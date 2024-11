Organização mental de cada signo: o seu é analítico ou intuitivo?

Na Astrologia, cada planeta tem uma função psicológica sobre nossas vidas. Mercúrio é o planeta que rege a mente, a comunicação e a maneira como processamos e transmitimos informações, definindo a organização mental de cada signo.

Mercúrio, assim, reflete nossa forma de pensar, comunicar e aprender. Ou seja, ele mostra como organizamos as ideias e como gostamos de entender o mundo ao nosso redor.

Por isso, o signo em que Mercúrio está no seu Mapa Astral ajuda a identificar como é seu raciocínio.

Mercúrio e os nossos pensamentos

Mercúrio rege tudo o que envolve raciocínio lógico, comunicação, aprendizado e organização mental. Dessa forma, o signo de Mercúrio revela:

nossa forma de expressão;

o que nos chama atenção;

como gostamos de organizar as informações em nossa mente.

Para uma visão mais completa sobre esses temas, é importante conhecer todos os aspectos de Mercúrio no seu Mapa Astral, pois isso ajuda a entender melhor o seu estilo de pensamento.

Como encontrar Mercúrio no Mapa

Se você ainda não tem cadastro, inclua seus dados de nascimento.

Em seguida, na lista de Planetas, procure por Mercúrio.

Veja a imagem abaixo, por exemplo, que mostra um Mapa com Mercúrio em Áries. Ou seja, a organização mental dessa pessoa é mais ariana.

A organização mental de cada signo

Veja, agora, como é a sua organização mental de acordo com o signo em que está Mercúrio no seu Mapa Astral:

Mercúrio em Áries

A organização mental de quem tem Mercúrio em Áries é marcada pela:

rapidez em tomar decisões e chegar a conclusões;

abordagem direta e objetiva na forma de pensar;

tendência a ser impulsiva(o), ou seja, com foco em resolver as coisas rapidamente.

Mercúrio em Touro

Para quem tem Mercúrio em Touro, a organização mental é caracterizada por:

um ritmo mais lento e focado no detalhe;

preferência por pensamentos práticos e realistas;

necessidade de tempo para assimilar e refletir, o que leva a decisões mais sólidas.

Mercúrio em Gêmeos

A mente de quem tem Mercúrio em Gêmeos é organizada com:

facilidade em mudar de assunto e absorver várias informações ao mesmo tempo;

curiosidade constante, a fim de buscar novos conhecimentos;

abordagem versátil, que pode ser um pouco dispersa devido à quantidade de interesses.

Mercúrio em Câncer

Para quem tem Mercúrio em Câncer, a organização mental envolve:

forte conexão com memórias e sentimentos ao tomar decisões;

pensamento protetor bem como atento às necessidades emocionais;

tendência a se comunicar com empatia e a valorizar o que sente.

Mercúrio em Leão

Quem tem Mercúrio em Leão organiza os pensamentos com:

um toque de dramatização e criatividade, a fim de tornar ideias mais vibrantes;

abordagem confiante, com foco em transmitir suas opiniões de maneira inspiradora;

preferência por destacar-se na comunicação, com uma mente voltada para o impacto.

Mercúrio em Virgem

A organização mental de Mercúrio em Virgem é definida por:

precisão e foco em detalhes, com uma abordagem analítica;

necessidade de planejar e estruturar tudo de forma meticulosa;

tendência a resolver problemas com lógica e eficiência.

Mercúrio em Libra

Quem tem Mercúrio em Libra organiza suas ideias com:

uma busca constante por equilíbrio e harmonia ao tomar decisões;

preferência por considerar diferentes perspectivas antes de concluir algo;

uma comunicação diplomática, portanto, voltada para conciliar opiniões.

Mercúrio em Escorpião

Para quem tem Mercúrio em Escorpião, a organização mental envolve:

profundidade e uma busca intensa por entender a fundo as coisas;

pensamentos intuitivos e investigativos, que revelam o oculto;

abordagem focada e transformadora, com grande habilidade de análise.

Mercúrio em Sagitário

Quem tem Mercúrio em Sagitário organiza suas ideias com:

uma mente aberta, que se interessa por diferentes culturas e filosofias;

pensamento expansivo, a fim de buscar uma visão ampla das coisas;

tendência a ser otimista e direta(o) ao expressar ideias.

Mercúrio em Capricórnio

A organização mental de Mercúrio em Capricórnio é marcada por:

estrutura e seriedade na forma de pensar e comunicar;

preferência por ideias práticas e objetivas, com metas claras;

abordagem planejada e disciplinada, com foco em objetivos a longo prazo.

Mercúrio em Aquário

Para quem tem Mercúrio em Aquário, a organização mental é caracterizada por:

uma visão inovadora e criativa sobre o mundo;

pensamento futurista e voltado para ideias de mudança e progresso;

comunicação original e independente, que pode desafiar normas tradicionais.

Mercúrio em Peixes

Quem tem Mercúrio em Peixes organiza os pensamentos com:

uma intuição aguçada e um pensamento mais abstrato;

preferência por ideias que toquem o lado emocional e espiritual;

comunicação imaginativa, que, às vezes, flui de forma subjetiva e sensível.

