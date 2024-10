Agressividade e estresse na Astrologia da semana de 20 a 26/10

Prepare o fôlego, pois ainda não é a hora de trégua e descanso! A Astrologia da semana de 20 a 26/10 mostra um período de alta tensão já que seguimos com a quadratura em T envolvendo o Sol, Marte e Plutão.

Teremos, sim, alguns aspectos de alívio. Entre eles, o início da Lua Minguante, que ajuda a diminuir o ritmo.

No entanto, outubro é o mês mais desafiador de 2024! Então, cuidar do emocional e do equilíbrio ainda é a dica mais importante para enfrentarmos seus últimos dias.

Resumo da Astrologia da semana de 20 a 26/10

Toda a semana: Marte em oposição a Plutão

Marte em oposição a Plutão Toda a semana: Marte e Plutão em quadratura com o Sol

Marte e Plutão em quadratura com o Sol Toda a semana: Marte em trígono com Netuno e em sextil com Urano

Marte em trígono com Netuno e em sextil com Urano A partir de terça-feira (22): Sol em Escorpião

Sol em Escorpião Até quinta-feira (24): Mercúrio em trígono com Saturno

Mercúrio em trígono com Saturno A partir de quinta-feira (24): Lua Minguante em Leão

Lua Minguante em Leão A partir de sábado (26): Vênus em quadratura com Saturno

Veja agora os detalhes da Astrologia da semana de 20 a 26/10 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Exaustão e agressividade na quadratura em T

Durante toda a semana, ainda temos a famosa quadratura em T, um aspecto de alta tensão, que já vem da semana passada. De um lado, está Marte em Câncer, do outro, Plutão em Capricórnio, e ambos formando o T (ângulo de 90 graus) com o Sol em Libra.

Na vida pessoal, isso tende a:

disputas de poder;

cansaço e falta de energia por excesso de gasto energético;

desequilíbrio emocional;

crises de todos os tipos;

assuntos densos emergindo;

potencial de perdas.

No coletivo, podemos esperar notícias de perdas, inclusive coletivas ou envolvendo residências. Na semana passada, tivemos dois exemplos bem significativos, com a cara dessa quadratura em T:

São Paulo enfrentou um apagão que afetou milhares de pessoas

que afetou milhares de pessoas o ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, morreu ao cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Eventos climáticos também podem estar relacionados dentre as possibilidades. Além disso, essa combinação é muito agressiva e violenta. Portanto, grandes centros e lugares vulneráveis podem apresentar tensões.

Vale um alerta especial para:

possibilidade de ataques isolados, em especial aqueles causados por ressentimentos, como bullying;

aumento de violência doméstica;

período especialmente crítico para guerras;

aumento de criminalidade e ações criminosas.

Portanto, se acautele e evite cair em provocações em contextos complicados.

Por fim, sempre que Marte está presente, existe a possibilidade de acidentes. Mais um motivo para estarmos atentos nos próximos dias!

Marte/Netuno/Urano alivia a tensão

Durante toda a semana, Marte estará em trígono com Netuno e em sextil com Urano. Esse é um aspecto de inventividade e intuição.

Netuno pode indicar alguma coisa que alivia a tensão. Por exemplo:

você está com a energia excessiva e irritadiço, e decide praticar uma atividade física, como natação, para relaxar;

você está bastante tensa(o) e opta por fazer uma massagem.

Marte com Urano também contribui, pois é um aspecto que ajuda a mudar a frequência e a se direcionar para novidades e mudanças, que refresca e traz novidades, e, por isto, tende a amenizar o estresse e pressão da semana.

Sol em Escorpião vem mostrando o que não está bem

Na terça-feira (22), o Sol entra em Escorpião. Isso acontecerá em meio à quadratura em T, pois a configuração se desfaz lentamente.

Diferente de Libra, Escorpião não é moderado. Então, essa mudança pode colocar um pouco de lenha na fogueira da configuração. Esse é um signo que enxerga diretamente o que está ruim — e fala sobre isto.

Portanto, o que não está bem tende a estourar/aparecer nesta semana. E isso vale para trabalho, saúde, relações ou emocional.

No entanto, Escorpião traz como vantagem o fator de recuperação, garra e luta.

Mercúrio/Saturno traz calma e organização

Até quinta-feira (24), Mercúrio em Escorpião está em trígono com Saturno em Peixes. Escorpião é mais estratégico, o que faz com que Mercúrio, envolvido com o cauteloso Saturno, pense com mais calma.

Além disso, a combinação de Mercúrio com Saturno nos faz olhar para os fatores de longo prazo. Isso pode ajudar no nosso posicionamento frente a incômodos, como sabermos usar as palavras apropriadas em uma situação desafiadora.

Opiniões de figuras de autoridade em algum assunto também podem auxiliar durante esta semana.

Por fim, esse aspecto favorece a organização, ajudando a evitar atropelos. Muitas vezes, é preciso fazer uma coisa de cada vez ao invés de ir pegando tudo, como tem acontecido muitas vezes em outubro, um mês cheio de pressão.

Começa a desaceleração com a Lua Minguante

Na quinta-feira (24), entra a Lua Minguante. Isso é um alívio, pois sai o ânimo exaltado e agitado da Lua Cheia em uma época astrologicamente conturbada, e começamos a desacelerar.

O momento pede até um pouquinho de introspecção. Afinal, não vai acontecer uma desaceleração total, mas uma redução de ritmo.

Assim, podemos reavaliar algumas coisas e já nos preparar para a Lua Nova.

Vênus/Saturno estraga prazeres

Por fim, a partir de sábado (26), Vênus faz quadratura com Saturno. Esse aspecto pode ser bem desmancha-prazeres.

Enquanto Vênus em Sagitário está associado a estar na rua, ir a eventos ou fazer outra coisa que gostamos com muito entusiasmo, Saturno em Peixes, em interação com Vênus, está mais ligado a viroses ou a fatores que nos seguram de alguma forma. Por exemplo:

ficamos doentes no dia de uma festa que queríamos ir;

tem uma promoção boa, mas o dinheiro está muito curto;

o evento não é tão legal quanto o esperado, requerendo paciência e jogo de cintura;

queremos descansar, mas nos comprometemos a fazer alguma coisa e temos que entregar um trabalho;

não é tão bom para solteiros paquerarem em festas e baladas, com mais chance de frustração.

um ruído de comunicação pode causar um desentendimento com alguém.

Quanto a este último item, capriche na diplomacia e no cuidado com o outro nesta semana.

Além disso, evite precipitações, já que é comum que possamos enxergar coisas que não existem, pois tendemos a ficar mais suscetíveis e com uma autoestima não tão boa.

Preparado para enfrentar os desafios desta semana com a ajuda do conhecimento astrológico?

Falando em conhecimento astrológico, se você gosta de Astrologia e nasceu com Mercúrio retrógrado no seu mapa, se inscreva II Congresso Virtual Nacional e Internacional de Astrologia oferecido pelo SINARJ, onde vou dar palestra.

Vou falar sobre “Entendendo a mente dos nascidos com Mercúrio retrógrado”, no dia 30/11, às 14h. Informações sobre o evento e inscrição pelo e-mail sinarj@sinarj.org.br.

