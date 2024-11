Dia de Finados: significados, rituais e luto

No dia 2 de novembro, várias culturas ao redor do mundo celebram o Dia de Finados, também conhecido como Día de los muertos ou Dia de Todos os Santos, dependendo da região.

Essa data é marcada por rituais que honram a memória de quem já se foi, variando de momentos de introspecção a celebrações vibrantes.

Em alguns lugares, como México e partes dos Estados Unidos, as celebrações do Dia das Bruxas (Halloween) se fundem ao Dia dos Mortos, criando um período extenso de homenagens.

Mas você sabe como cada cultura celebra esse dia e o significado por trás dos rituais? Especialistas explicam tudo isso a seguir e ainda dão dicas de como lidar com o luto.

Como diferentes culturas celebram o Dia de Finados

Brasil

No Brasil, o Dia de Finados é um momento de introspecção. O ritual mais comum é visitar o cemitério, colocando flores nos túmulos dos parentes e amigos falecidos, e algumas pessoas oram por eles.

Além disso, missas especiais também ocorrem em várias igrejas, proporcionando um momento de reflexão e homenagem.

O uso de roupas pretas, símbolo de respeito e luto, ainda é comum entre os brasileiros, reforçando o clima de reclusão.

Porém, a cromoterapeuta Solange Lima sugere que o uso do preto pode não ser ideal para quem busca acolhimento e aconchego no Dia de Finados, porque pode criar uma sensação de isolamento, impedindo que as pessoas ao redor ofereçam apoio e conforto.

Por isso, Solange recomenda substituir o preto por cores mais vibrantes que ofereçam apoio emocional:

Amarelo : Gera disposição e vitalidade

: Gera disposição e vitalidade Vermelho : Traz estímulo e ação

: Traz estímulo e ação Laranja: Promove coragem

México

Foto: Pexels

No México, o Dia dos Mortos, celebrado de 31 de outubro a 2 de novembro, é uma festa vibrante. Com cores, danças e comidas típicas, o povo mexicano homenageia seus antepassados de maneira alegre.

É costume montar altares dentro das casas, decorados com flores e as comidas e bebidas preferidas dos falecidos. Além disso, as pessoas vestem fantasias coloridas de caveiras e participam de celebrações nas ruas.

Para os mexicanos, o Dia dos Mortos é uma oportunidade de manter vivo o legado dos falecidos e de celebrar a vida que permanece através da memória e do convívio.

Além disso, essa tradição foi incorporada em várias partes do mundo, especialmente em comunidades de imigrantes mexicanos.

Espanha

Na Espanha, a celebração ocorre em 1º de novembro, conhecida como Dia de Todos os Santos. Nesse feriado nacional, as pessoas voltam às suas cidades natais, visitam cemitérios e depositam flores nos túmulos de seus entes queridos.

Há uma atmosfera festiva, com desfiles e o uso de roupas coloridas. Um doce tradicional chamado Hueso de Santos (Osso dos Santos), feito de marzipã, ovos e calda de açúcar, é uma sobremesa especial da data.

Mesmo sem o tom vibrante das festividades mexicanas, o Dia de Todos os Santos na Espanha é uma ocasião de respeito e alegria.

Japão

No Japão, o festival Obon, comemorado em 15 de agosto (e em 15 de julho na região de Kanto), é dedicado aos ancestrais. Por isso, as celebrações incluem danças tradicionais, refeições especiais e visitas às casas onde os antepassados viveram.

Durante esse período, acredita-se que os espíritos retornam para visitar seus familiares. Em Kyoto, cinco símbolos de fogo são acesos nas montanhas, representando uma saudação aos espíritos que, segundo a tradição, retornam para rever os vivos.

Além disso, essa tradição japonesa também é seguida em comunidades de descendentes ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

Rituais para lidar com o luto

A psicóloga Maria Cristina Gomes enfatiza que o luto é um processo necessário que deve ser vivenciado para que a vida possa seguir em frente.

Por isso, ela sugere algumas formas de lidar com o luto de maneira saudável:

Converse com pessoas próximas : Abrir-se com amigos e familiares pode ajudar a processar a dor.

: Abrir-se com amigos e familiares pode ajudar a processar a dor. Respeite seu ritmo : O luto é único para cada pessoa; então permita-se vivê-lo no seu tempo.

: O luto é único para cada pessoa; então permita-se vivê-lo no seu tempo. Escreva uma carta de despedida: Um ritual de despedida ajuda a expressar sentimentos não ditos e aliviar emoções acumuladas.

Maria Cristina destaca que homenagear os falecidos, não apenas em um dia específico, como Finados, mas no dia a dia, traz mais significado à vida e valoriza o presente.

Terapias para conforto

Para quem está lidando com o luto, Solange Lima sugere terapias alternativas, como a Aromaterapia com óleos essenciais e os Florais, que podem ajudar a trazer conforto emocional.

Então, veja algumas dicas:

Aromaterapia:

Óleo essencial de cipreste : Trabalha o desapego e a aceitação da perda.

: Trabalha o desapego e a aceitação da perda. Óleo de cedro : Ajuda na construção de novos começos.

: Ajuda na construção de novos começos. Dica: Use uma gota de cada óleo diariamente no aromatizador pessoal.

Florais:

Rescue Remedy de Bach : Indicado para aceitação da perda.

: Indicado para aceitação da perda. Emergencial de Saint Germain : Auxilia no combate ao medo.

: Auxilia no combate ao medo. Dica: Tome quatro gotas de cada um a cada hora durante períodos de maior necessidade.

Como você vive o Finados?

Independentemente de como cada cultura escolhe celebrar o Dia de Finados, esse momento oferece uma oportunidade para lembrar, honrar e refletir sobre a importância dos que vieram antes de nós.

Seja com cores vibrantes, rituais solenes ou celebrações festivas, o Dia de Finados nos convida a viver o presente com mais intensidade, abraçando tanto as memórias quanto os aprendizados deixados pelos que já partiram.

E, para aqueles que estão enfrentando a perda, essas tradições e terapias alternativas podem ajudar a transformar a dor em saudade serena, permitindo que a vida siga com mais leveza e significado.





