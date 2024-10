Quem tem algum conhecimento de Astrologia, pode ter uma ideia de quais são os signos mais corajosos do zodíaco. Mas, e se dissermos que montar esse ranking pode não ser tão fácil assim?

Na Astrologia, a coragem é indicada pela posição de Marte no Mapa Astral. Marte é o planeta da ação, da força de vontade e da determinação e, assim, rege a forma de lutar pelas nossas metas e enfrentar adversidades.

Portanto, a bravura de cada pessoa se apresentará de uma forma específica, dependendo da posição de Marte no Mapa. E você vai saber tudo sobre isso agora.

Como descobrir os signos mais corajosos

Elencar os signos mais corajosos depende de que tipo de coragem estamos falando. Essa qualidade ajuda a enfrentar desafios, defender ideais ou superar medos pessoais – e cada uma dessas ações pode pedir habilidades diferentes.

Voltando à posição de Marte no Mapa Astral: Marte em Áries tende a agir de forma impulsiva e destemida, já Marte em Capricórnio expressa uma coragem mais planejada e estratégica.

Assim, as características do signo em que você tem Marte serão suas aliadas na hora de tomar uma atitude.

Clique aqui e saiba tudo sobre Marte no Mapa Astral

Como encontrar Marte no Mapa

Você precisa saber onde está Marte no seu Mapa Astral para entender como é sua coragem.

Para fazer isso gratuitamente, siga este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte.

Confira em qual signo está Marte no seu Mapa.

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos:

A coragem de cada signo

Agora que você já sabe onde tem Marte no seu Mapa, pode descobrir como a coragem do seu signo se manifesta.

Marte em Áries

Pessoas com Marte em Áries têm uma coragem impulsiva e direta. Assim, elas não pensam duas vezes antes de agir, enfrentando desafios com entusiasmo e sem medo do fracasso.

Por exemplo:

iniciar um projeto sem planejamento;

ser a primeira a intervir em uma situação de perigo, como socorrer alguém em um acidente.

Marte em Touro

Marte em Touro expressa coragem através da paciência e da resistência. Portanto, essas pessoas não desistem facilmente e enfrentam os desafios de forma constante e determinada.

Sua coragem é lenta, mas poderosa, e se manifesta em momentos que exigem resistência a longo prazo.

Por exemplo:

sustentar uma decisão financeira difícil, como poupar dinheiro durante anos para realizar um grande sonho;

enfrentar longos períodos de trabalho intenso.

Marte em Gêmeos

Pessoas com Marte em Gêmeos possuem uma coragem intelectual. Elas têm facilidade para enfrentar debates ou conflitos verbais, utilizando a comunicação como sua principal arma.

Por isso, sua coragem se revela ao expressar suas ideias, mesmo quando são impopulares.

Por exemplo:

se posicionar em uma reunião difícil no trabalho, argumentando com clareza em uma situação de pressão;

defender seus pensamentos em um debate público.

Marte em Câncer

Marte em Câncer apresenta uma coragem protetora e emocional. Essas pessoas defendem quem amam com unhas e dentes e têm uma força interior para lidar com dificuldades emocionais intensas.

Dessa forma, sua coragem está em se conectar com seus sentimentos e usá-los para enfrentar os desafios.

Por exemplo:

manter uma família unida em tempos difíceis;

cuidar de alguém em uma situação delicada de saúde.

Marte em Leão

Marte em Leão traz uma coragem ligada ao orgulho e ao desejo de liderar. Assim sendo, essas pessoas não têm medo de se destacar e enfrentar situações que exigem autoridade e confiança.

Elas são corajosas ao assumir riscos que outras evitariam, buscando reconhecimento.

Por exemplo:

iniciar um projeto grandioso, como uma nova empresa ou uma carreira pública;

liderar com confiança.

Marte em Virgem

A coragem de Marte em Virgem é meticulosa e prática. Essas pessoas enfrentam o caos com planejamento e organização, resolvendo problemas complexos de maneira lógica. Sua coragem se manifesta em situações que exigem precisão e paciência.

Por exemplo:

gerenciar uma grande quantidade de informações em um projeto;

cuidar de detalhes que outras pessoas evitariam por medo de falhar.

Marte em Libra

Pessoas com Marte em Libra têm uma coragem diplomática. Elas enfrentam o conflito buscando equilíbrio e justiça, muitas vezes, colocando-se em situações onde defendem os direitos alheios.

Portanto, sua coragem está em mediar, mesmo quando estão em desvantagem.

Por exemplo:

demonstrar coragem ao atuar como mediador(a) em uma disputa;

defender o lado mais fraco em uma situação de injustiça, mesmo deixando sua reputação em risco.

Marte em Escorpião

Marte em Escorpião confere uma coragem profunda e regeneradora. Assim, essas pessoas enfrentam crises com força emocional, sendo corajosas em momentos de transformação pessoal e superação de medos internos.

São capazes de se reinventar após grandes perdas.

Por exemplo:

superar um trauma ou sair de uma situação de crise pessoal com renovada força e determinação.

Marte em Sagitário

Marte em Sagitário traz uma coragem exploradora e filosófica. Essas pessoas são destemidas ao se aventurar em novos horizontes, sejam eles físicos ou intelectuais. Elas enfrentam o desconhecido com otimismo e entusiasmo.

Por exemplo:

se lançar em uma jornada para um lugar desconhecido;

desafiar ideias estabelecidas.

Marte em Capricórnio

Marte em Capricórnio manifesta uma coragem prática e estratégica. Essas pessoas enfrentam os desafios de forma disciplinada, com foco em resultados de longo prazo. São corajosas ao assumir grandes responsabilidades e perseguir ambições com tenacidade.

Por exemplo:

assumir um papel de liderança em uma organização complexa;

tomar decisões difíceis que exigem sacrifício, visando o sucesso a longo prazo.

Marte em Aquário

Pessoas com Marte em Aquário têm uma coragem inovadora e rebelde. Elas não têm medo de desafiar o status quo e lutar por causas coletivas. Dessa forma, sua coragem está em se destacar pela originalidade e defender ideais que promovam mudanças sociais.

Por exemplo:

liderar uma campanha por justiça social ou uma causa ambiental, defendendo o que acredita ser melhor para o coletivo.

Marte em Peixes

Marte em Peixes traz uma coragem sensível e espiritual. Essas pessoas enfrentam desafios movidas pela empatia e pela intuição. Elas têm a coragem de lutar por causas humanitárias ou espirituais, sendo impulsionadas por um senso profundo de compaixão.

Por exemplo:

se dedicar a trabalhos voluntários em regiões de conflito;

enfrentar desafios espirituais e emocionais profundos para ajudar outras pessoas.

Conheça mais sobre si: faça agora seu Mapa Astral gratuitamente!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Os signos mais corajosos do zodíaco apareceu primeiro em Personare.