Portal 11/11: uma oportunidade de cocriação e reflexão

A escolha é sua de chamar o dia 11/11 de Portal, conforme as suas crenças e convicções. Mas, sim, na Numerologia, esse dia pode ser um momento especial.

Isso porque essa data repete o 11, que é um exemplo de Número Mestre, com significados poderosos na Numerologia.

Muitos acreditam que esse dia é ideal para rituais de cocriação, mas é importante lembrar que cada dia possui suas próprias oportunidades e desafios. Vem que te explico!

Qual é o significado do número 11

Na Numerologia, o número 11 é conhecido como o “Mestre Intuitivo” e traz uma forte conexão com a espiritualidade e a intuição, isso porque representa uma sensibilidade maior. E sensibilidade é uma qualidade do número 2, gerado pela soma do 1+1.

Isso significa que quem se identifica com esse número pode ter uma sensibilidade especial para perceber coisas que outros não veem, aliado a uma energia criativa e dinâmica.

O 11 é considerado um Número Mestre porque contém repetição de algarismos, assim como 22, 33, 99, 101, 202, 303 e assim por diante. Essa repetição potencializa as características de cada número, como se seu significado fosse dobrado.

Ou seja, se você tem um número mestre no seu Mapa Numerológico, prepare-se para sentir essa energia em dobro!

No entanto, esse potencial pode ser usado de forma construtiva ou destrutiva, dependendo do livre arbítrio da pessoa simbolizada por um Número Mestre ou de como você aproveita um momento como o Portal 11/11.

11 no Tarot

No Tarot, o número 11 está associado à carta A Força, que simboliza coragem, compaixão e autoconfiança. Esta carta nos lembra da importância de enfrentar desafios com resiliência e da necessidade de dominar nossas emoções e instintos.

Assim, no contexto do portal 11/11, a energia dA Força pode nos inspirar a buscar equilíbrio e a confiança em nós mesmos, essencial para manifestar nossas intenções.

11 na Astrologia

Na Astrologia, o número 11 está relacionado à Casa 11 do Mapa Astral, que é a casa das amizades, grupos e objetivos de longo prazo.

Por isso, durante o portal 11/11, é um bom momento para avaliar suas amizades e como elas podem apoiá-lo na realização de seus objetivos.

Significado do Portal 11/11

Olhando pelo significado numerológico, o dia do portal 11/11 oferece um convite à introspecção. Ou seja, é um bom momento para mentalizar e aproveitar a energia desse dia para criar novas ideias e iniciar projetos.

Essa data nos encoraja a explorar as seguintes reflexões:

Estou alinhado com minha intuição?

Estou me sentindo mais sensível e em conexão com a espiritualidade?

Percebo além das aparências e sei tomar decisões ao respeitar essa percepção?

Sei esperar as melhores oportunidades de agir e, quando elas aparecem, eu ajo com dinamismo e criatividade?

Rituais e o Portal 11/11

Em vez de ver o 11/11 como um dia mágico, encare-o como um momento de cocriação. Aproveite que estamos no final do ano e que Mercúrio retrógrado em Sagitário vai começar e utilize essa energia para definir intenções claras e se comprometer com seus objetivos.

É um excelente momento para avaliar o que você deseja manifestar antes que o novo ciclo comece.

Aqui estão algumas práticas que você pode incorporar neste portal:

Limpeza Energética: antes de iniciar novos projetos e intenções, é fundamental liberar energias estagnadas ou negativas. Você pode fazer isso através de uma profunda limpeza energética. Criação de um Quadro de Visão: dedique um tempo para criar um Vision Board ou Quadro dos Desejos que represente suas intenções e objetivos. Colecione imagens, palavras e símbolos que ressoem com o que você deseja manifestar. Meditação Soul Sync: pratique uma meditação focada na definição de suas intenções. Encontre um lugar tranquilo, sente-se confortavelmente e dê o play na Meditação Soul Sync. Escrever uma Carta para o Futuro: escreva uma carta endereçada a si no futuro, descrevendo como você se sente ao ter alcançado suas metas. Detalhe suas emoções, as conquistas e como sua vida mudou. Guarde essa carta em um lugar especial e leia-a em um momento posterior para reforçar suas intenções. Práticas de Humanitarismo: utilize essa energia de cocriação para se conectar com o próximo. Envolva-se em ações de voluntariado ou projetos que beneficiem sua comunidade. Isso não só ajuda os outros, mas também amplifica suas próprias intenções de amor e luz.

Ao realizar esses rituais no portal 11/11, você estará se preparando para um novo ciclo com clareza, intenção e uma energia renovada.

Cuidado com a idealização de Portais

É importante lembrar que a crença em portais pode trazer uma expectativa irreal, tal como de que todos os problemas são resolvidos magicamente sem você se mobilizar nesse sentido.

Cada dia tem seus próprios desafios e aprendizagens. A verdadeira transformação vem da capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem, independentemente da data.

Aproveite ao máximo essa energia do portal 11/11, quer você acredite ou não em portais. E lembre-se: todo dia é uma oportunidade especial para crescer e evoluir.

