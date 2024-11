Sintomas de Síndrome do Ovário Policístico e como tratar

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é um distúrbio hormona, que leva à formação de cistos nos ovários, fazendo com que eles cresçam de tamanho. São vários os Sintomas de Síndrome do Ovário Policístico que precisamos prestar atenção.

No entanto, também precisamos nos ater às causas por trás da SOP. Como em todo problema ginecológico existe uma causa emocional desencadeante. Afinal, a doença é um grito de alerta do seu organismo, para que olhe ao que traz dor.

É o caso do também do ovário policístico. Por isso, neste artigo, vamos falar mais sobre sintomas de Síndrome do Ovário Policístico, suas causas emocionais e como buscar a cura para o problema.

Sintomas de Síndrome do Ovário Policístico

Os sintomas mais comuns da Síndrome do Ovário Policístico são:

acne

crescimento de maior quantidade de pelos no corpo (hirsutismo)

sobrepeso

propensão a diabetes

problemas menstruais, como ciclo desregulado

dificuldades de fertilidade

Portanto, se perceber alguns desses sintomas, não deixe de procurar um médico.

Causas emocionais

Como apontado no início deste texto, causas emocionais podem desencadear a Síndrome do Ovário Policístico. E, quanto mais resistente você for em entender isso, mais seus problemas de saúde vão persistir.

Os ovários simbolizam a fertilidade em nossa vida, que não têm a ver apenas com gerar um bebê. Além disso, esses órgãos são a parte mais masculina do aparelho reprodutor feminino.

Portanto, a Síndrome do Ovário Policístico sinaliza um problema em concretizar seus sonhos. Ela também sugere que você vem assumindo características muito masculinas e precisa perdoar alguns homens em sua vida.

É muito comum mulheres com ovários policísticos me falarem que já tentaram de tudo para reabilitar o problema, sem sucesso.

Nestes casos, a primeira coisa que pergunto é: “algum tratamento levou em consideração a causa emocional da sua doença?”. E a resposta é sempre “NÃO”.

Qualquer problema localizado no útero ou na vagina é originado por um desequilíbrio emocional. O corpo manifesta em forma de doença física as emoções feridas que estão em nosso interior.

Por isso, é fundamental que, além de ter um acompanhamento médico, você busque tratar a causa emocional desencadeante da doença.

Existe uma técnica milenar muito simples, porém extremamente eficaz, cujo objetivo é, justamente, tratar as questões emocionais que deram origem aos cistos. Afinal, enquanto você não olhar para as questões emocionais que desencadearam o problema, não existirá espaço para que nenhuma reabilitação aconteça.

Cura com a Reconsagração do Ventre

Pouca gente sabe, mas todas as experiências vividas por uma mulher ficam acumuladas no útero e no canal vaginal. Então, quando você vive algum medo, mágoa, trauma ou dificuldade, tudo isso fica registrado para sempre em forma de memória celular nestes órgãos, favorecendo o desequilíbrio fisiológico do organismo.

A mulher com ovário policístico não se permite ser fértil ou viver momentos de prazer e diversão. Ela vive num mundo racional ou de muito trabalho.

São tantos afazeres e tarefas que ela não tem tempo de olhar para dentro. Aí, em vez de projetos realizados, orgasmos sentidos e amores vividos, aparecem os cistos.

Muitas tiveram problema com a figura masculina (ou a ausência de uma). Isso pode fazer com que alimentem raivas enrustidas desta(s) pessoa(s). Como forma de compensar o enfraquecimento do masculino, elas reproduzem esse homem que está em falta, criando-o dentro de si mesmas.

Por ser uma disfunção física, exige cuidado e acompanhamento médico. Mas a Síndrome do Ovário Policístico também pode (e deve) ser tratada no nível emocional.

Limpeza uterina

Todas as memórias dolorosas de suas experiências passadas são expulsas através de uma técnica de limpeza uterina, chamada Reconsagração do Ventre.

Neste método, realizamos práticas de meditação, pompoarismo e respiração. Isso melhora sua saúde genital e “puxa” as memórias instaladas no seu útero e vagina, fazendo despertar o perdão e o real valor na sua vida. A Reconsagração é feita online e em uma única vivência.

Lembre-se de que manter a saúde uterina é fundamental! Ela melhora experiências relacionadas ao amor, à maternidade, aos pais e à identidade geral de uma pessoa. E, ainda, abre espaço para novas oportunidades e uma vida mais fluida.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

O post Sintomas de Síndrome do Ovário Policístico e como tratar apareceu primeiro em Personare.