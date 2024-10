Astrologia na rotina: como se guiar pelas fases da Lua, Sol nos signos e aspectos

Imagine começar sua semana sabendo exatamente quais dias são mais propícios para iniciar um projeto ou para descansar e refletir? É possível fazer isso conhecendo alguns fundamentos da Astrologia para organizar sua rotina.

Ao compreender as vibrações astrais, você pode alinhar suas intenções às energias do universo, criando uma sinergia que potencializa seus esforços.

Neste artigo, você vai aprender que observar os movimentos planetários pode não apenas ajudar a entender o tempo, mas também a moldar sua rotina de maneira mais consciente e harmoniosa.

Já anota aí:

O papel da Astrologia para organizar a rotina

Ao longo da História, a observação dos movimentos do Sol e da Lua foram fundamentais para ter noção sobre o dia e a noite, compreender as 4 estações do ano e, inclusive, elaborar o calendário conforme as épocas de plantio e de colheita.

O tempo passou a ser medido, as navegações também foram baseadas nas referências celestes, e a observação das constelações permitiu avanços científicos e matemáticos, mas também psicológicos e simbólicos por meio dos saberes astrológicos.

A Astrologia, propriamente dita, foi construída para que o ser humano pudesse buscar referências nos símbolos celestes e entender os mistérios do inconsciente.

Receba notícias gratuitas sobre Astrologia no seu WhatsApp

Quando o mês começa na Astrologia

A seguir, vou compartilhar dicas para você usar a Astrologia para organizar a rotina. No entanto, é preciso que você saiba que o mês astrológico não começa dia 01, como o calendário convencional que usamos no Ocidente.

Na Astrologia Moderna, cada mês inicia em torno do dia 20, quando o Sol ingressa num signo. A data específica de cada signo pode variar anualmente, por conta do movimento irregular do Sol.

Veja aqui quais são os signos de cada mês

Como cada signo possui uma simbologia profunda, a cada novo ciclo solar surge a oportunidade de focar em diferentes aspectos da vida.

No período desse mês astrológico, a Lua passa por suas quatro fases — nova, crescente, cheia e minguante — e pelos 12 signos do zodíaco. Pela sua proximidade da Terra e movimento rápido, os movimentos da Lua são essenciais para organizar a rotina.

Dependendo da fase e do signo onde a Lua está, pode indicar o momento apropriado para descansar ou lançar um projeto, se recolher ou socializar.

Confira aqui o calendário lunar 2024 completo para você programar

Como usar a Astrologia para organizar a rotina

Planejar a semana de acordo com as vibrações astrais pode ser uma ótima forma de trazer sentido e conexão a cada período. A seguir, veja as dicas para se guiar.

Passos para o planejamento:

1. Observe as Fases e Signos da Lua

Observe as fases da Lua e, se possível, ajuste seu planejamento conforme as fases mais favoráveis para cada atividade. Além disso, veja se a Lua está posicionada em um signo ou se está fora de curso.

Um resumão:

Lua Nova: momento de renovação e novos começos. Ideal para estabelecer intenções e criar um novo plano de ação.

momento de renovação e novos começos. Ideal para estabelecer intenções e criar um novo plano de ação. Lua Crescente: fase de expansão. Período ideal para colocar ideias em prática e desenvolver projetos.

fase de expansão. Período ideal para colocar ideias em prática e desenvolver projetos. Lua Cheia: culminação de projetos e intenções. Ótimo para compartilhar resultados e aprender com as experiências.

culminação de projetos e intenções. Ótimo para compartilhar resultados e aprender com as experiências. Lua Minguante: tempo de fechamento de ciclos. Um período propício para reflexão, escrita e introspecção.

tempo de fechamento de ciclos. Um período propício para reflexão, escrita e introspecção. Lua Fora de Curso : nesses dias atividades mais introspectivas são recomendadas. Veja aqui as datas da Lua Fora de Curso em 2024.

: nesses dias atividades mais introspectivas são recomendadas. Mudança de signo da Lua: os estados de humor podem ficar mais positivos ou negativos dependendo de qual signo a Lua está. Confira aqui o significado da Lua em cada signo.

2. Confira onde o Sol está

Para dar um sentido maior à sua semana, busque trazer a essência do signo solar da temporada para o seu dia a dia. Por exemplo:

No Mês de Virgem , procure colocar em prática o que você planeja, concentre-se em organização e na produção do que precisa sair do papel, elimine o que não for totalmente necessário.

, procure colocar em prática o que você planeja, concentre-se em organização e na produção do que precisa sair do papel, elimine o que não for totalmente necessário. Já no Mês de Libra, é hora de olhar para as relações, procurando mais equilíbrio. Mas também é uma ótima fase para investir em momentos de pausa e apreciar o lado bonito da vida.

3. Veja os Aspectos Astrológicos em vigência

Outra análise importante a ser realizada é sobre os aspectos da semana. Isso porque alguns indicam períodos de maior tensão (quadraturas e oposições), enquanto outros são mais fluídos (conjunções, trígonos e sextis).

Quando existem aspectos astrológicos como quadraturas e oposições, possivelmente, você irá precisar de mais consciência e atenção para colocar suas atividades em prática.

Já quando os aspectos são favoráveis, possivelmente, as atividades irão fluir de forma mais natural. Portanto, são bons momentos para agendar compromissos importantes.

O Personare divulga toda semana no YouTube um vídeo com as previsões da semana, além de um artigo no site. Fique de olho para entender qual é a energia da semana!

4. Considere os Elementos Astrológicos

Seja em relação aos posicionamentos do Sol, da Lua ou do restante dos planetas, tenha atenção ao Elemento do signo que está sendo exaltado, porque cada um tem uma energia diferente.

Ar (Gêmeos, Libra, Aquário): beneficia atividades intelectuais, comunicações e trocas.

beneficia atividades intelectuais, comunicações e trocas. Fogo (Áries, Leão, Sagitário): favorece a expansão e a criatividade.

favorece a expansão e a criatividade. Água (Câncer, Escorpião, Peixes): traz à tona reflexão e autoconsciência.

traz à tona reflexão e autoconsciência. Terra (Touro, Virgem, Capricórnio): favorece a praticidade e organização.

A ideia é você se munir de todas essas informações, Sol, Lua e aspectos, e então organizar sua rotina. Veja alguns exemplos:

Sol em Libra, Lua Nova em Libra: priorize atividades intelectuais e planeje novos objetivos.

priorize atividades intelectuais e planeje novos objetivos. Sol em Libra, Lua Crescente em Sagitário: aproveite a criatividade para desenvolver projetos.

aproveite a criatividade para desenvolver projetos. Sol em Libra, Lua Cheia em Áries: ótimo momento para ação e divulgação.

ótimo momento para ação e divulgação. Sol em Libra, Lua Minguante em Virgem: busque reflexão e identificação de processos a serem eliminados.

Conecte-se com a energia no momento

A prática de yoga pode ser uma ótima maneira de se conectar às vibrações astrais, já que, entre as posturas, existem variações importantes entre introspecção e extroversão.

As práticas podem ser voltadas para períodos de lua nova, crescente, minguante e cheia, pois as possibilidades de posturas do yoga também se conectam intensamente aos ciclos naturais.

Além disso, a escrita é uma excelente forma de planejamento e reflexão. Portanto, utilize sem medo para organizar sua semana, iniciar novos projetos na Lua Nova e também na conclusão e no fechamento dos ciclos na Lua Minguante, para refletir sobre o que foi produzido.

Seguir as vibrações astrais é uma forma de criar um plano, definir o que você espera e, então, colocar em prática. Além de organizar quais atividades dependem de uma ação mais enérgica e quais podem seguir com mais fluidez de acordo com o calendário astrológico.

Além disso, utilizar os trânsitos astrológicos pode auxiliar imensamente a nos conectarmos com os ciclos da natureza e, sobretudo, nos tornarmos mais conscientes dos aprendizados que cada momento pode nos oferecer.

Portanto, a Astrologia nos permite olhar para dentro e compreender o que estamos passando e sentindo para podermos buscar transformações e evoluções.

Buscar atendimentos astrológicos individuais e horóscopos personalizados pode ser um diferencial para receber interpretações claras e baseadas na sua essência, combinando o Mapa Astral com os trânsitos astrológicos do momento.

Você encontra isso no Horóscopo Personalizado do Personare: acesse gratuitamente aqui.

Assim, você pode concretizar seus objetivos com firmeza e autoconsciência.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Atualmente desenvolvendo um projeto que une esses dois saberes milenares com o objetivo de criar uma proposta voltada para as necessidades individuais que cada um manifesta através do seu mapa natal.

maisafarinacolla@gmail.com

O post Astrologia na rotina: como se guiar pelas fases da Lua, Sol nos signos e aspectos apareceu primeiro em Personare.