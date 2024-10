O corpo se comunica conosco por meio de múltiplos sinais, como sede, fome, ansiedade, sudorese, fezes, etc. Nas mulheres, um dos principais termômetros da saúde é o muco vaginal – conhecido como corrimento. Aqui, você entende o que a cor do corrimento vaginal significa.

Mas atenção: você aprenderá pistas para identificar possíveis disfunções. Para diagnosticar e tratar corretamente o seu corrimento, é fundamental passar por uma avaliação médica.

O que a cor do corrimento vaginal significa

A seguir, entenda o que a cor do corrimento vaginal pode indicar sobre a sua saúde. Se você estiver esperando um bebê, entenda aqui os significados dos tipos de corrimento na gravidez.

Corrimento marrom e rosa

Significados possíveis:

Menstruação: pode ocorrer no início ou no final do ciclo menstrual, antes do fluxo intenso de sangue.

pode ocorrer no início ou no final do ciclo menstrual, antes do fluxo intenso de sangue. Gravidez: a implantação do óvulo fecundado no endométrio pode causar um leve sangramento, manifestando-se como corrimento rosa. Isso é comum, mas não acontece com todas as mulheres.

a implantação do óvulo fecundado no endométrio pode causar um leve sangramento, manifestando-se como corrimento rosa. Isso é comum, mas não acontece com todas as mulheres. Lesões vaginais: após relações sexuais, pode ocorrer a formação de microlesões nas paredes vaginais, resultando em corrimento rosado ou marrom.

após relações sexuais, pode ocorrer a formação de microlesões nas paredes vaginais, resultando em corrimento rosado ou marrom. Uso da Pílula do Dia Seguinte: o uso dessa pílula pode ocasionar escapes na tonalidade rosa ou marrom.

Atenção necessária: se o corrimento marrom se repetir por dias seguidos, pode ser um indicativo de:

lesão vaginal;

infecção;

cistos nos ovários;

endometriose ;

; salpingite (inflamação das trompas);

inflamação dos ovários;

síndrome do Ovário Policístico (SOP);

Infecção Sexualmente Transmissível (IST);

câncer do colo do útero;

alterações hormonais;

mudanças no anticoncepcional.

O útero é a “caixinha” que guarda nossas emoções. Assim, a menstruação atua como uma limpeza mensal dessas memórias.

Mas, quando há um acúmulo de registros emocionais nocivos, o corpo busca se adaptar e purificar, levando a escapes sem uma causa aparente.

Corrimento amarelo

Significado possível:

Infecção ginecológica: este tipo de corrimento geralmente é um sinal de infecção ginecológica, frequentemente associado a doenças venéreas. Por isso, deve ser visto como um alerta.

Atenção necessária: se o corrimento amarelo vier acompanhado de sintomas como coceira e ardência, aí mesmo que a avaliação médica é essencial.

Corrimento amarelo acinzentado ou esverdeado

Significado possível:

Vaginose: se este corrimento apresentar um forte odor semelhante a peixe, pode estar associado a uma vaginose, conhecida como Gardnerella.

Atenção necessária: o odor forte e a cor acinzentada são indicadores de que uma avaliação médica é necessária para tratamento adequado.

Corrimento amarelo parecido com pus

Significado possível:

Clamídia: este corrimento pode indicar a presença de clamídia, uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Mas, muitas vezes, não apresenta outros sintomas visíveis.

Tratamentos:

O tratamento médico pode incluir o uso de pomada de Azitromicina, mas sempre feito sob orientação profissional, garantindo um diagnóstico preciso.

pode incluir o uso de pomada de Azitromicina, mas sempre feito sob orientação profissional, garantindo um diagnóstico preciso. Sugestões naturais: em paralelo ao tratamento médico, você pode fazer um banho de assento com Tanchagem e óleo essencial de Melaleuca (Tea Tree).

Corrimento Branco

Significados possíveis:

Muco saudável: o corrimento branco pode ser o muco normal que o corpo feminino libera.

o corrimento branco pode ser o muco normal que o corpo feminino libera. Candidíase: se apresentar aparência de nata de leite e estiver acompanhado de coceira, irritação e ardência, pode indicar candidíase. Veja aqui um guia completo com tudo sobre candidíase.

Atenção necessária: avaliações médicas são fundamentais para um diagnóstico correto.

Corrimento Esverdeado

Significado possível:

Infecção: se o corrimento esverdeado vier acompanhado de um forte odor, semelhante a peixe, pode ser um sinal de infecção, como a vaginose.

Atenção necessária: é importante buscar atendimento médico para um diagnóstico e tratamento apropriados.

Corrimento Cinza

Significado possível:

Gardnerella Vaginalis: o corrimento cinza pode indicar a presença dessa infecção, apresentando características de corrimento cinza, branco acinzentado ou amarelado-acinzentado.

Atenção necessária: o odor forte, frequentemente comparado a peixe podre, é um indicativo de que uma avaliação médica é necessária. Portanto, busque ajuda!

Quando e por que o corrimento aparece?

Do ponto de vista emocional, o corrimento costuma aparecer quando a mulher sofre muitas decepções (geralmente no amor ou na cama), que a deixam com a sensação de que foi prejudicada na sua intimidade.

Assim, ao ser emocionalmente impactada pelo outro, sua genital “chora” por meio do corrimento. Afinal, essa é a forma simbólica que o corpo encontra de sinalizar que suas emoções mais íntimas estão debilitadas.

Outro motivo para o aparecimento do corrimento é fazer amor de forma mecânica, sem muito envolvimento. Nesse sentido, com o tempo, vai dando espaço para problemas físicos na região íntima, como corrimentos.

Como tratar o corrimento

Trago aqui esse conhecimento para que vocês possam conhecer o próprio corpo e entender que precisamos olhar para ele na totalidade.

Ou seja, quando há uma manifestação física atuante, os cuidados médicos são essenciais. Mas, devemos também tratar a emoção que desencadeou o problema.

Por isso, quando você compreende o seu corpo, sabe que ele traz sinais antes do aparecimento de um problema físico.

A partir daí, terá autonomia para entender o que essa “máquina” te diz. Então, poderá prevenir doenças ou acelerar o tratamento delas.

Se você se mantiver sempre atenta ao seu muco vaginal e sangue menstrual, procurando compreender e corrigir cada alteração, provavelmente se manterá sempre saudável.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

