o 9 na Motivação

É uma criança que costuma adorar ajudar e presentear outras pessoas porque sente muita satisfação ao fazer o bem. Ela também deve gostar muito de dar opiniões e se sentir útil. Esse comportamento merece ser elogiado.

Presente ideal: Kits de artesanato ou brinquedos que permitam que ela crie algo que possa ser compartilhado, como um kit de fazer pulseiras ou um livro de atividades colaborativas.

Kits de artesanato ou brinquedos que permitam que ela crie algo que possa ser compartilhado, como um kit de fazer pulseiras ou um livro de atividades colaborativas. Sobre o presente: ela ficará muito satisfeita ao ser presenteada em um clima de muita animação.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Presente de Dia de Crianças segundo a Numerologia apareceu primeiro em Personare.