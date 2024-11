A comunicação de cada signo: descubra como você se expressa

Cada pessoa tem um jeito único de se comunicar – enquanto algumas falam sobre tudo, outras são mais reservadas. E isso também pode estar ligado à Astrologia, afinal, o estilo de comunicação de cada signo varia conforme o Mapa Astral de cada indivíduo.

Nesse caso, você precisa olhar para um ponto específico do seu Mapa. Mercúrio é o planeta que governa o pensamento, a comunicação e o estilo de expressão. Assim, ele revela como organizamos nossas ideias e as transmitimos às outras pessoas, refletindo a forma única que cada signo possui para se expressar.

É o signo em que está Mercúrio, portanto, que mostra se temos uma abordagem mais direta, sutil ou talvez analítica para falar e nos relacionar através da linguagem.

Descubra agora qual é a sua e o que isso diz sobre você!

Só Mercúrio define o estilo de comunicação?

Mercúrio rege o estilo de comunicação, atuando em como nos expressamos verbalmente e por escrito. Por isso, o signo onde ele está posicionado traz detalhes importantes sobre essa expressão, revelando características do nosso tom, forma e abordagem de comunicação.

Dica: para entender seu estilo de expressão e de comunicação mais a fundo, vale observar todos os aspectos de Mercúrio no seu Mapa Astral, o que torna essa análise mais rica.

Mas também vale ficar de olho:

no Ascendente : ele age na nossa postura, estilo de fala e até a linguagem corporal, ajudando a moldar o tom e o jeito com que nos expressamos;

: ele age na nossa postura, estilo de fala e até a linguagem corporal, ajudando a moldar o tom e o jeito com que nos expressamos; na Casa 3: revela muito sobre o nosso estilo de comunicação, curiosidade intelectual e as formas pelas quais gostamos de trocar ideias no dia a dia.

Encontre Mercúrio no seu Mapa Astral

Para saber em que signo está Mercúrio no seu Mapa Astral, siga este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Se você ainda não tem cadastro, inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planeta e procure por Mercúrio.

Então, confira em qual signo está Mercúrio no seu Mapa.

Por exemplo, a pessoa com o Mapa da imagem abaixo tem Mercúrio em Áries.

Estilo de comunicação de cada signo

Confira abaixo o que o signo em que está seu Marte tem a dizer sobre o seu estilo de comunicação.

Mercúrio em Áries

Quem tem Mercúrio em Áries se comunica de forma:

direta e assertiva, ou seja, sem rodeios;

com uma energia impulsiva e entusiasmada, focada em chegar ao ponto;

rápida, com um estilo espontâneo e decidido.

Mercúrio em Touro

Para quem tem Mercúrio em Touro, o estilo de comunicação é:

calmo e ponderado, por isso, a fala é mais lenta e pausada;

focado em clareza e objetividade, evitando exageros;

estruturado, preferindo segurança e confiança no que diz.

Mercúrio em Gêmeos

Quem possui Mercúrio em Gêmeos se expressa de maneira:

ágil e adaptável, abordando vários assuntos com facilidade;

curiosa e comunicativa, pois está sempre interessada em novas informações;

versátil e leve, com tendência a mudar de assunto rapidamente.

Mercúrio em Câncer

Para quem tem Mercúrio em Câncer, o estilo de comunicação é:

sensível e emocional, portanto, com forte conexão aos sentimentos;

cuidadoso, preferindo expressar-se de forma acolhedora;

introspectivo, com uma comunicação que valoriza o emocional e o familiar.

Mercúrio em Leão

As pessoas com Mercúrio em Leão têm um estilo de comunicação:

confiante e dramático, com presença marcante;

criativo e expressivo, a fim de inspirar e impressionar;

caloroso e convincente, sempre com uma abordagem vibrante.

Mercúrio em Virgem

Quem tem Mercúrio em Virgem se comunica de forma:

prática e analítica, focando em precisão e detalhes;

organizada e clara, ou seja, com uma comunicação estruturada;

direta e eficiente, preferindo explicações lógicas.

Mercúrio em Libra

Para quem possui Mercúrio em Libra, o estilo de comunicação é:

diplomático e educado, a fim de evitar conflitos;

harmônico e equilibrado, pois considera várias perspectivas;

amigável e sociável, com um tom conciliador.

Mercúrio em Escorpião

As pessoas com Mercúrio em Escorpião têm um estilo de comunicação:

profundo e intenso, indo direto ao ponto;

misterioso e reservado, afinal, preferem falar apenas o necessário;

investigativo, com uma abordagem perspicaz e questionadora.

Mercúrio em Sagitário

Para quem tem Mercúrio em Sagitário, o estilo de comunicação é:

expansivo e otimista, com tom direto e honesto;

inspirador, a fim de trazer reflexões amplas e filosóficas;

descontraído e informal, com uma abordagem franca.

Mercúrio em Capricórnio

Quem tem Mercúrio em Capricórnio se comunica de forma:

objetiva e séria, com tom disciplinado e prático;

focada em metas e resultados, preferindo um estilo profissional;

estruturada e confiável, com uma comunicação formal.

Mercúrio em Aquário

Para aqueles com Mercúrio em Aquário, o estilo de comunicação é:

inovador e excêntrico, com ideias fora do comum;

independente, preferindo um tom autêntico e original;

direto e lógico, com interesse por temas progressistas.

Mercúrio em Peixes

Quem possui Mercúrio em Peixes tem um estilo de comunicação:

intuitivo e empático, a fim de valorizar a sensibilidade;

imaginativo e subjetivo, muitas vezes poético;

fluido e expressivo, com um tom emocional e acolhedor.

Saiba tudo sobre Mercúrio no Mapa Astral

