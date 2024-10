Vênus em Sagitário: como aproveitar a energia do amor

O trânsito de Vênus em Sagitário ocorre pela segunda vez em 2024 entre 17 de outubro e 11 de novembro. Trata-se de um período com energia boa e leve para as relações.

Mas, além de bom humor e alegria, o signo de Sagitário está relacionado a um desejo de liberdade e independência. Por isso, o amor também tende a ser livre e ousado nesta época.

A seguir, você encontra dicas para aproveitar da melhor maneira o trânsito de Vênus em Sagitário, tanto se você está num relacionamento quanto se não está.

Mas lembre-se que, além de Vênus, outros planetas estão atuando na sua vida. Fique de olho nos seus trânsitos pessoais no seu Horóscopo Personalizado!

Vênus entra em Sagitário

Dicas para quem não está em um relacionamento:

Aproveite o clima descontraído para se aventurar mais, pois este trânsito favorece encontrar amores em viagens ou se apaixonar por pessoas de outros lugares, que estejam visitando sua cidade.

Estamos mais propensos a nos apaixonarmos, por causa do alto astral e do otimismo inerente deste posicionamento – o que não quer dizer, necessariamente, que o sentimento terá base ou irá durar.

Não é incomum que sejamos fisgados por pessoas mais cultas, que tenham alguma coisa a nos ensinar ou, ainda, que despertem em nós um sentido de aventura durante o trânsito de Vênus em Sagitário.

Frequentar lugares diferentes do habitual poderá ajudar a encontrar pessoas interessantes também.

Haverá mais atração por aquilo que parecer mais exótico.

Para conquistar nesta época, demonstre desembaraço, independência, espírito de aventura, alegria e boa cultura geral!

Faça aqui a Sinastria Amorosa entre você e o(a) crush para entender como e se funciona a química entre vocês.

Sugestões de lugares para encontrar pessoas para relacionamentos: em encontros culturais, em grandes eventos, em bares para estrangeiros, em viagens, em festas e eventos ao ar livre (praia ou parque) e na internet.

Dicas para quem está em um relacionamento:

O amor pedirá uma atitude mais generosa e antirrotineira.

Você pode, por exemplo, tentar colocar em prática ideias interessantes que leu em uma revista, como sugestões de passeios ou algo para incrementar o relacionamento.

Que tal almoçar naquele restaurante que parece distante, mas que você sempre quis conhecer? Se houver a possibilidade de uma viagem, curta ou longa, melhor ainda!

Este também é um momento para tentar cultivar outros interesses além do amor. Pode ser iniciar um curso de línguas ou outro aprendizado qualquer.

O motivo é que parte da atração em qualquer relacionamento é mostrar que continuamos vivas(os) e ativas(os), e que você é uma pessoa que deseja o crescimento.

Isso preserva a relação e faz com que a outra pessoa mantenha a admiração que fez com que ela se apaixonasse por você. Mas é fundamental, também, encontrar um tempo para ficar só com quem você gosta.

Dúvidas no amor? Consulte o Tarot específico para questões amorosas!

Vênus em Sagitário no seu Horóscopo

Quando Vênus passar por Sagitário, o planeta do amor vai atuar exatamente na área em que você tem esse signo no seu Mapa. Há duas formas de ver isso:

1. No seu Horóscopo

O Horóscopo Personare grátis faz uma leitura entre o céu de hoje, ou seja, onde os planetas estão se movimentando agora, e analisa isso em relação ao seu Mapa. Com isso, você tem previsões personalizadas.

Então, é só seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Horóscopo Personare grátis.

Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tem, cadastre-se gratuitamente e inclua suas informações de nascimento.

Então, veja a lista de Trânsitos, em qual casa Vênus estará. No exemplo abaixo, a pessoa estará com Vênus na Casa 3.

Quando você clicar no seu trânsito, leia, então, as previsões personalizadas para você nesta fase do ano.

2. No seu Mapa Astral

Veja no seu Mapa Astral em qual casa você tem Sagitário. Todo mundo tem todos os signos e para conferir é rápido e gratuito. Siga o passo a passo:

Abra aqui o seu Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique na opção Signos nas Casas

Procure o signo de Sagitário na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa

na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa Veja no exemplo abaixo, que a pessoa tem Sagitário na casa 3 e isso significa que o trânsito de Vênus em Sagitário passará por esta casa durante o período.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Vênus em Sagitário: como aproveitar a energia do amor apareceu primeiro em Personare.