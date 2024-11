Novembro tem tudo para ser um mês bastante dinâmico. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo das suas escolhas.

Com o Ano Universal 8 e Mês Universal 1, a tendência é o ânimo tomar conta. No entanto, a questão é: você vai usar esse ânimo para que? Ajudamos você com essa resposta nas previsões para o amor em novembro de 2024.

Antes, vamos relembrar como chegamos a esses números. Como vimos, o número em destaque em setembro de 2024 é o 8. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 8 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8). Já o 1 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 8 (do ano de 2024) o número 11, pois novembro é o 11º mês no calendário. Assim, temos 8+11 = 19. Somando 1+9, chegamos ao número 10, e somando 1+0, temos o número 1 como o Mês Universal de novembro de 2024.

Simbolismos de novembro de 2024 na Numerologia

Ano Universal 8 – Mês Universal 1

A combinação do 8 e do 1 aponta para um mês bem dinâmico. E esse dinamismo pode ser vivido de várias formas. Por exemplo:

com coragem de ter a iniciativa em um novo projeto, empreendimento ou fase que pode gerar progresso na sua vida profissional e financeira;

imposição de sua vontade de uma maneira bastante tirana.

Ou seja, é um mês com potencial belicoso acima da média, com jogos e embates de poder e violência.

De todo modo, é um mês muito favorável para se insuflar de ânimo e enfrentar desafios ao confiar mais em si e em seus recursos pessoais.

Por isso, pode ser um novembro de conquista de uma grande meta. A busca é por maior independência financeira e destaque pessoal.

Previsões para o amor em novembro de 2024

Além dos números destaques de novembro, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal, que é possível encontrar aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas.

Para isso, basta você:

Acessar aqui o Mapa de Previsões Numerológicas .

Incluir seus dados.

Escolher o período de outubro a dezembro de 2024.

Conferir o número do seu Mês Pessoal em novembro.

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 8 e no Trimestre 5.

Agora que você já sabe como calcular o seu Mês Pessoal e conferiu seus números, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em novembro de 2024:

Mês Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 8

Se você não está se relacionando, talvez seu foco esteja em um novo projeto ou fase de estudos ou na carreira. E não se concentre tanto em se abrir para um vínculo afetivo, embora alguém do passado possa reaparecer, nem que seja em suas lembranças, neste mês de novembro.

Caso esteja num relacionamento, pode ser que precise de mais espaço para poder estudar e se aperfeiçoar profissionalmente, tal como planejando e buscando mais conhecimentos sobre o que quer iniciar na carreira. Daí a importância de seu par compreender este momento de maior distanciamento emocional e até mesmo físico (viajando).

Mês Pessoal 2 – Trimestre Pessoal 8 – Ano Pessoal 9

Se você não está se relacionando, pode sentir um romantismo maior. As saudades de alguém com quem se relacionou e, inclusive, uma segunda chance, podem acontecer neste mês. Observe se esse anseio pelo resgate desse vínculo é para não ficar sem ninguém ou porque realmente quer recomeçar a relação.

Caso esteja num relacionamento, conflitos financeiros ou disputas de poder entre você e seu par podem demandar um diálogo maduro e o comprometimento com mudanças. Não se deixe humilhar e nem aja de forma tirana ao impor sua vontade. O mútuo respeito, com cada qual cedendo um pouco, será crucial para não colocarem fim na história de vocês.

Mês Pessoal 3 – Trimestre Pessoal 9 – Ano Pessoal 1

Se você não está se relacionando, eis um mês de alto romantismo. Por isso, aproveite o poder de conquista para iniciar uma nova fase em sua vida através de um relacionamento afetivo.

Caso esteja num relacionamento, vai sentir o desejo de ter uma convivência mais prazerosa, divertida e renovada com o seu par. Viajar ou mudar a rotina entre vocês pode ser bem estimulante.

Mês Pessoal 4 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 2

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o potencial de início deste mês e começar um vínculo. Todavia, é preciso sentir segurança, tanto emocional quanto material, a fim de vencer as resistências de se envolver afetivamente.

Caso esteja num relacionamento, você e seu par podem iniciar uma nova fase, que pode vir com maiores responsabilidades, tal como a decisão de engravidar, o nascimento de um filho ou mesmo a formalização do vínculo entre vocês.

Mês Pessoal 5 – Trimestre Pessoal 2 – Ano Pessoal 3

Se você não está se relacionando, pode viver um conflito. Por um lado, o desejo de manter sua independência e liberdade para direcionar o romantismo maior deste mês para aventuras românticas. Por outro, o anseio por um vínculo marcado por um companheirismo estimulante e prazeroso, inclusive sexualmente. A escolha é sua.

Caso esteja num relacionamento, pode ser um mês marcado pela insatisfação na vida a dois. Em vez de romper precipitadamente, tente primeiro a renovação afetiva e sexual por meio do diálogo e dos acordos do que vocês podem mudar. Se, ainda assim, não for possível, pode ser um mês apropriado para a separação.

Mês Pessoal 6 – Trimestre Pessoal 3 – Ano Pessoal 4

Se você não está se relacionando, pode ser um período de maior romantismo e, ao mesmo tempo, exigência. O desejo é por um vínculo afetivo, mas há um alto nível de rigor e perfeccionismo atrapalhando. Esperar a pessoa perfeita ou a relação perfeita pode ser uma barreira para construir um relacionamento seguro e prazeroso.

Caso esteja num relacionamento, você pode perceber-se agindo de forma mais crítica e exigente com seu par. Então, cuidado com as reclamações e críticas para não tirar o prazer da vida a dois. Use as palavras e a sua afetuosidade para melhorar o diálogo com a pessoa parceira e entrar em acordo. Isso tornará o vínculo de vocês mais seguro e prazeroso.

Mês Pessoal 7 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 5

Se você não está se relacionando, o nível de desconfiança e reserva pode estar alto neste mês. E isso pode ser o motivo de não querer arriscar se envolver com alguém. Você pode preferir manter sua liberdade e autonomia. Mas, se alguém conseguir mexer com você o suficiente para se desarmar e – gradualmente – ir se entregando, pode construir as bases de uma nova relação

Caso esteja num relacionamento, pode ser um período para viajar e curtir momentos de maior intimidade com seu par. O desejo será por uma troca mais estimulante e profunda, aprendendo com a pessoa parceira, e ela também aprendendo com você.

Mês Pessoal 8 – Trimestre Pessoal 5 – Ano Pessoal 6

Se você não está se relacionando, pode reencontrar com alguém do passado e dar uma segunda chance ao relacionamento com tal pessoa. Porém, precisará perceber a mudança no modo como davam e recebiam afeto.

Caso esteja num relacionamento, alguma crise financeira pode demandar uma mudança de comportamento entre vocês. Negociem como podem mudar certos hábitos na forma como administram as finanças ou a vida familiar a fim de não deixarem que essas questões atrapalhem o relacionamento.

Mês Pessoal 9 – Trimestre Pessoal 6 – Ano Pessoal 7

Se você não está se relacionando, pode encontrar alguém em uma viagem, curso ou até mesmo num trabalho voluntário que sentirá vontade de se dedicar neste mês. Além disso, uma amizade colorida pode se transformar em amor.

Caso esteja num relacionamento, pode ser um mês para perceber seu nível de exigência e crítica sobre seu par atrapalhando o romantismo da vida a dois. No entanto, também não é para se doar em excesso à pessoa parceira e se prejudicar. Saber ajudar, pedir ajuda e compreender o ritmo e o jeito de ser do outro serão fundamentais para um renascimento da relação.

