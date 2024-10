Numerologia da criança ajuda lidar com desafios

A Numerologia da criança pode revelar importantes informações sobre crenças, valores e tendências herdadas que influenciam desde medos até talentos.

Com esse conhecimento, você pode ajudar suas crianças a superar desafios, aprendendo a inspirá-las enquanto elas desenvolvem seus próprios caminhos para vencer as dificuldades

A calcular o nome e data de nascimento da criança você terá como resultado a Numerologia da criança, composto por quatro áreas de números: o número de Motivação, o de Impressão, o de Lições e o de Desafios.

Com isso, você pode ajudar suas crianças a superarem desafios, pois você saberá como elas poderão construir o próprio estilo para vencer dificuldades.

E, além disso, com a Numerologia da Criança, você poderá conhecer os potenciais dos seus filhos e, assim, saberá como eles poderão se desenvolver melhor.

Como fazer a Numerologia da Criança

A Numerologia da Criança pode ser calculada gratuitamente seguindo o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Mapa Infantil gratuito.

Faça o Mapa da sua criança e inclua o nome completo (como na certidão) e a data de nascimento dela.

Então, veja no destaque, quais são os números dos Desafios da criança.

Veja na imagem abaixo como aparecerá:

Como ajudar sua criança a superar desafios

Com a Numerologia da Criança em mãos, agora você já conhece os números que representam os Desafios dela. Leia abaixo, portanto, dicas sobre como você pode ajudar sua criança e lidar com essas questões para que ela possa se desenvolver plenamente!

1 no Desafio

Desafios da criança: Dificuldade em assumir liderança, medo de ser original, falta de autoconfiança, impaciência e frustração, medo da rejeição e tendência à passividade.

Dificuldade em assumir liderança, medo de ser original, falta de autoconfiança, impaciência e frustração, medo da rejeição e tendência à passividade. Como ajudá-la: relembre como você superou alguma insegurança; fale sobre como aprendeu a tomar suas próprias decisões; conte sobre quando você se sentiu mais confiante para arriscar e tomar suas próprias decisões; explique o quanto você se beneficiou ao enfrentar medos com ações criativas e corajosas.

relembre como você superou alguma insegurança; fale sobre como aprendeu a tomar suas próprias decisões; conte sobre quando você se sentiu mais confiante para arriscar e tomar suas próprias decisões; explique o quanto você se beneficiou ao enfrentar medos com ações criativas e corajosas. O que fazer : dê apoio compreensivo para que seus filhos confiem em suas próprias capacidades e estimule para que se sintam aptos a liderar nas brincadeiras e verbalizar suas inventivas ideias.

: dê apoio compreensivo para que seus filhos confiem em suas próprias capacidades e estimule para que se sintam aptos a liderar nas brincadeiras e verbalizar suas inventivas ideias. O que não fazer: tente não cobrar tanto sua criança quando ela deparar com desafios de liderar, ousar e se destacar de forma original.

2 no Desafio

Desafios da criança : Resistência em criar laços mais estreitos, relutância em desenvolver intimidade com pessoas importantes, dificuldade em expressar sentimentos e mostrar sensibilidade.

: Resistência em criar laços mais estreitos, relutância em desenvolver intimidade com pessoas importantes, dificuldade em expressar sentimentos e mostrar sensibilidade. Como ajudá-la : Relembre como você venceu suas próprias resistências de criar laços mais próximos; fale sobre momentos em que aprendeu a lidar com suas emoções e a expressá-las; conte sobre os medos que tinha de mostrar sua sensibilidade e como superou essa barreira.

: Relembre como você venceu suas próprias resistências de criar laços mais próximos; fale sobre momentos em que aprendeu a lidar com suas emoções e a expressá-las; conte sobre os medos que tinha de mostrar sua sensibilidade e como superou essa barreira. O que fazer : Ajude sua criança a entender os motivos pelos quais ela reluta em criar intimidade e aprenda a reconhecer os momentos em que ela se sentir mais sensível ou fechada emocionalmente. Além disso, compartilhe exemplos práticos de como os relacionamentos podem ser enriquecedores.

: Ajude sua criança a entender os motivos pelos quais ela reluta em criar intimidade e aprenda a reconhecer os momentos em que ela se sentir mais sensível ou fechada emocionalmente. Além disso, compartilhe exemplos práticos de como os relacionamentos podem ser enriquecedores. O que não fazer: Evite forçar sua criança a se abrir ou criar laços quando ela ainda estiver insegura sobre como lidar com suas emoções.

3 no Desafio

Desafios da criança : Resistência em se expor, dificuldade de se comunicar, receio de críticas, timidez e medo de reações negativas ao expressar seus talentos artísticos ou comunicativos.

: Resistência em se expor, dificuldade de se comunicar, receio de críticas, timidez e medo de reações negativas ao expressar seus talentos artísticos ou comunicativos. Como ajudá-la : Relembre como você superou receios de se expressar em público ou de lidar com críticas; fale sobre momentos em que enfrentou timidez ou reações indiferentes e como continuou irradiando seus talentos; conte como foi importante desenvolver sua criatividade e autoconfiança.

: Relembre como você superou receios de se expressar em público ou de lidar com críticas; fale sobre momentos em que enfrentou timidez ou reações indiferentes e como continuou irradiando seus talentos; conte como foi importante desenvolver sua criatividade e autoconfiança. O que fazer : Incentive seu filho a desenvolver dons expressivos e comunicativos, aproveitando as oportunidades para explorar sua criatividade. Dê exemplo, adotando uma postura confiante e otimista para que ele veja em você uma inspiração. Utilize o mapa astral de sua criança, observando Mercúrio para entender melhor sua forma de se comunicar.

: Incentive seu filho a desenvolver dons expressivos e comunicativos, aproveitando as oportunidades para explorar sua criatividade. Dê exemplo, adotando uma postura confiante e otimista para que ele veja em você uma inspiração. Utilize o mapa astral de sua criança, observando Mercúrio para entender melhor sua forma de se comunicar. O que não fazer: Evite desanimá-lo ao criticar sua autoexpressão de forma negativa ou impaciente. Tente não pressioná-lo a se expor antes que ele se sinta confortável para se abrir e se comunicar.

4 no Desafio

Desafios da criança : Dificuldade em manter disciplina e persistência, falta de ânimo para cumprir atividades práticas, resistência em assumir responsabilidades.

: Dificuldade em manter disciplina e persistência, falta de ânimo para cumprir atividades práticas, resistência em assumir responsabilidades. Como ajudá-la : Relembre como você superou momentos de desânimo ao enfrentar obstáculos, explicando como planejar e seguir em frente de maneira disciplinada. Fale sobre a importância de equilibrar momentos de trabalho com descanso para manter a energia e motivação.

: Relembre como você superou momentos de desânimo ao enfrentar obstáculos, explicando como planejar e seguir em frente de maneira disciplinada. Fale sobre a importância de equilibrar momentos de trabalho com descanso para manter a energia e motivação. O que fazer : Crie situações que incentivem o desenvolvimento do lado prático da criança. Ensine-a a encarar as responsabilidades de forma estimulante, mostrando como isso contribui para o amadurecimento. Práticas como Yoga podem ser um ótimo caminho para ajudar sua criança a desenvolver concentração e disciplina desde cedo.

: Crie situações que incentivem o desenvolvimento do lado prático da criança. Ensine-a a encarar as responsabilidades de forma estimulante, mostrando como isso contribui para o amadurecimento. Práticas como Yoga podem ser um ótimo caminho para ajudar sua criança a desenvolver concentração e disciplina desde cedo. O que não fazer: Evite pressionar sua criança de forma excessiva quando ela estiver com dificuldade de cumprir tarefas ou forçar disciplina sem momentos de descanso.

5 no Desafio

Desafios da criança : Resistência a mudanças, dificuldade em manter foco em uma atividade por muito tempo, tendência a mudar rapidamente de interesses, impulsividade.

: Resistência a mudanças, dificuldade em manter foco em uma atividade por muito tempo, tendência a mudar rapidamente de interesses, impulsividade. Como ajudá-la : Relembre momentos em que você resistiu a mudanças e como aprendeu a lidar com elas. Fale sobre o valor de experimentar novas atividades de maneira planejada, sem medo do novo, e sobre como a disciplina foi essencial para manter o foco em suas experiências.

: Relembre momentos em que você resistiu a mudanças e como aprendeu a lidar com elas. Fale sobre o valor de experimentar novas atividades de maneira planejada, sem medo do novo, e sobre como a disciplina foi essencial para manter o foco em suas experiências. O que fazer : Apoie sua criança ao fazer novas escolhas, incentivando-a a experimentar sem medo e aprender mais sobre si mesma. Ajude-a a priorizar atividades importantes e evitar a impulsividade de abandonar algo quando outra coisa parecer mais interessante. Afirmações positivas podem ser um bom incentivo para ajudá-la a se abrir para o novo.

: Apoie sua criança ao fazer novas escolhas, incentivando-a a experimentar sem medo e aprender mais sobre si mesma. Ajude-a a priorizar atividades importantes e evitar a impulsividade de abandonar algo quando outra coisa parecer mais interessante. Afirmações positivas podem ser um bom incentivo para ajudá-la a se abrir para o novo. O que não fazer: Evite criticá-la por querer mudar de interesse ou atividade com frequência, mas ajude-a a encontrar um equilíbrio entre explorar o novo e cumprir compromissos já assumidos.

6 no Desafio

Desafios da criança : Tendência a se cobrar e exigir muito dos outros, desejo de ser impecável, dificuldade em aceitar imperfeições próprias e alheias, forte necessidade de ser útil e ajudar a família.

: Tendência a se cobrar e exigir muito dos outros, desejo de ser impecável, dificuldade em aceitar imperfeições próprias e alheias, forte necessidade de ser útil e ajudar a família. Como ajudá-la : Relembre como foi libertador para você aceitar que não precisa ser perfeito para contribuir e ajudar os outros. Fale sobre a importância de não se cobrar excessivamente nem exigir perfeição das pessoas ao redor, e como isso trouxe mais leveza para sua vida.

: Relembre como foi libertador para você aceitar que não precisa ser perfeito para contribuir e ajudar os outros. Fale sobre a importância de não se cobrar excessivamente nem exigir perfeição das pessoas ao redor, e como isso trouxe mais leveza para sua vida. O que fazer : Mostre à sua criança que ela não precisa ser impecável para ajudar e fazer a diferença. Incentive-a a aconselhar e ajudar os outros, valorizando suas habilidades de forma humana e realista. Dê exemplos de como a imperfeição é parte da vida e não diminui o valor de suas ações.

: Mostre à sua criança que ela não precisa ser impecável para ajudar e fazer a diferença. Incentive-a a aconselhar e ajudar os outros, valorizando suas habilidades de forma humana e realista. Dê exemplos de como a imperfeição é parte da vida e não diminui o valor de suas ações. O que não fazer: Evite reforçar a ideia de que ela precisa ser perfeita para ser útil ou amada. Não a critique severamente quando ela ou os outros cometem erros, ajudando-a a desenvolver uma visão mais compassiva e realista sobre si mesma e os outros.

7 no Desafio

Desafios da criança : Desconfiança, dificuldade em expressar vulnerabilidade emocional, receio de se abrir e criar vínculos profundos.

: Desconfiança, dificuldade em expressar vulnerabilidade emocional, receio de se abrir e criar vínculos profundos. Como ajudá-la : Relembre momentos em que você enfrentou seus medos de se expor emocionalmente e como isso fortaleceu suas relações. Fale sobre como demonstrar vulnerabilidade pode ser um sinal de força e uma maneira de construir laços mais profundos e enriquecedores.

: Relembre momentos em que você enfrentou seus medos de se expor emocionalmente e como isso fortaleceu suas relações. Fale sobre como demonstrar vulnerabilidade pode ser um sinal de força e uma maneira de construir laços mais profundos e enriquecedores. O que fazer : Mostre receptividade à expressão emocional da sua criança, acolhendo seus medos e desejos. Exponha seus próprios receios e conte histórias onde revelar o que sentia ajudou a criar conexões mais significativas. Práticas como o Ho’oponopono podem ser uma maneira de ajudar a criança a reduzir desconfiança e facilitar a criação de vínculos.

: Mostre receptividade à expressão emocional da sua criança, acolhendo seus medos e desejos. Exponha seus próprios receios e conte histórias onde revelar o que sentia ajudou a criar conexões mais significativas. Práticas como o Ho’oponopono podem ser uma maneira de ajudar a criança a reduzir desconfiança e facilitar a criação de vínculos. O que não fazer: Evite desconsiderar ou minimizar os sentimentos de desconfiança da criança. Não a force a se abrir antes de estar pronta, mas crie um ambiente seguro e acolhedor para que ela se sinta confortável em expressar suas emoções

8 no Desafio

Desafios da criança : Medo de assumir responsabilidades, receio de liderar ou ocupar posições de destaque, insegurança em relação ao sucesso financeiro e à administração de poder.

: Medo de assumir responsabilidades, receio de liderar ou ocupar posições de destaque, insegurança em relação ao sucesso financeiro e à administração de poder. Como ajudá-la : Relembre momentos em que você superou perdas materiais ou dificuldades financeiras, explicando como reconstruiu sua situação. Fale sobre a importância de valorizar as conquistas e assumir ambições com confiança e perseverança.

: Relembre momentos em que você superou perdas materiais ou dificuldades financeiras, explicando como reconstruiu sua situação. Fale sobre a importância de valorizar as conquistas e assumir ambições com confiança e perseverança. O que fazer : Incentive sua criança a ser organizada, prática e planejadora. Assim, ajude-a a lidar com o medo de ocupar posições de destaque e mostre que o poder pode ser gerido com responsabilidade. Compartilhe situações em que você se sabotou e perdeu oportunidades, mostrando como isso pode ser evitado ao assumir suas capacidades.

: Incentive sua criança a ser organizada, prática e planejadora. Assim, ajude-a a lidar com o medo de ocupar posições de destaque e mostre que o poder pode ser gerido com responsabilidade. Compartilhe situações em que você se sabotou e perdeu oportunidades, mostrando como isso pode ser evitado ao assumir suas capacidades. O que não fazer: Evite pressionar sua criança a lidar com responsabilidades ou sucesso de forma abrupta. Não desvalorize seus medos em relação ao sucesso ou poder, mas ajude-a a encontrar segurança e confiança gradualmente, incentivando o planejamento e a organização.

9 no Desafio

Desafios da criança : Desânimo ao ver que suas tentativas de ajudar ou aconselhar os outros não são seguidas, frustração com a falta de reconhecimento ou reciprocidade, tendência a desistir de ajudar.

: Desânimo ao ver que suas tentativas de ajudar ou aconselhar os outros não são seguidas, frustração com a falta de reconhecimento ou reciprocidade, tendência a desistir de ajudar. Como ajudá-la : Relembre como você superou o desânimo quando suas sugestões e conselhos não foram seguidos por pessoas queridas. Fale sobre a importância de plantar sementes de ajuda e como os frutos podem aparecer com o tempo, mesmo que não sejam visíveis imediatamente.

: Relembre como você superou o desânimo quando suas sugestões e conselhos não foram seguidos por pessoas queridas. Fale sobre a importância de plantar sementes de ajuda e como os frutos podem aparecer com o tempo, mesmo que não sejam visíveis imediatamente. O que fazer : Ensine sua criança a compreender que o crescimento pessoal de cada indivíduo é um processo e que nem sempre as pessoas aceitam ajuda de imediato. Compartilhe experiências em que você se decepcionou, mas perseverou na vontade de contribuir. Mostre que o prazer de ajudar está em dar ao mundo, sem esperar reconhecimento imediato.

: Ensine sua criança a compreender que o crescimento pessoal de cada indivíduo é um processo e que nem sempre as pessoas aceitam ajuda de imediato. Compartilhe experiências em que você se decepcionou, mas perseverou na vontade de contribuir. Mostre que o prazer de ajudar está em dar ao mundo, sem esperar reconhecimento imediato. O que não fazer: Evite criticar ou desvalorizar sua criança se ela se sentir frustrada ou quiser desistir de ajudar os outros. Não force a ideia de que as pessoas devem seguir seus conselhos, mas incentive o exemplo e a paciência como forma de inspiração para os outros.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

