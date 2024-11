Faça essas posturas de Yoga para preparar a mente para o Enem

Quando o assunto é Enem, muito se fala em se preparar para Redação, em estudar questões e fazer simulados, mas nada disso adianta se a sua mente não estiver pronta. Ou seja, calma, descansada e confiante. Já pensou em praticar Yoga para preparar a mente para o Enem?

As muitas cobranças, expectativas e incertezas, a ansiedade e o cansaço corporal e mental podem ser amenizados com a prática de asanas (posturas) e respiração (pranayama). Se você se interessa e quer começar a praticar em casa, veja aqui como fazer yoga em casa.

Pensando especificamente no Enem, compartilho dicas de Yoga para você preparar a mente para o Enem. Vem ver!

Yoga para preparar a mente

A seguir, sugiro algumas práticas. Experimente e veja o que mais funciona para você!

1. Yoga para dar um up

Faça pela manhã para ter pique para o dia intenso de estudos ou provas, ou então à tarde, para dar aquela pausa e renovar as energias para a maratona.

Para esta sequência, você vai precisar de três mantas e dois blocos.

2. Yoga para relaxar

Depois de um simuladão, muitas horas estudando ou da maratona de um dia de Enem, é melhor uma prática mais calma. Experimente essa!

3. Respiração para acalmar

A respiração (chamada de Pranayama no Yoga) é super importante, porque ela acalma a mente. Faça sempre na noite anterior às provas ou no fim de um dia cansativo de estudo, mas nunca faça antes da prova.

Afinal, ele acalma o sistema nervoso, então vai trazer leveza para o corpo e a mente.

O pranayama deve ser realizado pelo nariz (inspiração e expiração). Neste, você irá precisar de almofadas, mantas ou qualquer coisa que possa deixar seu tronco mais alto. O material deve ser arrumado como na imagem abaixo.

Depois de arrumado, você senta com o quadril no chão e o tronco deitado de sobre o apoio maior (manta, almofada, etc.), como na imagem abaixo.

Então, inspire normalmente e expire de forma mais longa, devagar, mas sem forçar. A expiração deve durar de 2 a 3 segundos. No final da expiração, faça uma pausa de 2 segundos antes de começar a inspirar de novo.

O ideal é que se faça de 10 a 15 ciclos durante uns 10 minutos. Enquanto estiver praticando, foque na sensação de paz e calma que vem com a pausa na respiração.

Curtiu as dicas de Yoga para preparar a mente para o Enem? Se você quiser mais uma ajuda extra para afastar preocupações e aumentar concentração na prova, veja aqui um guia completo com dicas de terapias naturais para você afastar a ansiedade no Enem.

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

