Causa de dor na ovulação pode ser sobrecarga e falta de prazer

Você já sentiu dor na ovulação? Episódios de desconforto ou até mesmo sangramentos no período fértil podem significar que você pode estar vivendo muitas tensões e responsabilidades, abrindo mão dos momentos de prazer e diversão.

O sistema ginecológico se comunica conosco em cada fase do ciclo menstrual e em cada momento de nossas vidas.

Assim, a forma de nos alertar que algo não está bem é manifestando algum sintoma físico. Conheça aqui mais problemas íntimos femininos que podem ter origem nas emoções.

Quando esses sintomas surgem durante a ovulação, é o corpo nos dizendo algo através dos ovários. Vem entender melhor.

O que pode causar dor na ovulação

1. Supressão do prazer

A ovulação, o ápice da fertilidade feminina, é um momento significativo. Não se trata apenas da possibilidade de conceber um filho, mas também da liberação de estrogênio e exalação de feromônios.

Isso nos impulsiona em direção à conquista, sedução, libido, animação e entusiasmo. Desse modo, o período fértil nos estimula a nos cuidarmos, explorar nosso poder pessoal, socializar e buscar nossas aspirações.

Porém, quando as preocupações e a ansiedade nos afastam dessas experiências positivas, a ovulação pode se tornar dolorosa.

2. Sobrecarga

A dor na ovulação é um sinal do corpo, um alerta para reavaliarmos nossa carga emocional. ou seja, a mensagem é clara: “Você está se prejudicando com tanta sobrecarga. É hora de tomar ações nessa direção.”

Mulheres que sentem dor durante a ovulação, portanto, muitas vezes se veem como responsáveis por tudo, assumindo todas as obrigações. Algumas se dedicam exclusivamente ao trabalho, aos filhos ou aos outros.

Outras, emocionalmente reprimidas, escondem feridas profundas. Elas se afogam em deveres e se distanciam de si mesmas. Entenda melhor aqui a importância de deixar suas emoções fluírem.

3. Menos criatividade e realizações

Essa dor também pode indicar dificuldade em expressar a criatividade e realizar sonhos. Os ovários, guardiões de nossos desejos, representam a força da criação. Eles não apenas nutrem a vida biológica, mas também impulsionam nossa paixão, exploração e busca por objetivos.

Quando essa capacidade criativa é suprimida, os ovários podem reagir com dores e desconforto durante a ovulação. Saiba aqui como estimular a sua criatividade de acordo com a Astrologia.

4. Excesso de agressividade

Em alguns casos, um sangramento discreto durante o período fértil e ovulatório pode ocorrer. Esse sangramento sinaliza um desequilíbrio energético, com um excesso de energia agressiva.

Isso pode estar ligado à dificuldade em lidar com emoções e ações desproporcionais às sensações. Desse modo, quando existe muita agressividade, o corpo pode responder com sangramentos leves. Aqui você pode entender melhor como lidar com a raiva.

5. Pensamentos negativos

A mente e os ovários estão entrelaçados em uma relação íntima. O sistema hipotálamo-hipófise-ovariano regula os sinais neurais entre o cérebro e os ovários, resultando em mudanças hormonais com base em nossas emoções.

Nossos sentimentos impactam nossos hormônios e, por sua vez, esses hormônios influenciam nossas emoções. Portanto, muito cuidado com os pensamentos e sentimentos.

Quando você deixa de viver uma vida criativa, abandona seus sonhos e esquece de si, isso tende a afetar a saúde do ovário – podendo gerar cistos, dores na ovulação ou até câncer.

Como cuidar da saúde dos ovários?

Quando já existe uma doença ovariana manifestada, o tratamento médico é fundamental e imprescindível. No entanto, cuidar da saúde dos ovários vai além do aspecto físico.

É preciso tratar a causa do problema, que tende a ser emocional. Sendo assim, práticas como a Reconsagração do Ventre, que limpa essas memórias emocionais dos nossos ovários, promove uma transformação interior, reequilibrando o sistema reprodutivo.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

