O período de preparação para uma prova pode ser uma fase de muito estresse e ansiedade, seja pela pressão por bons resultados ou pela quantidade de conteúdos para estudar. Nesse momento, você pode contar com a ajuda de Florais para Enem, vestibular e concursos.

Essências florais ajudam a equilibrar as emoções, promovendo mais calma, foco e confiança. Portanto, para quem sente ansiedade, insegurança ou dificuldade de concentração durante os estudos e nas provas, os florais oferecem uma maneira natural de amenizar esses sintomas.

Indicações de Florais para Enem, vestibular e concursos

As essências florais do Dr. Bach constituem um excepcional recurso terapêutico, principalmente em momentos ditos “agudos”, em que a pessoa precisa de uma ajuda extra.

Os Florais não são medicamentos no sentido químico da palavra, pois não possuem substâncias químicas. Isso porque eles são água “magnetizada” com as vibrações de algumas flores específicas e não demandam receita médica.

A famosa Fórmula para Exame do dr. Bach é conhecida por ser extremamente útil. Ela é composta pela ação de de cinco flores:

Clematis ;

; Elm ;

; Larch ;

; White Chestnut ;

; Gentian.

Estudantes curtem usar essa combinação especial em tempos de provas, como o Enem ou vestibulares. Além disso, ela também é superútil para quem está se preparando para concursos.

A mistura dessas cinco flores ajuda a equilibrar as emoções e clarear a mente, afastando pensamentos negativos que poderiam atrapalhar no dia da prova. Perfeita para te deixar mais tranquila e focada!

Saiba mais sobre as flores da Fórmula para Exame

Clematis

Fornece força de concentração e “encaixe” na realidade, para que a pessoa se sinta focada naquilo que precisa estudar. Ao mesmo tempo, este floral combate o sono que muitas vezes ocorre em hora imprópria (durante o dia ou durante as aulas, por exemplo).

Elm

Esta flor é especialmente recomendada para pessoas sobrecarregadas com pesados afazeres (a responsabilidade de ser aprovada num exame, por exemplo), e sente que pode fraquejar. Ela confere força, resistência e boa disposição.

Larch

Estimula a confiança da pessoa nela mesma. Muitas vezes, sabemos a resposta para uma questão que parece ser difícil, mas, por insegurança, respondemos errado. Esta flor aumenta a nossa autoconfiança e permite um exame bem feito.

White Chestnut

Melhor flor para afastar preocupações e ajudar a mente a entrar num estado de paz e quietude fundamental para todo e qualquer exame. Ao ficarmos mentalmente relaxados, diminuímos as preocupações excessivas que sentimos durante os testes e concursos.

Gentian

Impede que desanimemos e nos confere força e gás para continuarmos em nosso percurso, mesmo quando passamos por eventuais revezes.

Onde encontrar

Você encontra os florais em qualquer farmácia homeopática (procure por uma de sua confiança).

Você pode encomendar a sua Fórmula para Exames, que costuma ficar pronta na mesma hora. O ideal é que você tome 4 gotas, 4 vezes por dia.

Em menos de 72 horas, você começa a sentir os benefícios: aumento da concentração, da velocidade de raciocínio, da clareza mental, etc.

Caso você continue a sentir alguma forma de tensão mental, procure um médico, de preferência um homeopata ou acupunturista.

