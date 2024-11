Lua Nova em Escorpião na Astrologia da semana de 27/10 a 02/11

Outubro é o mês mais desafiador de 2024, e não será diferente no seu encerramento. A Astrologia da semana de 27/10 a 02/11 aponta para desafios e contratempos, mas também oportunidades para desenvolver e exercitar sua inteligência e estratégia.

Porém, se o mês de outubro foi difícil, a boa notícia é que a semana marca a chegada da Lua Nova em Escorpião (01). Portanto, é o início de um novo ciclo, já nos preparando para o período final do ano.

Então, anime-se e leia as novidades previstas na Astrologia da semana de 27/10 a 02/11.

Resumo da Astrologia da semana de 27/10 a 02/11:

Toda a semana: Marte em oposição a Plutão e em sextil com Urano

Marte em oposição a Plutão e em sextil com Urano A partir de quarta-feira (30): Mercúrio em trígono com Netuno e Marte

Mercúrio em trígono com Netuno e Marte Até quinta-feira (31): Vênus em quadratura com Saturno

Vênus em quadratura com Saturno A partir de quinta-feira (31): Sol em trígono com Saturno

Sol em trígono com Saturno Até sexta-feira (01): Mercúrio em oposição a Urano

Mercúrio em oposição a Urano Sexta-feira (01): Lua Nova em Escorpião

Veja agora os detalhes da Astrologia da semana de 27/10 a 02/11 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise geral que vale para todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Emoções afloradas com Marte/Plutão

Outubro foi desafiador, e essa também será a tônica da semana que fecha o mês. Um dos aspectos tensos que marcam toda esta semana é a oposição de Marte com Plutão, que já vinha da semana anterior.

No coletivo, essa oposição representa um período tenso, em que acontecem mais crimes e conflitos. Já na vida pessoal, ela pode se manifestar como:

crises;

inseguranças e medos;

perdas;

doenças;

desafios;

cansaço, devido ao gasto energético.

Além de tudo, somos convidadas(os) a uma transformação, e isso já é desafiador porque temos que sair da inércia e de posturas que não servem mais.

Seja como for, é um aspecto que deve puxar a nossa energia para lidar com questões emocionais e do nosso passado. Isso porque Marte está transitando pelo signo de Câncer, mexendo bastante com essa área da vida.

Além disso, nesta semana temos o Dia de Finados (02/11). Por isso, questões relacionadas a perdas recentes de entes queridos e assuntos do passado podem vir à tona com força.

Vênus/Saturno: alerta para frustrações

Até quinta-feira (31), Vênus estará em quadratura com Saturno. Essa configuração pode representar obstáculos e desafios na área relacionada ao lazer ou a atividades prazerosas. Por exemplo:

gastos financeiros inesperados;

aperto nas finanças;

frustrações de expectativas;

chance de muito trabalho.

Outubro foi um mês de muitas reflexões sobre parcerias e relacionamentos, e isso pode se acentuar com Vênus/Saturno e sua energia mais “dura”.

Porém, essa visão mais prática da vida pode vir a calhar como um contraponto à eventual imaturidade de Marte em Câncer. Acima de tudo, será preciso ter alguma resistência a frustrações nesse período. Afinal, é bem provável que as coisas não saiam exatamente como imaginávamos. Por exemplo:

algum evento muito esperado pode não ser tão legal quanto o imaginado;

pode não ser o melhor período para compras e mudanças no visual;

podemos ficar mais incomodadas(os) com algumas pessoas, situações e relações.

Mas não teremos tempo para reclamar, pois muitas coisas estão pedindo a nossa atenção. Então, teremos de lidar com um pouquinho de mau humor e a sensação de ”ressaca emocional” desse período.

A boa notícia é que, agora que você sabe dessa tendência na Astrologia da semana de 27/10 a 02/11. Assim, fica mais fácil se prevenir e buscar ajuda para lidar com o desconforto das frustrações.

Mercúrio e o foco no plano mental

A semana traz um grande destaque para o plano mental, o que pode ser bastante útil para lidar com os desafios que surgirem. Até sexta-feira (01), Mercúrio estará em oposição a Urano, tornando nosso dia a dia um tanto imprevisível.

Essa imprevisibilidade pode se manifestar como:

contratempos e imprevistos;

desencontros e remarcações de compromissos;

falhas e imprevisibilidades em sistemas e na rede elétrica;

correria no dia a dia.

Mas essa oposição também faz você pensar. É como na terapia, quando seu terapeuta mostra algo que você não estava vendo e faz você entender alguma questão sob outra perspectiva.

Este olhar novo pode ser um dos pontos fortes da semana. Então, se for o caso, procure um profissional no assunto que está causando incômodo, ainda que seja preciso fazer um investimento. No Personare, você encontra terapias alternativas que podem ajudar também.

Aproveite o grande triângulo entre planetas

Há destaque no plano mental nesta semana, que se acentua a partir da quarta-feira (30), quando Mercúrio passa a formar um trígono com Netuno e Marte. Os três planetas formarão um grande triângulo no céu, na seguinte configuração:

Essa configuração é muito auspiciosa e potencializa a intuição. Isso porque estão presentes três signos de Água, o mais intuitivo de todos os elementos. Portanto, os insights estão disponíveis!

Veja aqui como usar a intuição de cada signo!

Especialmente a interação entre Mercúrio e Marte tende a ser benéfica, pois estimula a ação. O nosso plano mental pode ter boas ideias para lidar com eventuais frustrações que surgirem na semana.

Mais boas notícias

Além de Mercúrio, outros trânsitos planetários apontam para boas soluções nesse sentido. Durante toda a semana, Marte estará em sextil com Urano, o que indica que algumas coisas estarão andando rápido em nossas vidas.

Somado a isso, a partir de quinta-feira (31), o Sol estará em trígono com Saturno. Trata-se de um aspecto que nos convida a organizar a vida e exercitar a maturidade. E isso será de grande valia para lidar com as tensões do final de outubro.

Lua Nova, ciclo novo

Depois de um mês de outubro marcado por desafios, a Lua Nova em Escorpião chega na sexta-feira (01) como um novo ciclo. Por acontecer no intenso signo de Escorpião, será uma ótima oportunidade para fazer uma limpeza no seu emocional, preparando-se para o fim do ano.

Em síntese, isso pode se refletir na nossa vida pessoal como:

revelações sobre o passado;

um olhar mais esclarecido – e profundo – sobre nossas emoções;

um freio no ”piloto-automático” da vida, que não nos leva à reflexão;

um convite para fazer o que é preciso.

Geralmente, a Lua Nova é a melhor fase lunar para novos inícios, projetos e renascimento em diversos aspectos da vida. Se você quer se programar para os ciclos que se iniciam, confira aqui o Calendário Lunar completo de 2024.

O mês de Escorpião costuma trazer uma crise, mas também um convite à ação, como foi dito acima. Há um impulso para tomar um rumo, pois é um signo regido por Marte. E essa Lua Nova em Escorpião carrega consigo um céu com forte ênfase no autoconhecimento.

De um lado, a maturidade é estimulada na presença forte de Saturno em trígono com o Sol e em quadratura com Vênus. Por outro, nosso emocional pode ser provocado a mexer em questões e padrões do passado, com Marte em Câncer fazendo oposição a Plutão.

Além disso, Mercúrio em oposição a Urano sugere um terreno fértil para revelações. Como se fosse uma nova cabeça processando as questões e entendendo mais o nosso lado emocional.

Abra os preparativos para o final de ano

É comum querermos funcionar só no ”piloto-automático” nesta época e tocar a vida sem refletir sobre nossas atitudes, emoções e desejos profundos. Mas, quando o Sol entra em Escorpião, um signo de elemento Água, é a chance de brecar essa tendência à sonolência e à repetição.

Afinal, há momentos em que a gente precisa fazer uma limpeza emocional, e essa Lua Nova é uma oportunidade de ouro para isso. Isso combina com a temática do final do ano que se aproxima – e que pode trazer ansiedade e angústia por diversos motivos.

Energia da Lua Nova

Cabe lembrar que cada um de nós pode experimentar a energia da Lua Nova em Escorpião de maneira diferente, dependendo de qual área do nosso Mapa Astral ela está ativada.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa – se é amor, saúde ou trabalho, por exemplo – é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Lua na Casa…”.

Note que no exemplo abaixo a pessoa está com Lua na Casa 12.

Para saber o que essa Casa representa e qual área da sua vida sentirá mais essa Lua Nova, confira aqui os significados das Casas astrológicas.

Convite

Se você gosta de Astrologia e nasceu com Mercúrio retrógrado no seu mapa, se inscreva no II Congresso Virtual Nacional e Internacional de Astrologia oferecido pelo SINARJ, onde vou dar a palestra ENTENDENDO A MENTE DOS NASCIDOS COM MERCÚRIO RETRÓGRADO no dia 30/11, às 14h. Informações sobre o evento, valor e inscrição neste link aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Lua Nova em Escorpião na Astrologia da semana de 27/10 a 02/11 apareceu primeiro em Personare.