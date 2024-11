Efeito da Lua: como as Fases Lunares atuam nas nossas emoções e humor

Não tem dias em que tudo dá certo e outros em que parece que o Efeito da Lua sobre as Pessoas age como uma força misteriosa conspirando contra nossos atos ou desejos?

Sim, existem dias mágicos e dias infernais!

Momentos em que acordamos bem dispostos, com a fé renovada, inteligência afiada e que toda tarefa, por mais difícil que seja, não nos tira o ânimo. Enquanto, em outros dias, levantar da cama já é um grande esforço.

Esse é o “Efeito da Lua”.

A Revolução Lunar

A Lua é o mais rápido dos corpos celestes, e o mais próximo da Terra atuando espetacularmente sobre a vida do nosso planeta.

Cumpre a mais acelerada revolução em seu ciclo, ou seja, ela percorre os doze signos do zodíaco em um só ciclo – que começa na Lua Nova e culmina na Lua Minguante.

Seu ciclo completo, portanto, ocorre em torno de 28 dias. Assim, o mês lunar significa que a Lua desenvolve o seu curso completo ao longo do zodíaco.

Em duas horas, a Lua percorre um grau do zodíaco.

Em no máximo 6 horas, ela faz e desfaz contatos e aspectos com os demais planetas do sistema solar.

Em dois dias e meio, o astro atravessa um signo inteiro em seus 30 graus.

A cada sete dias, em média, a Lua muda de fase.

Em 28 dias, ela passa por duas fases crescendo (Crescente) até atingir a sua culminância de circunferência e refletir sua plena luz (Cheia) e duas fases para decrescer em direção à sombra (Minguante) até se tornar quase oculta (Nova).

Aproveite e salve aqui o Calendário Lunar 2024 completo!

O efeito da Lua sobre as pessoas e a natureza

É próprio de sua natureza a mutação – a flutuação. Estão sob seus domínios todos os aspectos da vida que sofrem ciclos curtos e, portanto, que apresentam altos níveis de movimento.

A Astrologia acredita que todas as atividades da vida humana e da vida natural que atuam na semelhança dos ciclos das marés estão sob a guarda da Lua.

Por isso, Efeito da Lua age sobre:

as próprias marés – alta e baixa dos rios e oceanos;

o fluxo sanguíneo do corpo humano;

a seiva que percorre os veios dos vegetais, plantas e árvores;

as águas subterrâneas que pressionam o interior da Terra;

todos os líquidos, inclusive os do corpo humano, que sofrem esse efeito de fluxo que retrai e expande;

a psicologia e o comportamento das pessoas;

a sensibilidade humana;

o metabolismo, o apetite e a assimilação de alimentos e dos líquidos do corpo e, portanto, sobre o processo de ganhar, manter ou perder peso.

Lua regula o sono e as atividades noturnas

A fase da Lua Cheia é conhecida por perturbar o sono que custa a chegar ou é interrompido ao longo da noite.

Se a Lua estiver tensionada por Urano, por exemplo, ou transitando por signos mais ativos como Áries, Sagitário, Gêmeos e Aquário, possivelmente também teremos noites bem mais agitadas.

Além disso, certamente ouviremos relatos mais frequentes sobre pesadelos quando a Lua estiver desafinada com Plutão.

Veja aqui como cada fase da Lua impacta seu sono

O efeito da Lua no dia a dia

A Lua representa o Princípio Femino por excelência: a mulher-mãe em sua capacidade de fecundar, gestar, proteger e nutrir sua cria.

Por isso, se atribui à Lua o domínio sobre todos os processos e formas de fertilidade e nutrição, ou seja, toda a concepção, a gestação e o parto.

Cheque a Lua, a fase em que ela se encontra ou como está afetando o seu Mapa Astral (veja no seu Horóscopo Personalizado grátis aqui ).

O Efeito da Lua age poderosamente sobre:

nossas emoções;

nossos desejos;

sensação de abastecimento, plenitude ou carência, interferindo decisivamente sobre os romances e a vida afetiva.

Na Lua Cheia, por exemplo, tendemos a sentir mais falta de um relacionamento e crises nessa área da vida tendem a se agravar.

Entenda mais aqui a Profunda Conexão entre a Lua e o Amor

Efeito da Lua na Psicologia Humana

Pensando em seus efeitos na Psicologia Humana, podemos avaliar qual é o índice de receptividade, de abertura ou de sensibilidade que as pessoas demonstraram diante de determinados fatos ou situações ao avaliar:

a posição da Lua no signo em que ela está ocupando num determinado dia ( veja no Horóscopo Personalizado );

); a fase da Lua em que se encontra ( confira aqui no Calendário Lunar );

); os aspectos e ligações que a Lua estiver formando a outros planetas.

Esse estado de espírito não afeta só a condição emocional predominante naquele determinado dia ou parte do dia, mas também a economia, o consumo, a política, o comércio, a opinião pública e a vida social, cultural e urbana.

Toda essa gama de atividades e setores da vida humana se comportam de forma diferente e sofrem os efeitos da Lua.

Efeito da Lua em trânsito pelos signos

O signo e a fase em que a Lua se encontra e ligações formadas com outros planetas trazem efeitos importantes ao nosso dia a dia.

Por exemplo:

A Lua transitando no signo de Escorpião (o que dura mais ou menos dois dias e acontece todos os meses) predispõe a um estado de ânimo coletivo de sensibilidade maior.

(o que dura mais ou menos dois dias e acontece todos os meses) predispõe a um estado de ânimo coletivo de sensibilidade maior. Assim, em dias de lua escorpiana, qualquer coisa parece mais ameaçadora, gera maior desconfiança, menos flexibilidade, menos disposição para acordos, pouca inclinação para relevar e perdoar.

Digamos que, durante uma lua escorpiana, ela faça oposição a Saturno no céu por algumas horas. Durante esse período, o humor das pessoas será pessimista, negativo, pouco confiante e retraído.

no céu por algumas horas. Durante esse período, o humor das pessoas será pessimista, negativo, pouco confiante e retraído. Uma notícia divulgada nesse momento provavelmente terá tom alarmista, preocupante, ou ainda o anúncio de medidas de contenção cairá muito mal.

Tocará fundo no sentimento de desânimo, medo e descrença das pessoas. Desperta na alma o sentimento de escassez.

Assim como eventos ocorridos nessas horas não conseguirão reunir um grande número de pessoas, porque a natureza desse ciclo é de restrição de público.

Efeito da Lua no público

Em termos mais simples, mais básicos, podemos confirmar esse Efeito Lua, por exemplo, quando encontramos as pessoas em lugares públicos como academias, salas de aula, grupos de estudos, shoppings, bares, restaurantes e espaços públicos.

Quem trabalha com público nota essa diferença de comportamento, de “astral”, de um dia para o outro.

O que muda em tão pouco tempo? As condições climáticas e atmosféricas que têm um efeito predominante sobre a psique coletiva.

Os fatores econômicos, como fim de mês (o dinheiro acabou), o início de mês (o dinheiro entrou), a variação cambial, a taxa de juros sobre crédito e etc.

E a Lua, que é a imediata responsável pela variação do comportamento coletivo.

Exemplos do efeito da Lua no público

As pessoas podem se sentir mais seguras, mais ameaçadas, mais alegres, mais pessimistas, expansivas, menos ativas, gregárias ou isoladas.

Tudo sob um efeito psicológico. Sob as mesmas condições, as pessoas reagiriam de maneira diferente e se sentiriam de outra forma se a Lua fosse outra. Isso é o Efeito Lua.

Vocês já repararam que em certos dias saímos à rua e parece que todo mundo combinou e foi para os mesmos lugares e tudo está cheio e congestionado?

E não tem dias que todos estão quietos, recolhidos, entocados como se estivessem sob o mesmo efeito e estado de espírito?

Tem dia que damos uma festa e reunião e é fácil reunir as pessoas e formar público, mas tem outros dias em que as pessoas não estão disponíveis, não se juntam ou temos um público gelado, inestimável.

Isso é o Efeito Lua.

Isso acaba interferindo espetacularmente no mercado, no comércio, na opinião pública, na aceitação de certo tipo de marketing, na vida política e financeira, no tráfego, etc.

Por isso, no que se refere a ciclos e prazos curtos e atividades que se definem em espaço de tempo pequeno, precisamos olhar para a Lua.

Efeito da Lua sobre o humor

Confira, de uma forma geral, como o trânsito da Lua age em cada signo:

Áries

Certa necessidade de apurar as coisas, de tomar providências adiadas e mesmo de urgência, orientará as pessoas.

Impaciência diante de situações adiadas, não resolvidas ou atrasadas e diante da nossa própria falta de coragem em enfrentá-las.

“Não passa de hoje” pode ser um sentimento que domine todo esse período.

A sensação de que “depende só de mim” vai invadir a todos e criar uma necessidade de agir segundo os próprios critérios.

Touro

Necessidade de praticidade fará com que se desista de situações que parecem pouco prováveis.

As atividades ligadas à estética, como, por exemplo, moda, decoração e beleza terão bom desempenho.

As pessoas estarão mais cuidadosas com os gastos, por isso, darão preferência a objetos e serviços que ofereçam garantia, durabilidade e que aproveitarão por muito tempo.

Por isso, compras sólidas são bem vindas.

Gêmeos

Tempo de ler, aprender, fazer discursos, frequentar congressos, palestras e seminários.

Projetos, ideias, planos e conversas se mostrarão mais engenhosos e produtivos do que os assuntos práticos. Vender alguma coisa ou alguma ideia será mais fácil.

É de se esperar tráfego mais intenso e lugares mais cheios, pois as pessoas tendem a sair, circular e se mover.

Ou seja, explicar-se e conversar sobre os sentimentos pode ser um grande acerto para o relacionamento.

Câncer

Ficamos mais emotivos e vulneráveis. Por isso, é preciso ter cuidado maior para não magoar e para não se magoar tão facilmente.

Aproximar mais as pessoas de quem se gosta, rever velhos amigos, estreitar laços com pessoas que fazem parte de nossa história será muito gratificante.

Reconhecer o bem que nos fazem a presença e a proximidade de pessoas queridas e nutrir e proteger esses laços fortalecerá as ligações.

Leão

Este é um tempo de extroversão, brilho e liderança. Daremos preferência onde somos preferidos. Alegria e entusiasmo em alta.

Não estamos dispostos a nos sujeitar e aceitar limitações. Um bom dia para esnobar as pessoas que não nos valorizam.

Com a autoestima mais elevada as pessoas deixarão de lado as situações e aqueles que não as fazem sentir-se bem nem prestigiadas.

Por isso, as pessoas podem se permitir pequenas indulgências diante do sentimento de “eu mereço”

Virgem

É um bom tempo para trabalhos mentais que requeiram mais atenção, crítica e detalhamento do que criatividade e inovação.

Uma necessidade de sermos mais realistas produzirá uma reprogramação dos nossos projetos mais ambiciosos.

Sentiremos mais afinidades com pessoas, projetos e situações mais simples e mais viáveis.

Por isso, é um excelente período para assuntos que exijam organização.

Estamos mais intransigentes com a desordem, ineficiência, displicência e falta de higiene.

As pessoas podem estar num clima mais tímido e recolhido e sensivelmente mais exigentes, seletivas e críticas do que o usual.

Recomenda-se reunir poucas pessoas.

Hábitos saudáveis darão um resultado tão visível que pensaremos em adotá-los para sempre.

darão um resultado tão visível que pensaremos em adotá-los para sempre. Uma limpeza e organização no orçamento fará um bom saneamento na nossa vida financeira.

Libra

Excelente período para formar sociedades de toda espécie – amizade, casamento e parceria de negócios. Em Libra tudo o que se faz a dois se faz melhor

Estimula o trabalho em equipe e gosta-se mais de estar cercado pelos outros.

Lugares de maior charme e mais refinados onde, inclusive, as pessoas precisam se vestir melhor serão preferidos.

Assim como um gesto diplomático pode quebrar o gelo de quem se quer aproximar.

Escorpião

Maior sensibilidade para o que as pessoas consideram ofensa e insulto. É mais difícil perdoar e esquecer.

Uma tendência para emoções extremas e radicais deve ser combatida.

Um clima de maior erotismo no ar torna as pessoas mais dispostas para encontros e aventuras sexuais.

Estamos mais obsessivos e arrebatados por assuntos que estejam mal resolvidos e podemos forçar um confronto e provocar um desfecho só para aliviar a pressão emocional.

Sagitário

É o estado de espírito mais otimista e positivo que se pode ter. Afinal, as pessoas estão mais diretas, espontâneas e confiantes nas suas atitudes.

Esperam o melhor dos outros, e suas expectativas estão elevadas por causa de um entusiasmo contagiante. Tudo parece possível.

Eventos de grande porte, que reúnem grande público, estão favorecidos, principalmente os esportivos e os que ocorrem em espaços muito amplos (salões e feiras).

As áreas de comércio internacional e turismo estarão muito ativas. Por isso, pode-se apostar no aumento de compra de passagens.

Atividades ligadas ao ensino, educação, conhecimento e viagem também estão amplamente protegidas.

Além disso, congressos, conferências e cursos terão grande adesão de público.

Capricórnio

Os ânimos estão mais sérios. Um sentimento geral de responsabilidade, dever e compromisso prevalece.

As pessoas estão mais econômicas, cientes de suas obrigações financeiras e com mais medo da falta.

Um certo pessimismo e uma predisposição negativa parecem ser a visão mais aceita.

Pode-se esperar um público mais restrito, uma redução da procura dos clientes e uma diminuição da frequência em bares, restaurantes, etc. Consumo disciplinado.

Portanto, fazer o que se deve, e não o que se quer, é o que vai predominar na disposição de todos.

Uma preocupação maior com a segurança material leva à preferência por investimentos seguros e conservadores.

Aquário

Um estado de espírito mais sociável e de agregação tomará conta das pessoas. Um clima de excitação e eletricidade estará no ar.

Uma disposição para experimentar o novo, o inusitado será a tônica dominante.

O que sair da norma, da rotina, do convencional cativará o espírito das pessoas. Curiosidade ampliada.

Experimentar a sensação de liberdade e de conceder liberdade proporcionará um imenso bem-estar.

Uma vontade de mudar torna mais fácil largar velhos vícios, dependências, condicionamentos e fazer cortes em situações que não nos interessam mais.

Há desapego e distanciamento emocional maior.

Além disso, há maior disposição para o espírito de convivência em grupo, o trato social e o contato com amigos do que para os laços íntimos.

Por fim, flexibilizar a agenda, cortar alguns compromissos e cancelar tarefas atenderá ao sentimento de liberdade e de espaço que esse período inspira.

Peixes

Mais passivas do que ativas, mais sensíveis do que produtivas, as pessoas estarão dispostas a recolher impressões, imaginar soluções em vez de praticá-las

O ritmo está mais desacelerado e não temos mais tanta pressa para nada.

Mas também há maior solidariedade entre as pessoas permitindo com que contemos com a ajuda delas.

Mais do que nunca acreditamos nos sonhos. Isto confere ao período um clima romântico, idílico e muito boa vontade.

Há uma tendência a se seguir o fluxo natural das coisas e não se combatê-las ou se resistir a elas acreditando-se, mais do que nunca, que elas acontecem se têm que acontecer.

Algo lançado aqui pode viralizar com muito mais facilidade, porque o público está receptível e moldável.

A Lua é fascinante

É fascinante acompanhar a trajetória de um evento, um romance, um episódio, um plano, uma ideia, uma negociação, uma condição de saúde se localizarmos a fase da Lua em que deflagraram.

E então acompanhar as demais fases para se observar o desempenho desse assunto ao longo dessas etapas de desenvolvimento através dos ciclos da Lua.

É ela que comanda as subidas e descidas de qualquer atividade.

Em alguns casos, dá para se identificar pelo tipo de desdobramento de uma fase para a outra, o desfecho daquele assunto.

Dependendo da evolução que aquele tema venha demonstrando, pode ser aconselhável abortar a operação e retomá-la no próximo ciclo da Lua Nova, quando temos o privilégio de começar tudo do zero, sem as marcas do ciclo anterior.

O significado astrológico de cada fase da Lua

Fase da Lua Nova

É o momento mais fértil do ciclo – onde as ideias – sementes devem ser lançadas.

É quando ocorre o máximo de indiferenciação, no sentido de que há pouca seleção e tudo virtualmente pode acontecer e ganhar fôlego no processo de dar vida a alguma coisa.

Vamos dizer assim; tudo é válido – potencialmente falando – e não se deve jogar nada fora, nem desperdiçar nenhum intento.

Nem tudo vingará, mas ainda não é hora de selecionar.

Como é um ciclo de início, devemos tentar começar do zero, sem carregar para esse momento as mesmas táticas, erros, sentimentos, e até memórias do que não funcionou no ciclo anterior

A Lua Crescente

Começa uma luta entre a resistência da própria pessoa e vários níveis de adversidades; entre as ideias e os entes que querem ganhar forma – nem todos triunfarão.

É necessário selecionar e focar no que estiver demonstrando força e eventualmente desistir de algumas metas se elas não estiverem ganhando corpo, se estiverem demonstrando poucas chances de vingarem ou corrigir algumas abordagens.

A maior carga de resistência exterior trazida pelas circunstâncias se dará aqui. É a manifestação por excelência do aspecto de quadratura na fase crescente (Lua quadratura Sol).

Nem tudo vingará. Não é hora de desistir, recuar, dividir ou duvidar – a não ser que reconheçamos que estamos com poucas chances de triunfar.

Nesse caso, é preferível adiar a implantação do que quer que seja e tentarmos de novo , sob melhores condições ou mais bem preparados no próximo ciclo.

Fase da Lua Cheia

É quando os resultados são visíveis. O que tinha chance de ocorrer atingiu o seu máximo de performance. É o placar final do jogo.

Nada continuará crescendo a partir desse ponto. Tudo, daqui em diante em relação ao assunto que estamos tratando, cairá num anticlímax.

Perde a força em direção ao crescimento e, tende ao repouso – e à ocultação.

Nesta fase, temos duas etapas diferentes:

Primeira fase da Lua Cheia, em que os resultados são visíveis e os mais poderosos possíveis. Não são apenas bons frutos que se colhe na Lua Cheia. Porém, áreas problemáticas de nossas vidas tendem a se agravar e atingir sua culminância. Lua Cheia imediatamente antes da Minguante. É chamada de Fase Disseminadora e corresponde à ideia de espalhar, distribuir, estender, esparramar. Amplia os resultados e a distribuição dos frutos. É uma fase para difundir, desprender, deixar que o assunto tratado se afaste o máximo possível de você e atinja o maior número possível de efeitos. A estação de crescimento acabou. É hora de colher o que se plantou; de ajudar os outros (distribuir) e receber em dobro.

Fase Minguante

É uma fase de diminuição da luz refletida pela Lua, de recolhimento, fechamento, conclusão, encerramento, balanço, desistência e cura, para que as situações sejam limpas, corrigidas, finalizadas e possam ser preparadas para o novo ciclo que se iniciará na próxima lua Nova.

Não se deve deixar pontas nesta etapa nem carregar para o próximo ciclo assuntos que não foram resolvidos; sob pena de se repetir o insucesso no ciclo seguinte e de tornar a dar vida a eles.

É hora de mudar dentro para poder colher mais à frente um benefício externo.

Precisamos limpar o terreno e dar espaço para coisas novas. Toda avaliação , balanço e revisão devem ser feitos aqui.

Como há uma redução da força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra há diminuição do volume de líquido circulando no corpo, o que favorece a perda de peso.

Procedimentos invasivos e cirurgias eletivas, por esse motivo, são indicados para essa fase, abreviando o prazo de recuperação e amenizando os efeitos pós cirúrgicos

O segundo quarto da Lua Minguante é a Fase Balsâmica. É uma fase de cura – de remediar, acalmar.

É um período propício para práticas de rejuvenescimento, restauração, convalescença, já que externamente os estímulos diminuíram, as coisas desaceleraram e a energia está mais baixa.

Deve-se descansar e armazenar força e energia para o próximo ciclo que se inicia.

O Calendário Lunar 2025 já está disponível! Confira agora!

Um livro para Lua

Por todos esses motivos, facetas e efeitos da Lua é que resolvi dedicar um livro exclusivo para esse astro.

Há um comportamento, uma atividade e uma atitude propícios para cada fase da Lua, signo em que ela se encontra e aspectos que ela forma.

“Um tempo para plantar e um tempo para colher. Há um tempo para cada coisa sob os céus… Para tudo tem uma estação e um tempo para cada propósito.”

O Céu se esmera em criar uma nova coreografia a cada dia. Por que não segui-la e se alinhar com os ritmos e ciclos que ele nos desenha.

Por que não planejar nossas vidas de acordo com a Lua? Convido vocês a conhecerem O Livro da Lua 2025 , um guia de consulta diária para todo o ano, que apresenta:

– Previsões para os signos em 2025

– Previsões coletivas para o ano

– Previsões para o Brasil

– Uma análise dos movimentos da Lua para cada dia do ano para que você possa agendar as melhores datas para realizar qualquer tipo de atividade

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Marcia Mattos

Astróloga, professora e diretora da Escola Marcia Mattos de Astrologia Especialista em Astrologia Vocacional e Infantil, além de Terapêutica Astrológica. Autora do "Livro da Lua" e vários outros títulos.

marciamattos1952@gmail.com

O post Efeito da Lua: como as Fases Lunares atuam nas nossas emoções e humor apareceu primeiro em Personare.