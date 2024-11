Conheça o Mapa Astral de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer

Ravi di Felice, filho de Viih Tube e Eliezer, nasceu nesta segunda-feira, 11 de novembro, às 19h49, em São Paulo (SP). A informação já está bombando nas redes sociais, e, agora, o que muita gente quer saber é o que diz o Mapa Astral de Ravi.

O caçula chegou pertinho de uma Lua Cheia (que acontece na próxima sexta, 15/11), é do signo de Escorpião e tem o Ascendente em Gêmeos e Lua em Peixes. Além disso, segundo os astros, Ravi tem tudo para ser uma pessoa com muita sensibilidade e senso de justiça.

Quer saber mais? A gente conta agora!

Sol em Escorpião com Ascendente em Gêmeos

Com o Sol em Escorpião e o Ascendente em Gêmeos, Ravi mistura uma forte sensibilidade com uma aparência leve e sociável. Embora possa parecer tranquilo e descontraído, ele sente as coisas com muita intensidade e tem uma percepção muito apurada sobre as pessoas e o ambiente ao seu redor.

O Ascendente em Gêmeos lhe dá agilidade de pensamento e curiosidade, qualidades que o ajudam a se comunicar bem e a entender facilmente as situações. Além disso, gosta de observar o que acontece ao redor e entende o comportamento das pessoas com facilidade, quase como um pequeno detetive.

Essa combinação de signos também sugere uma imaginação ativa, o que o torna muito bom para atividades que exijam raciocínio e observação.

No entanto, é importante incentivar exercícios que mantenham sua mente ocupada e envolvida com o que gosta, evitando o excesso de pensamentos. Futuramente, jogos de estratégia, como quebra-cabeças ou xadrez, além de histórias de mistério, serão ótimas formas de estimular sua curiosidade e o seu talento natural para desvendar mistérios.

Lua em Peixes: sensibilidade e empatia

A Lua em Peixes no Mapa Astral de Ravi mostra uma pessoa sensível e muito receptiva aos sentimentos dos outros. Ele tende a ser compreensivo e a demonstrar compaixão, especialmente ao ver alguém em dificuldade.

Sua capacidade de perceber detalhes e sutilezas torna sua imaginação rica, e ele enxerga o mundo de uma forma especial. Essa sensibilidade também pode fazer com que Ravi se sinta atraído por situações tristes, o que exige cuidado para que aprenda a cuidar de suas próprias emoções.

Atividades como assistir filmes, ler histórias de fantasia ou criar aventuras irão ajudar Ravi a expressar sua criatividade e a conectar-se com a magia ao seu redor.

Vênus em Capricórnio: cautela nos laços afetivos

Com Vênus em Capricórnio, Ravi valoriza a estabilidade e a segurança nas relações, com tendência a preferir vínculos construídos com tempo e confiança. Naturalmente cauteloso, tende a ser reservado em seus afetos, evitando se expor para não parecer vulnerável.

Esse comportamento pode fazer com que, eventualmente, pareça um pouco distante, mas demonstra amor por meio de gestos práticos e duradouros, valorizando a lealdade e a solidez.

Para Ravi, o amor é como uma semente que cresce lentamente, exigindo paciência. Com o tempo, ele aprende a superar medos e confiar mais na força dos seus sentimentos.

Mercúrio em Sagitário: curiosidade pelo novo

Com Mercúrio em Sagitário, Ravi possui uma inteligência intuitiva, com ideias que surgem em “flashes” rápidos e que captam o sentido das coisas de forma quase mágica. Por isso, ele tende a fazer conexões entre informações diferentes, buscando entender o que elas significam de maneira ampla e simbólica, o que o torna curioso por aprender coisas novas.

Seu raciocínio é menos lógico e mais focado em ideias, mostrando um interesse natural por temas de grande significado, como justiça e filosofia. Essa honestidade e busca pela verdade fazem com que Ravi tenha tendência a ser direto e espontâneo ao se expressar, o que encanta, mas às vezes pode soar muito franco.

Esse lado direto pode levá-lo a emitir opiniões fortes ou fazer julgamentos rápidos. Com o tempo e o autoconhecimento, Ravi poderá equilibrar essa energia e usar sua curiosidade para crescer e explorar o mundo de forma positiva e inspiradora.

Marte em Leão: autoconfiança e justiça

Com Marte em Leão, o Mapa Astral de Ravi aponta uma força de vontade impressionante e tende a ir atrás de seus objetivos com autoconfiança. Ele sabe o que quer e, quando caminha em direção aos seus desejos, demonstra coragem e energia.

Essa autoconfiança, porém, nem sempre é sentida, mas, sim, uma postura que ele assume para enfrentar desafios. Ravi tem tendência a sentir uma grande necessidade de mostrar suas habilidades e brilhar nas atividades que realiza. No entanto, ele pode ter dificuldade em lidar com fracassos, evitando reconhecê-los ou se aborrecendo quando as coisas não saem como deseja.

Ravi possui um forte senso de dignidade e honra, e, futuramente, deve preferir agir de maneira ética e justa. É importante que ele aprenda a aceitar que, como todos, tem suas limitações. Assim, reconhecer que é humano e pode pedir ajuda quando precisa será um passo essencial em seu crescimento, ajudando-o a equilibrar essa energia intensa.

Bônus!

Ravi nasceu em pleno Portal 11/11, dia com forte significado na Numerologia. O 11, repetido nesta data, é um exemplo de Número Mestre e tem uma forte conexão com intuição e sensibilidade.

