Semana astrológica de 17 a 23/11 dá início a ciclo revolucionário

Vem revolução aí! Após idas e vindas desde 2023, a entrada definitiva de Plutão em Aquário é o destaque nas previsões da semana astrológica de 17 a 23/11. O trânsito deve revolucionar a área tecnológica e social pelos próximos 20 anos.

Além disso, outros trânsitos da semana indicam condições favoráveis à transformação, mas também à impaciência e à imprevisibilidade. O caminho será navegar no dia a dia com sabedoria.

Por fim, haverá oscilações entre a expansão e a moderação e boas perspectivas para quem está em busca do amor.

Resumo da semana astrológica de 17 a 23/11:

Segunda-feira (18): trígono entre Sol e Netuno

trígono entre Sol e Netuno A partir de terça-feira (19): Plutão em Aquário

Plutão em Aquário A partir de terça-feira (19): sextil entre Vênus e Saturno

sextil entre Vênus e Saturno Até quarta-feira (20): oposição do Sol com Urano

oposição do Sol com Urano Até quinta-feira (21): oposição de Mercúrio com Júpiter

oposição de Mercúrio com Júpiter Quinta-feira (21): Sol em Sagitário

Sol em Sagitário A partir de quinta-feira (21): sextil entre Sol e Plutão

Agora que você já conhece os principais movimentos dos astros, veja a seguir os detalhes da semana astrológica de 17 a 23/11 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Impaciência e imprevisibilidade com Sol/Urano

A tônica da primeira metade da semana será a oposição do Sol com Urano, que se estende até a quarta-feira (20). Este é um ciclo que ressoa impaciência e imprevisibilidade, seja no âmbito coletivo ou na vida pessoal.

Na coletividade, será um período de atenção para a ocorrência de:

eventos climáticos mais severos, como tempestades e vendavais;

instabilidade em sistemas de comunicação;

quedas de energia;

turbulência social e protestos pelo mundo;

aumento de acidentes, especialmente aéreos;

chance de perda imprevisível de alguma pessoa famosa.

Por outro lado, na nossa vida, esse ciclo pode se manifestar de diferentes formas, como:

pequenos acidentes domésticos ou de carro;

lesões leves por descuido;

insônia;

ansiedade e agitação;

impaciência;

sensação de revolta e inconformidade;

imprevisibilidade no dia a dia;

forte desejo de mudança.

Assim, é possível que o nosso ânimo oscile bastante ao longo dessa semana. Por outro lado, por mais que exista certa revolta e inquietação, esse desconforto também traz um impulso muito forte para a mudança e a renovação.

Para fazer com que a revolta interna leve à renovação, é preciso dedicar energia à ação e à tomada de decisão consciente em prol de mudanças reais (não dá para apenas reclamar).

Transformações pessoais e coletivas

Vale lembrar que o Sol em oposição com Urano evoca não só a consciência sobre as mudanças pessoais que desejamos, mas também escancara o clamor por transformações coletivas.

E não deixa de ser simbólico que, junto a esse aspecto, seja celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil, levantando discussões sociais tão relevantes.

Portanto, a semana astrológica tende a favorecer questionamentos e revisões. Também fará com que algumas feridas sejam cutucadas, especialmente aquelas verdades desconfortáveis, que precisam ser encaradas.

Sol também suaviza o caminho da mudança

Se a mudança é iminente, há boas perspectivas para que ela ocorra de maneira menos traumática.

Na segunda-feira (18), o Sol forma um trígono com Netuno, o que realça nossa intuição. Já na quinta-feira (21), ele faz sextil com Plutão, nos conferindo maior profundidade.

Essas duas qualidades serão importantes aliadas para avaliar as mudanças que queremos implantar e planejar as ações necessárias para concretizá-las. Tudo isso vai ajudar a suavizar o radicalismo desta semana, que estará mais intenso.

Enfim, a transformação de Plutão em Aquário

Nesta semana astrológica de 17 a 23/11 acontece um dos trânsitos planetários mais aguardados do ano. Entre idas e vindas desde 2023, na terça-feira (19), Plutão entra, definitivamente, em Aquário, onde permanecerá pelos próximos 20 anos.

A primeira passagem de Plutão por Aquário foi entre março e junho de 2023, e a segunda ocorreu entre janeiro e setembro deste ano. Agora, Plutão em Aquário sinaliza uma grande revolução na área da tecnologia, pois coincide com a ascensão da inteligência artificial.

Mas, além do novo paradigma tecnológico, é preciso refletir sobre o aspecto humano. É comum sentirmos que a tecnologia avança em uma velocidade que não conseguimos acompanhar.

Portanto, venha o que vier, Plutão em Aquário demandará uma nova coletividade e uma nova atitude da nossa parte:

Quais mudanças devemos empregar em nossa mentalidade e concepção de mundo para dar conta dessa revolução em andamento?

Que sociedade e quais indivíduos novos emergirão dessa profunda transformação dos próximos 20 anos?

+ Saiba tudo sobre o trânsito de Plutão em Aquário aqui

Expansão e comunicação com Mercúrio/Júpiter

Até quinta-feira (21), Mercúrio em Sagitário forma oposição com Júpiter em Gêmeos, o que tende a impulsionar uma multiplicidade de ideias e opções. Porém, há um risco para o excesso de distrações e a possibilidade de falar o que não deveria.

Quando Mercúrio interage com Júpiter, em geral, há muita conversa, o que nem sempre é produtivo. Por isso, será importante manter a disciplina e o foco nas nossas prioridades.

No coletivo, no entanto, todo esse falatório pode vir a calhar nesta semana. Afinal, o Rio de Janeiro sediará a cúpula do G20 entre segunda (18) e terça-feira (19). Os debates, portanto, estarão favorecidos.

Assim, espera-se que os líderes das maiores economias do mundo aproveitem a oportunidade para discutir e encontrar consensos nas questões globais mais urgentes, buscando uma visão mais ampla (Mercúrio em Sagitário), mas também de aplicabilidade imediata no que for possível (Júpiter em Gêmeos).

Sol em Sagitário: celebrar e planejar o futuro

A expansão ganha outro reforço na quinta-feira (21), com o ingresso do Sol em Sagitário. Esse movimento tende a marcar um momento bastante animado, que coincide com happy hours e festas de final de ano.

Também é um período muito propício às reflexões para planejar o futuro e antecipar as tendências. Afinal, a virada de ano costuma vir acompanhada de muito entusiasmo e novos planos.

Já pensou em como pretende se preparar para o que está por vir? É hora de refletir o que é essencial para você em 2025, se conectando às suas grandes aspirações!

+ Veja as previsões da Astrologia para 2025

Em que área da sua vida o Sol está transitando?

O Sol está em destaque nos movimentos astrológicos desta semana. Mas cada pessoa experimenta sua energia de maneira diferente, dependendo da área do Mapa Astral que está sendo ativada.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…”.

Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 2.

Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

+ Conheça o significado de todas as casas astrológicas do Mapa Astral

Vênus e Saturno trazem equilíbrio

A chegada de uma energia de regramento ajuda a equilibrar um céu bastante espalhafatoso nesta semana. Isso se dá com o sextil entre Vênus e Saturno a partir da terça-feira (19).

Com o Sol ingressando em Sagitário, um signo mais festeiro, há o risco de se perder entre tantas distrações típicas do fim do ano. Mas Vênus e Saturno nos ajudam a manter o foco, sobretudo nas finanças, área regida por Vênus.

Além disso, é um aspecto favorável aos relacionamentos. Vênus em sextil com Saturno nos ajuda a atuarmos com mais maturidade, contrabalanceando a energia mais radical da oposição do Sol com Urano.

Se, por um lado, há o acirramento de ânimos, Vênus e Saturno exalam o bom senso da manutenção das alianças. Será um momento de valorizar as relações mais antigas, quem sabe até reencontrar velhos amigos.

No amor, boas chances de dar match!

Para quem está à procura de amor, Vênus em Capricórnio em sextil com Saturno amplia as chances de encontrar pessoas disponíveis para iniciar uma relação.

Então, esta é uma semana excelente para paquerar. Quem sabe daí pode surgir um relacionamento mais sério?

Para quem já está num relacionamento, é uma semana para observar os acordos e os compromissos da relação. Será importante deixar que as ações falem por si, se fazendo presente na vida da pessoa amada de forma concreta.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Semana astrológica de 17 a 23/11 dá início a ciclo revolucionário apareceu primeiro em Personare.