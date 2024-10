Mês de Escorpião: como todos os signos podem aproveitar

O Mês de Escorpião começa em 22 de outubro de 2024, exatamente às 19h15, mudando a onda energética de todos nós, seja qual for o seu signo.

Encerramos um período libriano voltado às relações e iniciamos um momento para focar nos desejos e situações que precisam ser ressignificadas. É tempo de transformação interna!

Nesse sentido, o Mês de Escorpião nos convida a transformar algo na vida, especialmente se for em busca de renascer melhor e mais forte.

Veja abaixo o que significa o Mês de Escorpião e como cada signo pode se preparar para esse momento.

O que significa o Mês de Escorpião

Na Astrologia, cada mês começa com a entrada do Sol em um signo, e isso não coincide com o dia 1 do calendário convencional.

O Mês de Escorpião começa no dia 22 de outubro de 2024, às 19h15. O dia exato muda a cada ano.

A partir dessa data e até o Sol mudar para o próximo signo, o período será voltado para enfrentar profundidades emocionais e transformações internas.

Mas, independentemente do seu signo, durante esta temporada, você pode sentir uma intensidade emocional maior e a necessidade de explorar aspectos mais profundos da sua vida.

A energia de Escorpião

O símbolo de Escorpião, um escorpião com uma cauda ameaçadora, reflete a intensidade e a profundidade do signo. Este signo é conhecido por lidar com sentimentos profundos e experiências do passado, convidando-nos a confrontar bloqueios, crenças e padrões que muitas vezes se repetem em nossas vidas.

Escorpião é regido por Plutão e Marte, planetas associados à transformação e à ação, pertence ao Elemento Água e tem Ritmo Fixo. Além disso, no corpo, Escorpião rege os órgãos reprodutivos e a área do cóccix.

O desafio do Mês de Escorpião é a dificuldade em deixar para trás o que não serve mais, especialmente quando estamos apegadas(os) a isso.

É um período que nos ensina a eliminar o que faz mal ou tira nosso poder pessoal, mesmo que isso envolva enfrentar medos e resistências internas.

O grande aprendizado nessa temporada é a capacidade de mergulhar fundo para encontrar forças e promover transformações profundas.

Portanto, aproveite essa energia para confrontar e superar limitações, liberando espaço para novas possibilidades e crescimento pessoal.

Como aproveitar o Mês de Escorpião

Veja dicas gerais para as pessoas de todos os signos:

Faça uma faxina na vida: elimine papéis acumulados, roupas que não usa e objetos desnecessários. Aproveite para liberar sentimentos e crenças que não servem mais.

elimine papéis acumulados, roupas que não usa e objetos desnecessários. Aproveite para liberar sentimentos e crenças que não servem mais. Comece um diário de sonhos ou anotações matinais: escreva por 5 minutos ao acordar para conectar-se com conteúdos do inconsciente e treinar sua intuição.

escreva por 5 minutos ao acordar para conectar-se com conteúdos do inconsciente e treinar sua intuição. Mergulhe no autoconhecimento: inicie uma terapia ou aprofunde-se em processos de cura e perdão, identificando e superando bloqueios pessoais.

inicie uma terapia ou aprofunde-se em processos de cura e perdão, identificando e superando bloqueios pessoais. Aceite desafios: use a energia de Escorpião para ultrapassar obstáculos e se desafiar, encontrando prazer em superar dificuldades.

O Mês de Escorpião para quem é de Escorpião

Se você nasceu no Mês de Escorpião, seu aniversário está se aproximando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar ocorre quando o Sol chega ao exato grau em que estava quando você nasceu. Isso cria um Mapa que orienta seu ciclo anual, revelando como você pode conduzir sua evolução durante esse período.

O Mês de Escorpião para todos os signos

Durante o Mês de Escorpião, mesmo que seu signo solar seja outro, o Sol destaca uma área específica da sua vida. Na Astrologia, nossa vida é dividida em 12 casas astrológicas distintas.

Quando o Sol transita por Escorpião, ele ilumina os temas de uma dessas casas, mas essa área varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, duas pessoas do signo de Leão não terão o mesmo setor da vida iluminado pelo Sol em Escorpião.

Para descobrir como o Mês de Escorpião influencia sua vida, siga este passo a passo simples e rápido:

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito!

É gratuito! Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Mas, se não tiver, inclua seus dados de nascimento.

Veja que você terá um número de trânsitos. Significa que alguns planetas estão se conectando com o seu Mapa Astral neste momento.

neste momento. Então, procure pelo trânsito de “Sol na Casa…” e veja qual é o número da casa que está em destaque neste momento.

Depois de ver o Sol no seu Horóscopo, saiba como se preparar para este mês:

Casa 1 : O Sol ilumina novos começos; aproveite para iniciar algo importante e assumir novas responsabilidades, praticando o desapego de emoções e crenças do passado.

: O Sol ilumina novos começos; aproveite para iniciar algo importante e assumir novas responsabilidades, praticando o desapego de emoções e crenças do passado. Casa 2 : O Sol destaca suas finanças, valores e bens materiais. Por isso, é um bom momento para buscar oportunidades de aumento de renda e revisar seu valor no mercado.

: O Sol destaca suas finanças, valores e bens materiais. Por isso, é um bom momento para buscar oportunidades de aumento de renda e revisar seu valor no mercado. Casa 3 : O Sol foca em comunicação, aprendizado e relacionamentos próximos; aproveite para aprimorar suas habilidades de expressão e resolver questões com irmãos ou vizinhos.

: O Sol foca em comunicação, aprendizado e relacionamentos próximos; aproveite para aprimorar suas habilidades de expressão e resolver questões com irmãos ou vizinhos. Casa 4 : O Sol ilumina sua vida doméstica e familiar; é um período favorável para fortalecer o ambiente familiar e resolver questões internas em casa.

: O Sol ilumina sua vida doméstica e familiar; é um período favorável para fortalecer o ambiente familiar e resolver questões internas em casa. Casa 5 : O Sol destaca criatividade, romance e hobbies; é um ótimo momento para explorar sua criatividade e aprofundar relacionamentos amorosos.

: O Sol destaca criatividade, romance e hobbies; é um ótimo momento para explorar sua criatividade e aprofundar relacionamentos amorosos. Casa 6 : O Sol foca em trabalho e saúde; aproveite para melhorar sua rotina profissional e cuidar da sua saúde física e mental.

: O Sol foca em trabalho e saúde; aproveite para melhorar sua rotina profissional e cuidar da sua saúde física e mental. Casa 7 : O Sol ilumina parcerias e relacionamentos; é um bom momento para fortalecer vínculos e resolver conflitos em relacionamentos pessoais e profissionais.

: O Sol ilumina parcerias e relacionamentos; é um bom momento para fortalecer vínculos e resolver conflitos em relacionamentos pessoais e profissionais. Casa 8 : O Sol destaca transformações e questões financeiras compartilhadas; é um período para enfrentar mudanças e resolver questões financeiras com parceiros.

: O Sol destaca transformações e questões financeiras compartilhadas; é um período para enfrentar mudanças e resolver questões financeiras com parceiros. Casa 9 : O Sol foca em viagens, educação e filosofia; aproveite para expandir seus horizontes através de estudos e experiências culturais.

: O Sol foca em viagens, educação e filosofia; aproveite para expandir seus horizontes através de estudos e experiências culturais. Casa 10 : O Sol ilumina sua carreira e imagem pública; é um ótimo momento para avançar na carreira e promover sua imagem profissional.

: O Sol ilumina sua carreira e imagem pública; é um ótimo momento para avançar na carreira e promover sua imagem profissional. Casa 11 : O Sol destaca amizades e objetivos de longo prazo; por isso, aproveite para fortalecer conexões sociais e trabalhar em metas futuras.

: O Sol destaca amizades e objetivos de longo prazo; por isso, aproveite para fortalecer conexões sociais e trabalhar em metas futuras. Casa 12: O Sol foca em introspecção e questões subconscientes; é um bom momento para refletir e buscar autoconhecimento, lidando com questões internas.

