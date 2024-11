Samhain: conheça o Ritual de Halloween para trabalhar desapego

O Samhain, comemorado no dia 31 de outubro e popularmente conhecido como Ritual de Halloween, traz energia muito forte, que deve ser aproveitada para o caminho de evolução, ascensão e autoconhecimento.

O Ritual de Halloween traz uma potência muito grande para trabalhar com nossa sombra e também com os desapegos necessários para cada um.

É, ainda, um momento de honrar todos os nossos ancestrais e as lições recebidas deles, assim como agradecer pelos aprendizados e se despedir de todas as coisas velhas, deixar ir tudo que não serve mais em sua vida.

No entanto, você deve ter cuidado para trabalhar com as energias da Noite de Halloween, pois ele já foi utilizado negativamente por vários povos, que utilizavam a noite para realizar sacrifícios.

Por isso, o ritual ainda é bastante mal compreendido por algumas pessoas.

O que é o Ritual de Samhain

Samhaim significa “sem luz”, pois na tradição celta marca a morte do deus que se sacrifica para se tornar a semente do renascer.

O Ritual de Samhain é o primeiro e último ritual da Roda. Ele abre e fecha o ciclo de celebrações do povo celta. Por isso, é considerado o “Ano Novo” dos bruxos. É a noite de maior celebração no calendário celta.

Esse rito ensina o poder da escuridão, levando ao redespertar para a luz.

Os celtas acreditavam que a noite deste dia era mágica, pois o véu que separa o mundo material do mundo espiritual encontrava-se mais fino e os mundos se fundiam conforme a luz do Sol abaixava e o crepúsculo chegava.

Por esse motivo, acreditava-se que era uma boa época para contatos com outras realidades e dimensões.

Como fazer o Ritual de Halloween

Esse é um ritual extremamente forte e de grande seriedade e ordem cerimonial, guiado por um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau.

No entanto, você pode aproveitar a Noite de Halloween para adotar algumas práticas na sua casa.

Por exemplo, pode aproveitar para realizar uma limpeza energética profunda em você e no ambiente, deixando ir tudo que não serve mais para os propósitos positivos de sua vida.

Veja algumas dicas:

Fazer uma grande faxina na casa, retirando objetos que estejam quebrados, inutilizados e organizando todo o tipo de bagunça.

retirando objetos que estejam quebrados, inutilizados e organizando todo o tipo de bagunça. Tomar banhos energéticos de sal grosso e ervas como arruda, alecrim e artemísia, para limpar e levar embora qualquer negatividade. Veja aqui um guia de banhos energéticos e receitas poderosas.

O Samhain também trabalha com a energia da proteção, sendo o momento ideal para fechar seu campo pessoal para todo o negativo.

No ritual, as pessoas utilizam ferramentas de proteção pessoal e para os lares, além de grandes limpezas energéticas que combatem negatividades.

Nesse sentido, uma ferramenta de proteção tradicional deste dia é confeccionar um “Jack O’ Lantern“, que é a abóbora iluminada por uma vela no seu interior, símbolo típico do Dia das Bruxas. Veja como:

Limpe uma abóbora, esculpa olhos e boca como desejar e coloque uma vela branca dentro.

Leve seu Jack O’ Lantern para a porta de entrada da casa, logo ao anoitecer, com a vela branca acesa dentro da abóbora decorada.

Vai ajudar a afastar as energias ruins e trazer proteção para o local.

Como funciona o Rito de Samhain

Participar de um rito de Samhain abre as portas para um despertar espiritual e mágico. É um momento realmente muito especial!

Um líder espiritual com a devida formação e conhecimentos deve guiar o Samhain, assim como os demais ritos celtas, para realizar a ritualística totalmente firmada no positivo, de forma correta, completa e integrada, sem deixar margem para negatividade.

Sendo feito integradamente, esse ritual mágico traz um grande benefício para o indivíduo, promovendo uma profunda limpeza em seu sistema de corpos, deixando ir o que está bloqueando o fluxo das energias positivas.

Por isso, a pessoa recebe uma grande carga e potência energética que pode direcionar para sua evolução e desenvolvimento.

Além disso, são firmadas as proteções para o campo pessoal e para o ambiente, que irão durar todo esse ciclo que esta se iniciando até o próximo Samhaim.

Conheça os 8 rituais celtas

Samhain é o rito mais importante da Roda da Vida celta, composta de oito rituais que celebram a se conectam com energias específicas. Clique nos links a seguir para conhecer mais sobre cada um:

