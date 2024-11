As melhores combinações de signos do zodíaco revelam pares que têm potencial para relacionamentos equilibrados e apaixonantes.

Mas antes de começarmos, é importante lembrar que a busca pelo “par perfeito” pode ser enganosa. A perfeição não existe, e os relacionamentos são complexos, dependendo de diversos fatores e do esforço de ambos os parceiros para funcionarem.

Além disso, astrologicamente, é complicado afirmar que existe uma única combinação ideal para cada signo.

Somos pessoas complexas e devemos ser compreendidas como um todo, levando em conta todo nosso Mapa Astral, ou seja, vários aspectos de nossa personalidade.

Como analisar as combinações de signos

A compatibilidade astrológica entre duas pessoas pode ser medida de diversas maneiras. Por exemplo:

Signos opostos complementares : os signos opostos formam algumas das melhores combinações, pois são complementares e oferecem equilíbrio.

: os formam algumas das melhores combinações, pois são complementares e oferecem equilíbrio. Combinação de Vênus: o signo de Vênus revela como cada pessoa expressa o amor e a atração. Compreender onde está Vênus no mapa astrológico de alguém pode ajudar a entender sua forma de amar.

o revela como cada pessoa expressa o amor e a atração. Compreender onde está Vênus no mapa astrológico de alguém pode ajudar a entender sua forma de amar. Combinação da Lua: a Lua reflete nossas emoções e a forma como buscamos intimidade. Analisar os signos lunar pode revelar afinidades emocionais.

a Lua reflete nossas emoções e a forma como buscamos intimidade. Analisar os pode revelar afinidades emocionais. Combinação entre Descendentes : o signo que se localiza na Casa 7 (chamado de Descendente) pode indicar como a pessoa se relaciona com os outros em um nível mais profundo.

: o signo que se localiza na pode indicar como a pessoa se relaciona com os outros em um nível mais profundo. Combinação dos Elementos : alguns signos são mais parecidos entre si e se comunicam melhor porque possuem elementos compatíveis.

Para uma análise mais completa da sua compatibilidade astrológica com alguém, a comparação dos Mapas de Nascimento é a abordagem mais precisa. Essa análise é conhecida como Sinastria Amorosa – você pode experimentar gratuitamente aqui .

As melhores combinações de signos

Dito tudo isso, aqui estão os signos que formam as melhores combinações de signos. Focaremos especialmente no signo de Vênus, pois ele representa a maneira como expressamos amor e afeto.

Assim, ao comparar a Vênus de duas pessoas, podem entender as afinidades (ou não) amorosas. Então, se você não sabe onde está Vênus no seu Mapa Astral, olhe aqui gratuitamente, e então descubra seu par perfeito a seguir.

Áries

Melhor combinação com: Leão

Áries e Leão compartilham entusiasmo, energia e motivação. Ambos são signos de Fogo, o que significa que trazem uma dinâmica vibrante ao relacionamento.

Com Vênus em Leão, quem tem Vênus em Áries pode encontrar um parceiro apaixonado que valoriza a autoafirmação e a autenticidade. É essencial, no entanto, equilibrar essa paixão com a empatia, evitando que o egoísmo domine.

Touro

Melhor combinação com: Escorpião

Pessoas com Vênus em Touro e Escorpião tendem a priorizar o prazer intenso e vivem os afetos com profundidade. Ou seja, ambos são signos que buscam conexões emocionais fortes.

Touro pode aprender com Escorpião que o amor também envolve aceitação de ciclos de encerramento e renascimento, enquanto Escorpião oferece a intensidade emocional que Touro valoriza.

Gêmeos

Melhor combinação com: Sagitário

Gêmeos e Sagitário se destacam por seu desejo de aventura e exploração. Ambos valorizam a liberdade e o aprendizado, resultando em um relacionamento dinâmico e estimulante.

Vênus em Sagitário se sente atraído pela curiosidade e pela leveza de Gêmeos, e juntos eles podem viver experiências inesquecíveis, recheadas de boas conversas e risadas.

Câncer

Melhor combinação com: Touro

Vênus em Câncer e Vênus em Touro formam uma combinação harmônica. Isso porque ambos valorizam o cuidado, o afeto e a segurança emocional.

Essa relação é frequentemente caracterizada por momentos aconchegantes, refeições compartilhadas e uma profunda conexão emocional. Juntos, eles criam um ambiente seguro e amoroso.

Leão

Melhor combinação com: Libra

Leão e Libra se atraem por seus traços sociais e românticos. Ambos apreciam elogios e a estética, e sabem como se fazer sentir bem.

O relacionamento entre Vênus em Leão e Vênus em Libra pode ser animado e provocativo, cheio de momentos de conquista e prazer mútuo. Eles estimulam um ao outro a se destacar e a se sentir valorizado.

Virgem

Melhor combinação com: Câncer

Vênus em Virgem e Vênus em Câncer formam uma combinação poderosa devido à sua natureza cuidadosa e dedicada.

Ambos são sensíveis às necessidades do parceiro e gostam de demonstrar seu amor através de gestos de cuidado e atenção. Por isso, essa relação pode ser profunda e cheia de carinho, onde ambos se sentem valorizados e apoiados.

Libra

Melhor combinação com: Gêmeos

Vênus em Libra e Vênus em Gêmeos se unem pela troca intelectual e pela socialização. Eles compartilham interesses e têm uma forma de amar semelhante, valorizando as amizades e o diálogo.

Juntos, eles constroem um relacionamento leve, onde podem explorar novas experiências e crescer juntos.

Escorpião

Melhor combinação com: Câncer

Câncer e Escorpião são dois signos de Água que se completam de maneira profunda. Ambos levam a sério suas emoções e esperam comprometimento do parceiro.

Essa combinação é marcada por uma entrega intensa e um desejo de construir uma conexão emocional sólida. No entanto, é importante que ambos cuidem para não se perderem em suas emoções.

Sagitário

Melhor combinação com: Aquário

ara quem tem Vênus em Sagitário, a liberdade é uma prioridade. Aquário é o signo ideal para compartilhar essa visão. Juntos, eles se atraem pela originalidade e pela busca de novas experiências.

Essa combinação permite que ambos explorem seus ideais sem perder a individualidade, criando um relacionamento cheio de aventuras e descobertas.

Capricórnio

Melhor combinação com: Virgem

Pessoas com Vênus em Capricórnio são conhecidas por serem práticas e responsáveis. Virgem complementa essas qualidades, trazendo uma abordagem metódica ao amor.

Juntos, eles formam um par estável e dedicado, onde a segurança e a estrutura são fundamentais para o relacionamento florescer.

Aquário

Melhor combinação com: Leão

Leão e Aquário são signos opostos, e essa diferença cria uma complementaridade única. Aquário traz inovação e liberdade ao relacionamento, enquanto Leão proporciona paixão e entusiasmo.

Juntos, eles celebram a autenticidade um do outro e constroem um amor vibrante, sem a necessidade de máscaras.

Peixes

Melhor combinação com: Câncer

Peixes e Câncer são signos extremamente sensíveis, e essa combinação pode resultar em um romance profundo e sonhador. Eles se apoiam emocionalmente e respeitam as vulnerabilidades um do outro, mas devem ter cuidado para evitar a codependência.

Essa relação se fortalece através do respeito e da compreensão mútua.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

