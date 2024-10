Receita fácil de pão saudável

Em 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Pão. Então, que tal celebrar com um pão saudável feito na frigideira? Essa é uma opção rápida e fácil para fazer no seu café da manhã ou em algum lanche intermediário.

Esse pão leva ingredientes mais saudáveis do que os tradicionais pão francês ou pão de forma. Assim, ele ajuda a manter sua energia e vitalidade, nutrindo e dando mais saciedade para o seu organismo.

A seguir, confira a receita do pão saudável e saiba mais sobre o Dia do Pão.

Receita de pão saudável

Ingredientes

1 colher de sopa de farelo ou farinha de aveia

1 colher de sopa de tapioca ou farinha de arroz

1 colher de sopa de farinha de amêndoas ou castanhas

1 ovo

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de chá de azeite

1 pitada de sal

1 colher de café de fermento em pó

Preparo

Misture todos os ingredientes secos.

Separadamente, bata o ovo com o vinagre e o azeite.

Logo após, junte todos os ingredientes e despeje sobre uma frigideira antiaderente já aquecida.

Em fogo baixo, doure ambos os lados e sirva imediatamente.

Dica: você pode passar, por exemplo, geleia sem açúcar, pasta de amendoim com mel, hommus ou patê de tofu.

Como surgiu o Dia do Pão

O Dia Mundial do Pão foi criado pela Federação Internacional de Padeiros (UIB), em 2000. O objetivo da data é celebrar a importância do pão como alimento básico em todo o mundo. Além disso, a ideia também é valorizar a profissão de padeiro.

O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade, com registros de sua existência há mais de seis mil anos. Conta-se que os egípcios descobriram o processo de fermentação ao acaso. Mais tarde, o método foi aperfeiçoado, e, assim, o pão fermentado se espalhou pelo mundo.

Atualmente, o pão é um símbolo cultural presente em diversas formas e receitas, adaptado a cada região e tradição.

Carina Muller

Já transformei positivamente a vida de milhares alunas através do meu método que une a Ciência da Nutrição Funcional com a arte da Gastronomia Saudável, prevenindo e tratando doenças com o poder de cura dos alimentos, de forma simples, prática e deliciosa.

contato@carinamuller.com

