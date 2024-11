O ano de 2024 já está se concluindo no calendário ocidental, mas, para a Astrologia Chinesa, viveremos sob a energia do Dragão até o dia 03 de fevereiro de 2025, quando então começa o Ano Novo Chinês. Mas o que esperar do final do Ano do Dragão?

Em escala mundial, essa energia do Ano do Dragão vem se manifestando em movimentos conflituosos entre nações, enquanto, no âmbito particular, enfrentamos desafios e mudanças significativas.

Então, antes que o ano chinês acabe de verdade, vamos entender melhor algumas condições a partir da Astrologia Chinesa e como você já pode se preparar para o novo ano chinês.

O que esperar do final do Ano do Dragão

Esse Ano Chinês do Dragão de Madeira Yang veio com uma potência de movimentos intensos tanto a nível global quanto pessoal.

Nesse balanço, as reflexões são interessantes para podermos ter uma percepção mais nítida de padrões que cada código de energia oferece.

Tivemos a energia do elemento Madeira Yang de fevereiro a julho e o seu retorno entre outubro e novembro, promovendo uma fase de expansão em várias áreas, desde aspectos globais até o emocional e particular de cada indivíduo.

Por isso, até novembro, viveremos um período favorável para ampliar e transformar, permitindo um crescimento interno e a reavaliação de temas importantes em nossa vida.

No entanto, de dezembro de 2024 até fevereiro de 2025, o elemento Água será preponderante, significando caminhos um pouco mais fluídos e sinuosos, mas também que trazem mais ênfase em questões mais emocionais na resolução e na escolha de processos.

Por isso é importante a medida racional e lúcida em cada busca das experiências a se conduzir no nosso cotidiano.

Preparando-se para o novo ano chinês

O ano de 2025 será regido pela Serpente de Madeira Yin, trazendo uma energia introspectiva e estratégica. Diferente do Dragão expansivo, a Serpente convida a um olhar mais cauteloso e à reflexão, incentivando planejamentos a longo prazo e uma conexão mais profunda consigo mesmo.

Também podemos denominar como um totem, já que tem um caráter sagrado no ciclo dos 12 animais celestiais (os signos chineses) para a Astrologia Chinesa. Esse “caráter” é o que influenciará nos eventos que nos esperam nesse novo ciclo.

Na Astrologia Chinesa, a Trindade Céu-Terra-Ser Humano é essencial para compreender como os eventos de um período específico se desenrolam. Cada parte da Trindade representa um aspecto fundamental:

Céu (Tian) : Relaciona-se ao “momento ideal”, ou seja, a influência celeste em determinado período.

: Relaciona-se ao “momento ideal”, ou seja, a influência celeste em determinado período. Terra (Di) : Conecta-se ao “lugar ideal”, representando as energias do ambiente.

: Conecta-se ao “lugar ideal”, representando as energias do ambiente. Ser Humano (Ren): Diz respeito às ações individuais e como cada um contribui para os eventos.

Essa visão holística nos ajuda a entender que o que ocorre não é aleatório, mas uma combinação de influências cósmicas, ambientais e pessoais.

Mergulhe nas suas energias

Para entender melhor as influências do próximo ano de acordo com a Trindade Céu-Terra-Ser Humano, recomenda-se uma análise detalhada do Mapa Pessoal de Astrologia Chinesa, com as análises e as interpretações feitas de forma mais particular e especializada.

Uma consulta com uma especialista (você pode me encontrar aqui) pode fornecer orientações personalizadas sobre como navegar as energias de 2025 de maneira harmoniosa e produtiva.

Finalizando o ciclo do Dragão e se preparando para o próximo ano com consciência, é possível estabelecer um novo ciclo de autoconhecimento e planejamento estratégico em harmonia com as energias do universo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

O post O que esperar do final do Ano do Dragão apareceu primeiro em Personare.