Faltam 10 dias para Mercúrio Retrógrado: veja como se preparar

Faltam 10 dias para mais o último Mercúrio Retrógrado de 2024. Até quem não se liga em Astrologia sabe que esse período pode significar contratempos com comunicação e tecnologia.

Sem falar que, desta vez, a retrogradação (quando não é recomendado fazer compras significativas) vai cair bem no período de Black Friday.

Porém, o que pouca gente sabe é que possível se preparar para Mercúrio retrógrado, dessa forma, evitar imprevistos durante o período.

Aqui, te contamos tudo que você precisa saber este Mercúrio Retrógrado e dicas para se organizar desde já!

O que saber sobre este Mercúrio retrógrado?

Astrologicamente, Mercúrio Retrógrado significa que, durante esse período, os temas associados ao planeta podem sofrer intercorrências.

Como Mercúrio trata de comunicação, informação, pensamentos e transportes, pode haver atrasos, confusão, mal-entendidos e problemas de comunicação em diversas áreas da vida, incluindo negócios, tecnologia, viagens e relacionamentos.

De 25/11 a 15/12 de 2024, teremos a última retrogradação do ano. Como será um Mercúrio retrógrado em Sagitário, pode significar confusões em temas como planos de viagem, projetos acadêmicos e nossas próprias crenças e convicções.

E, sim, estamos bem na reta final do ano, já de olho em viagens, férias, festas e planos para o futuro. Então, aproveite que esse período não é bom para agir, mas, sim, revisar, para ler e mergulhar nas previsões do seu signo para 2025.

10 dicas para se preparar para Mercúrio Retrógrado

Para evitar os problemas que podem surgir, veja dicas sugeridas pelas astrólogas Vanessa Tuleski e Nai Tomayno sobre o que você pode fazer agora para passar pelas três semanas de retrogradação de forma mais tranquila.

1. Faça Backup de tudo

Falhas tecnológicas e perda de dados são comuns durante Mercúrio Retrógrado. Portanto, para garantir a segurança de suas informações:

Armazene documentos e arquivos importantes em mais de uma plataforma (Google Drive, Dropbox, HD externo).

em mais de uma plataforma (Google Drive, Dropbox, HD externo). Agende backups automáticos para fotos, contatos e arquivos, especialmente os de trabalho e pessoais mais valiosos.

2. Antecipe conversas

As falhas de comunicação tendem a aumentar durante Mercúrio retrógrado. Por isso, use esse período pré-retrogradação para:

Mandar mensagens e e-mails com clareza.

com clareza. Ter DRs com a pessoa parceira e tomar decisões importantes da relação.

3. Organize o espaço de trabalho

Desorganização pode intensificar o caos trazido por Mercúrio retrógrado. Por isso, mantenha seu espaço em ordem:

Revise e organize documentos físicos e digitais : arquivos bem-organizados facilitam o acesso a informações e evitam perdas.

: arquivos bem-organizados facilitam o acesso a informações e evitam perdas. Descarte o que não é mais necessário e deixe apenas itens úteis em seu espaço de trabalho, ajudando a manter o foco.

4. Inicie agora novos projetos e contratos

Mercúrio retrógrado é ideal para revisar projetos antigos, mas não para iniciar algo novo. Em vez de começar uma nova empreitada durante a retrogradação, faça isso agora ou deixe para depois que Mercúrio ficar direto. Agora, portanto:

Foque em finalizar tarefas pendentes

Além disso, inicie agora projetos ou assine contratos.

5. Cuide de Dispositivos Eletrônicos

Problemas em aparelhos eletrônicos são comuns nesse período. Então, para evitar dores de cabeça:

Atualize softwares e sistemas operacionais antes de o retrógrado começar.

antes de o retrógrado começar. Verifique cabos, baterias e conexões de dispositivos que usa frequentemente.

de dispositivos que usa frequentemente. Considere uma revisão preventiva em aparelhos como celular, computador e tablet.

6. Prepare-se para Viagens e Deslocamentos

Se precisar viajar durante Mercúrio Retrógrado, atrasos e mudanças de planos podem acontecer. Por isso, para minimizar problemas:

Revise horários de voos e reservas de transporte com antecedência.

com antecedência. Chegue ao local de embarque cedo e tenha um plano de backup para emergências.

e tenha um plano de backup para emergências. Evite viagens de última hora; planeje com antecedência e verifique todos os detalhes.

7. Faça compras importantes

Neste ano, a Black Friday vai ocorrer durante Mercúrio retrógrado. Portanto, se puder:

Faça agora compras significativas, especialmente de eletrônicos e veículos, antes da retrogradação ou então deixe para depois.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Cada pessoa vive Mercúrio retrógrado em uma área da vida diferente. E isso muda a cada retrogradação.

A melhor forma de ver isso é no seu Horóscopo, que analisa o movimento dos planetas nesse atual momento em relação ao seu Mapa. Para ver é rápido e fácil:

Vá no Horóscopo Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os seus trânsitos ativos.

Então, procure por Mercúrio na Casa.

Ao clicar neste trânsito de Mercúrio, vai abrir na lateral esquerda a sua previsão personalizada para esse período.

No exemplo da imagem abaixo, veja que a pessoa vai passar por Mercúrio na Casa 9, ou seja, a retrogradação vai mexer com os temas dessa área da vida.

Quando acaba?

Saber quando acaba Mercúrio Retrógrado é fundamental para retomar ações cotidianas e agir com relação a decisões importantes da nossa vida.

Se você não conseguir colocar todas as dicas compartilhadas aqui em prática, preste MUITA atenção com suas ações, especialmente na comunicação e com tecnologia. Além disso, se possível, deixe para retomar coisas após a retrogradação.

Aproveite o período retrógrado para refletir, rever suas metas para o ano e reajustar o que precisava na sua vida, chegou a hora de colocar as coisas em ação.

