Signos no amor 2025: previsões e dicas

Promessa de muitas emoções para os Signos no amor em 2025! Com surpresas e oportunidades de crescimento, os Astros trazem fases intensas, momentos de reflexão e novas chances de se conectar – seja com outra pessoa ou consigo mesmo.

Se você está solteiro, em um relacionamento ou em busca de novas experiências, 2025 reserva momentos especiais para cada signo no amor.

Aqui te contamos as previsões para todos os Signos no amor em 2025, incluindo quando são os melhores períodos para encontros, como lidar com os desafios e de que forma aproveitar ao máximo a energia do ano.

Signos no amor 2025

A seguir, você encontra um guia sobre o que os astros reservam para a vida afetiva de cada signo em 2025. Procure na lista seu signo solar e seu Ascendente e leia a análise dos dois. Assim, você terá um panorama completo sobre o que esperar com do amor em 2025!

Áries e o Amor em 2025

Áries em 2025 terá um ano de autoconhecimento e reflexão no amor. Isso porque com Vênus transitando no seu signo e passando por uma fase retrógrada, é hora de pensar sobre seu papel nos relacionamentos e sobre o que realmente deseja.

Oportunidades no Amor

Fevereiro a abril : Com Vênus em Áries, você terá a chance de avaliar se sua independência e a da outra pessoa estão sendo respeitadas. Ou seja, é um bom momento para alinhar expectativas e fortalecer a conexão, mantendo o equilíbrio entre autonomia e intimidade.

: Com Vênus em Áries, você terá a chance de avaliar se sua independência e a da outra pessoa estão sendo respeitadas. Ou seja, é um bom momento para alinhar expectativas e fortalecer a conexão, mantendo o equilíbrio entre autonomia e intimidade. Março e abril: Vênus retrógrado em seu signo traz a possibilidade de reavaliar o que você realmente deseja em um relacionamento. Antigos amores podem surgir, oferecendo uma oportunidade de entender melhor o que quer e como se sente.

Desafios no Amor

Agosto: Marte em Libra oposto a Saturno em Áries pode trazer tensões e até mesmo riscos de separação. Seja cauteloso com palavras e ações impulsivas para evitar desentendimentos.

Marte em Libra oposto a Saturno em Áries pode trazer tensões e até mesmo riscos de separação. Seja cauteloso com palavras e ações impulsivas para evitar desentendimentos. Setembro: A oposição do Sol em Libra com Netuno em Áries pode gerar dúvidas e confusões nos relacionamentos. Então, evite tomar decisões importantes nessa fase e busque clareza antes de agir.

Dica para o seu signo no amor em 2025: aprenda a balancear sua independência com a intimidade no relacionamento.

Touro e o Amor em 2025

Entre os signos no amor 2025, Touro pode esperar um ano movimentado! O trânsito de Urano segue trazendo mudanças, e a partir de julho, o foco será nos valores pessoais e na autoestima, com questionamentos sobre parcerias e relacionamentos estáveis.

Oportunidades no Amor

Julho : O encontro de Urano com o setor de valores pessoais leva você a repensar o que é importante em uma relação, aumentando o autoconhecimento.

: O encontro de Urano com o setor de valores pessoais leva você a repensar o que é importante em uma relação, aumentando o autoconhecimento. Março: Lilith ativa a necessidade de liberdade, seja explorando coisas novas no relacionamento ou até encerrando algo para viver uma nova fase.

Desafios no Amor

Março : O eclipse solar no setor de prazeres e paixões traz à tona algo do passado para ser resolvido, proporcionando a chance de limpar o que está pendente.

: O eclipse solar no setor de prazeres e paixões traz à tona algo do passado para ser resolvido, proporcionando a chance de limpar o que está pendente. Novembro: Mercúrio retrógrado nos relacionamentos exige cuidado na comunicação; seja claro e evite mal-entendidos.

Dica para o seu signo no amor em 2025: seja claro sobre o que valoriza em uma relação e busque um parceiro que respeite seus limites e compartilhe de suas metas pessoais.

Gêmeos e o Amor em 2025

A entrada de Urano em Gêmeos transforma sua vida amorosa em 2025, trazendo mudanças e possíveis crises nos relacionamentos estáveis. Portanto, este será um ano de testar sua independência e refletir sobre o que realmente quer.

Oportunidades no Amor

Julho, outubro e dezembro : Trânsitos de Vênus criam momentos de suavização, como pequenas “janelas” de harmonia e romance. Então, aproveite para fortalecer laços e viver o amor de forma mais leve.

: Trânsitos de Vênus criam momentos de suavização, como pequenas “janelas” de harmonia e romance. Então, aproveite para fortalecer laços e viver o amor de forma mais leve. Final do Ano: Lilith intensifica o desejo por autonomia e pode trazer libertação em questões de sexualidade e relacionamentos, ajudando você a se conectar com quem você é.

Desafios no Amor

Março : O eclipse limita o foco no amor, aumentando responsabilidades e desafios nos relacionamentos, especialmente relacionados a grupos e amizades.

: O eclipse limita o foco no amor, aumentando responsabilidades e desafios nos relacionamentos, especialmente relacionados a grupos e amizades. Novembro: A oposição entre Marte e Urano pode trazer conflitos e tensões, com uma luta interna por liberdade. Por isso, evite atitudes impulsivas e busque clareza antes de agir.

Dica para o seu signo no amor em 2025: mantenha a mente aberta e explore novas formas de expressar afeto.

Câncer e o Amor em 2025

Para Câncer, 2025 será um ano de reavaliação e ajustes nas relações. Os eclipses e trânsitos importantes vão afetar diretamente suas conexões afetivas e sua forma de se relacionar.

Oportunidades no Amor

Fevereiro a junho : Com o apoio de Vênus e Júpiter, Câncer terá a chance de fortalecer laços e de viver experiências românticas significativas. É um ótimo momento para cultivar momentos de cumplicidade e explorar novas formas de amor.

: Com o apoio de Vênus e Júpiter, Câncer terá a chance de fortalecer laços e de viver experiências românticas significativas. É um ótimo momento para cultivar momentos de cumplicidade e explorar novas formas de amor. Setembro: Um eclipse em Peixes favorece a conexão emocional, ajudando você a criar vínculos mais profundos e compreensivos. É um bom momento para entender as necessidades emocionais do parceiro e promover um ambiente acolhedor.

Desafios no Amor

Abril a junho : A oposição entre Marte e Plutão pode trazer desafios de poder e controle nas relações. Esteja atento(a) às questões de ciúme e possessividade, e trabalhe na confiança mútua.

: A oposição entre Marte e Plutão pode trazer desafios de poder e controle nas relações. Esteja atento(a) às questões de ciúme e possessividade, e trabalhe na confiança mútua. Outubro: Mercúrio retrógrado pode gerar mal-entendidos e confusões na comunicação. Evite tomar decisões impulsivas nesse período e foque na clareza e no diálogo.

Dica para o seu signo no amor em 2025: Câncer deve priorizar relacionamentos que tragam segurança emocional e reciprocidade. Evite se sacrificar em excesso e busque equilíbrio entre dar e receber afeto.

Leão e o Amor em 2025

Dentre os Signos no amor 2025, Leão inicia uma era de transformação nos relacionamentos com Plutão, o planeta das crises, trazendo um ciclo de morte e renascimento no amor.

Oportunidades no Amor

Novembro e dezembro : Marte em Sagitário aumenta o desejo de aventura e arriscar mais nas relações. Por isso, é ótimo para expressar seus sentimentos com honestidade e focar em quem oferece reciprocidade.

: Marte em Sagitário aumenta o desejo de aventura e arriscar mais nas relações. Por isso, é ótimo para expressar seus sentimentos com honestidade e focar em quem oferece reciprocidade. Dezembro: A entrada de Lilith em Sagitário intensifica o prazer e pode trazer novas paixões para o final do ano, com a possibilidade de novidades no amor.

Desafios no Amor

Março a abril : Vênus retrógrado é um bom momento para repensar sua vida amorosa, especialmente se você sentir necessidade de rever a maneira como exerce sua sexualidade e responsabilidade afetiva.

: Vênus retrógrado é um bom momento para repensar sua vida amorosa, especialmente se você sentir necessidade de rever a maneira como exerce sua sexualidade e responsabilidade afetiva. Abril a junho: A oposição entre Marte e Plutão traz a chance de enfrentar situações combativas em seus relacionamentos. Então, use isso como uma oportunidade de autoconhecimento e transformação.

Dica para o seu signo no amor em 2025: use esse ano para aprofundar suas conexões e para expressar sua verdadeira essência com confiança e generosidade nos relacionamentos.

Virgem e o Amor em 2025

Os eclipses terão um papel importante para Virgem em 2025, trazendo à tona questões sobre identidade e relacionamentos. Nesse sentido, será um ano para olhar profundamente para suas necessidades pessoais e refletir sobre as conexões que deseja nutrir.

Oportunidades no Amor

Março : O Eclipse Lunar no seu signo destaca seu “eu” e suas necessidades pessoais. É uma chance de reavaliar se você está se sacrificando demais para se adaptar ao outro. Já o Eclipse Solar em Áries pode iniciar uma nova fase nos relacionamentos ou até começar um novo romance.

: O Eclipse Lunar no seu signo destaca seu “eu” e suas necessidades pessoais. É uma chance de reavaliar se você está se sacrificando demais para se adaptar ao outro. Já o Eclipse Solar em Áries pode iniciar uma nova fase nos relacionamentos ou até começar um novo romance. Setembro: Um novo Eclipse em Virgem marca o início de um novo ciclo nos relacionamentos, convidando você a reafirmar sua identidade e atrair pessoas alinhadas com quem você está se tornando.

Desafios no Amor

Setembro : O Eclipse Lunar em Peixes convida você a revisar suas expectativas e fantasias. Assim, esse momento pode trazer clareza, permitindo enxergar a relação de forma mais verdadeira e evitar idealizações excessivas.

: O Eclipse Lunar em Peixes convida você a revisar suas expectativas e fantasias. Assim, esse momento pode trazer clareza, permitindo enxergar a relação de forma mais verdadeira e evitar idealizações excessivas. Março a abril: Vênus retrógrado pode trazer a necessidade de repensar sua relação. Embora você tenda a manter a rotina e resistir a mudanças, este ano será importante para permitir ajustes que fortaleçam seu relacionamento.

Dica para o seu signo no amor em 2025: Virgem recebe um chamado para escolher com mais atenção as pessoas que atrai para sua vida. Portanto, busque alguém com objetivos semelhantes aos seus, em vez de tentar “salvar” o parceiro.

Libra e o Amor em 2025

Entre os Signos no amor 2025, Libra começa com um convite à reflexão. Até 23 de fevereiro, com Marte retrógrado, você será incentivado a introspectar e avaliar se a relação atual é verdadeira e satisfatória. Para quem está só, uma nova relação pode surgir ao longo do ano, mas de maneira gradual.

Oportunidades no Amor

Março: A conjunção entre Sol e Vênus ilumina sua vida amorosa, tornando esses dias ideais para encontros românticos. Portanto, aproveite para marcar algo especial e fortalecer a conexão com quem você ama.

Desafios no Amor

Até 23/02: Com Marte retrógrado, este é um período para introspecção e para revisar a dinâmica do relacionamento. Para quem está em um relacionamento, essa fase pode trazer desilusões, mas também oferecer uma chance de reavaliar as expectativas e as projeções que faz sobre a relação.

Dica para o seu signo no amor em 2025: você pode melhorar ainda mais seu relacionamento! Faça seu Mapa Sexual e descubra como apimentar os momentos de intimidade.

Escorpião e o Amor em 2025

Em 2025, o amor para Escorpião será marcado por momentos de profunda transformação, é o que indicam os eclipses e os trânsitos de Urano. Este ano trará oportunidades para revisar como você vive seus relacionamentos, permitindo que o amor seja intenso, mas saudável.

Oportunidades no Amor

Março : O eclipse ativa suas paixões e romances. Esse é um momento de reconectar-se com seus desejos mais profundos e se abrir para viver o amor com mais autenticidade, mas sem sacrifícios excessivos.

: O eclipse ativa suas paixões e romances. Esse é um momento de reconectar-se com seus desejos mais profundos e se abrir para viver o amor com mais autenticidade, mas sem sacrifícios excessivos. Julho a novembro: Urano desafia seu senso de controle e traz uma nova perspectiva sobre intimidade e vulnerabilidade. Assim, essa fase será ideal para explorar uma entrega emocional mais leve.

Desafios no Amor

Novembro: Urano foca diretamente em seus relacionamentos, trazendo surpresas e situações que exigem mudanças urgentes. Esse período pode gerar desconforto, mas será essencial para fazer ajustes que transformem sua vida amorosa para melhor.

Dica para o seu signo no amor em 2025: este ano pede que você encontre o equilíbrio entre intensidade e liberdade, permitindo que seus relacionamentos evoluam de maneira saudável.

Sagitário e o Amor em 2025

Sagitário em 2025 deve ter foco em romance, comprometimento e novas dinâmicas de relacionamento. Com Netuno e Saturno iniciando trânsitos que duram alguns anos, o 2025 será um “ensaio” para relacionamentos mais sérios e comprometidos.

Oportunidades no Amor

Julho a novembro : Urano trará uma fase de renovação nos compromissos amorosos, incentivando você a sair da rotina e explorar novas maneiras de se relacionar. Então, aproveite para buscar novidades e inovar na forma de demonstrar afeto, fortalecendo a relação.

: Urano trará uma fase de renovação nos compromissos amorosos, incentivando você a sair da rotina e explorar novas maneiras de se relacionar. Então, aproveite para buscar novidades e inovar na forma de demonstrar afeto, fortalecendo a relação. Março: O Eclipse Lunar em Virgem ajuda a equilibrar suas ambições pessoais com compromissos afetivos, destacando se suas parcerias estão alinhadas com suas metas de longo prazo.

Desafios no Amor

Setembro: O Eclipse Lunar em Peixes favorece conversas sinceras sobre expectativas emocionais. Já o Eclipse Solar em Virgem traz uma visão mais prática sobre o futuro dos relacionamentos, incentivando discussões sobre compromisso e estabilidade afetiva.

Dica para o seu signo no amor em 2025: o convite é sair da monotonia e explorar o lado mais romântico e sensível. Portanto, abra-se para novas experiências, seja você solteiro ou comprometido.

Capricórnio e o Amor em 2025

A vida amorosa de Capricórnio em 2025 estará intensa e cheia de oportunidades de transformação. Desde o início do ano, Marte e Júpiter atuam em seus relacionamentos, trazendo tanto momentos de expansão quanto a necessidade de lidar com emoções mais profundas.

Oportunidades no Amor

Janeiro a abril : Com Marte atuando na área dos relacionamentos, Capricórnio terá um período de encontros intensos e conexões apaixonadas. Assim, este é o momento ideal para fortalecer laços e atrair alguém especial.

: Com Marte atuando na área dos relacionamentos, Capricórnio terá um período de encontros intensos e conexões apaixonadas. Assim, este é o momento ideal para fortalecer laços e atrair alguém especial. Maio : A conjunção do Sol com Urano na área dos romances traz uma fase de renovação, incentivando Capricórnio a explorar novas formas de prazer e a experimentar abordagens diferentes no amor.

: A conjunção do Sol com Urano na área dos romances traz uma fase de renovação, incentivando Capricórnio a explorar novas formas de prazer e a experimentar abordagens diferentes no amor. Junho a novembro: Júpiter expande suas conexões afetivas, podendo simbolizar o início de um relacionamento significativo, o fortalecimento de um compromisso ou até a formalização de uma relação. Casamento à vista? Pode ser!

Desafios no Amor

Janeiro a abril : Marte pode amplificar a sensibilidade e provocar impulsividade nos conflitos. Há uma tendência a guardar ressentimentos, então é importante expressar as emoções de forma clara e empática, evitando agressividade nas discussões.

: Marte pode amplificar a sensibilidade e provocar impulsividade nos conflitos. Há uma tendência a guardar ressentimentos, então é importante expressar as emoções de forma clara e empática, evitando agressividade nas discussões. Novembro: Com Júpiter retrógrado, Capricórnio pode enfrentar momentos de dúvida e frustração no crescimento dos relacionamentos, questionando a direção de suas conexões. Esse é um bom período para refletir e realinhar expectativas, reavaliando o que deseja no amor.

Dica para o seu signo no amor em 2025: se abra a novas experiências, seja através de práticas como o Tantra, que podem enriquecer a intimidade, ou abraçando formas de amar mais livres e espontâneas.

Aquário e o Amor em 2025

Entre os Signos no amor 2025, Aquário pode sentir fortemente os trânsitos de Plutão e Urano, que o incentivam a explorar temas de autoaceitação e liberdade emocional, trazendo novas formas de se relacionar e aprofundar a intimidade.

Oportunidades no Amor

Julho a novembro: Aquário terá a chance de viver romances mais livres e dinâmicos. Por isso, quem já está em um relacionamento pode aproveitar para renovar a paixão e a cumplicidade, trazendo uma energia de frescor para a conexão.

Desafios no Amor

Janeiro a fevereiro e julho a agosto: Marte e Mercúrio retrógrados oferecem oportunidades de revisão nos relacionamentos. Estes são momentos de fortalecer a comunicação para evitar rupturas desnecessárias, mas também de permitir rompimentos saudáveis em vínculos que não agregam mais.

Dica para o seu signo no amor em 2025: Urano incentiva você a experimentar uma abordagem mais livre e criativa no amor. Então que tal explorar novas formas de prazer e intimidade?

Peixes e o Amor em 2025

Peixes em 2025 terá a sorte de Júpiter, o planeta da expansão e abundância, iluminando o setor dos romances e do prazer entre junho e novembro. Este será um ano ideal para intensificar conexões amorosas, despertar novas paixões e reacender o amor de forma leve e autêntica.

Oportunidades no Amor

Junho a novembro: Com Júpiter ativando suas chances amorosas, você terá um período perfeito para iniciar um novo relacionamento, explorar paixões e fortalecer a conexão com seu par.

Desafios no Amor

Março : O Eclipse Lunar em Virgem traz a oportunidade de reavaliar um relacionamento existente, incentivando você a liberar padrões antigos e a alinhar expectativas com seu par.

: O Eclipse Lunar em Virgem traz a oportunidade de reavaliar um relacionamento existente, incentivando você a liberar padrões antigos e a alinhar expectativas com seu par. Setembro : O Eclipse Lunar em Peixes será um momento transformador para você, focando na sua individualidade e na forma como se vê nos relacionamentos. Este período requer introspecção e autocompreensão para fortalecer o amor-próprio.

: O Eclipse Lunar em Peixes será um momento transformador para você, focando na sua individualidade e na forma como se vê nos relacionamentos. Este período requer introspecção e autocompreensão para fortalecer o amor-próprio. Setembro: O Eclipse Solar em Virgem oferece oportunidades para novos começos ou renovações em suas relações, ideal para quem deseja recomeçar ou redirecionar a vida amorosa.

Dica para o seu signo no amor em 2025: O ano será ideal para viver o amor de maneira leve, autêntica e transformadora. Então, se joga!

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2025 do Personare.

