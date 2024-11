Tieta vem aí: qual é o signo dos personagens?

A novela Tieta, sucesso entre 1989 e 1990, foi anunciada como a próxima trama de Vale a pena ver de novo, na TV Globo, a partir do dia 2 de dezembro. A história conquistou o público ao misturar humor, crítica social e sensualidade, além de explorar temas polêmicos para a época.

Quem assistiu não esquece os personagens marcantes e caricatos, como a vilã Perpétua, beata moralista que esconde segredos, e o bondoso Ascânio, que tenta trazer desenvolvimento para a cidade.

Mas, qual seria o signo de personagens tão icônicos da novela Tieta? A gente fez essa brincadeira e vai dividir com vocês agora nossas apostas!

Signo solar ou Ascendente?

Para “chutar” o signo dos personagens de Tieta, o certo é tomar o caminho do Ascendente. Isso porque o Ascendente mostra como nos apresentamos ao mundo, a maneira como nos expressamos e também nossa aparência e corpo físico.

Ou seja, quando enxergamos uma pessoa, estamos vendo muito mais as características do seu Ascendente do que do seu signo solar. A brincadeira foi, justamente, ligar as peculiaridades dos personagens às dos signos.

Você sabe o seu Ascendente?

Qual seria o signo Ascendente dos personagens de Tieta?

Vem saber quais são as nossas apostas!

Ascendente em Áries: Tieta

Tieta (Betty Faria) representa o espírito corajoso e independente de Áries. Afinal, após anos fora de Santana do Agreste, ela retorna à cidade com determinação e desejo de vingança, características arianas de lutar por seus ideais e seguir em frente sem medo.

Ascendente em Touro: Ascânio

Ascânio (Reginaldo Faria) é um homem tranquilo, leal e de valores firmes. Ele busca melhorias para a cidade e valoriza a estabilidade, refletindo, assim, o signo de Touro, que preza por conforto, segurança e lealdade nas relações.

Ascendente em Gêmeos: Carol

Carol (Luiza Tomé) é curiosa e inteligente, sempre em busca de informações e novidades. Por isso, ela representa o espírito comunicativo e explorador de Gêmeos, com sua habilidade de interagir e entender as nuances de Santana do Agreste.

Ascendente em Câncer: Dona Milu

Dona Milu (Miriam Pires), a sensitiva da cidade, tem uma conexão profunda com suas emoções e intuições, típicas de Câncer. Além disso, é protetora e tem um forte apego às tradições e ao misticismo, traços muito cancerianos.

Ascendente em Leão: Perpétua

A vilã Perpétua (Joana Fomm) é uma mulher dramática, autoritária e muito vaidosa, características de Leão. Ela busca estar no centro das atenções e valoriza sua imagem pública, sempre tentando manter o respeito e controle sobre os outros.

Ascendente em Virgem: Amorzinho

Amorzinho (Lília Cabral), a professora e beata da cidade, é organizada e detalhista, refletindo o signo de Virgem. Além disso, é exigente consigo mesma e tem um grande senso de responsabilidade e moralidade.

Ascendente em Libra: Imaculada

Imaculada (Luciana Braga) é jovem, encantadora e busca o equilíbrio entre o que deseja e o que a sociedade impõe. Dessa forma, representa a busca de Libra por harmonia, além de seu charme natural e habilidade em lidar com relações.

Ascendente em Escorpião: Ricardo

Ricardo (Cássio Gabus Mendes), o seminarista e paixão de Tieta, é intenso, misterioso e apaixonado. Sua conexão com Tieta é profunda e repleta de conflitos internos, portanto, tem a energia escorpiana de intensidade e transformação.

Ascendente em Sagitário: Modesto Pires

Modesto Pires (Armando Bógus) é um homem que valoriza a liberdade e busca expandir seus horizontes. Assim, sua visão para os negócios e o desejo de crescimento representam bem o espírito aventureiro e otimista de Sagitário.

Ascendente em Capricórnio: Coronel Artur da Tapitanga

O Coronel Artur (Ary Fontoura) é rígido e tradicional, a fim de prezar pela hierarquia e poder. Com características típicas de Capricórnio, ele valoriza as estruturas estabelecidas e mantém uma postura firme e disciplinada.

Ascendente em Aquário: Gladstone

Gladstone (Gianfrancesco Guarnieri), o professor excêntrico e amante da liberdade, é a personificação de Aquário. Isso porque ele desafia as normas da cidade e defende ideias modernas e libertárias, sempre promovendo a inovação.

Ascendente em Peixes: Zé Esteves

Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), o pai de Tieta, é emotivo e vulnerável. Ele vive atormentado por lembranças e tem uma sensibilidade que o conecta ao passado e à família, características de Peixes de nostalgia e compaixão.

