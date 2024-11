Último Mercúrio retrógrado do ano na semana astrológica de 24 a 30/11

Novembro chega ao fim, e as previsões da semana astrológica de 24 a 30/11 indicam dias bastante dinâmicos. E, como o Céu quase sempre mescla oportunidades e desafios, teremos o início do último ciclo de Mercúrio retrógrado de 2024.

O problema é que, além de Mercúrio, logo mais será a vez de Marte iniciar sua retrogradação. Por isso, desde já, convém adotar uma postura mais cautelosa nas interações com outras pessoas.

A boa notícia é que tudo isso ocorre em meio a aspectos harmoniosos do Sol com Plutão e Marte. Por mais que a tensão esteja no ar, há uma energia animada que pode nos ajudar a encarar tudo com mais leveza e diversão!

Resumo da semana astrológica de 24 a 30/11:

Toda a semana: trígono do Sol com Marte

trígono do Sol com Marte Até segunda-feira (25): Sol em sextil com Plutão

Sol em sextil com Plutão A partir de segunda-feira (25): Mercúrio retrógrado em Sagitário

Agora que você já sabe os principais movimentos dos astros, veja os detalhes da semana astrológica de 24 a 30/11 e descubra como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Confiança e leveza com o Sol/Marte/Plutão

Até segunda-feira (25), nós temos o Sol em sextil com Plutão, um aspecto que traz renovação. Além disso, ao longo de toda semana, o Sol em Sagitário formará um trígono com Marte em Leão.

Com isso, nossa confiança estará a mil! Afinal, estamos falando de Marte, Sol e signos do elemento Fogo, que têm tudo a ver com essa característica. Então, nesta semana, devemos estar com muito mais pique, otimismo e assertividade.

O trígono do Sol com Marte terá uma energia mais franca e espontânea, menos presa a preocupações. Estaremos cheias(os) de atitude, encarando tudo com mais convicção, algo bem ligado ao Sol transitando por Sagitário.

Ao mesmo tempo, a Lua estará em fase minguante, o que está associado a um período de reflexão. Com a agitação dos aspectos do Sol combinados à serenidade da Lua Minguante, será um período ótimo para o descanso mental (não vale a pena encucar com qualquer coisa!).

Chave está em como gastar sua energia

Não é o caso de repousar, até porque teremos energia para dar e vender na semana astrológica de 24 a 30/11. Mas, sim, de gastar essa energia com atividades prazerosas e descansar a cabeça das preocupações que sugam nossa disposição.

Marte em Leão exalta a animação, mas é preciso ter cuidado com a tendência à agressividade excessiva. Assim, uma boa forma de canalizar essa energia de maneira menos belicosa é se dedicar a atividades prazerosas como:

exercícios físicos;

práticas esportivas;

pedaladas e passeios ao ar livre;

sair e explorar lugares diferentes;

hobbies e lazer, de maneira geral.

Último Mercúrio retrógrado do ano

Como vimos, será muito importante aproveitar as boas energias e ter jogo de cintura para algumas perturbações na semana astrológica de 24 a 30/11. Uma delas é o último Mercúrio retrógrado de 2024, que começa na segunda-feira (25) e vai até 15 de dezembro.

Costumo brincar que, se pudéssemos basear o calendário do ano na Astrologia, ele seria bem diferente. Porque nem sempre os compromissos do calendário oficial combinam com o que o céu reserva para nós. E isso fica muito evidente neste Mercúrio retrógrado.

Afinal, esse ciclo coincide com a Black Friday e uma época de compras de presentes de Natal. Com esse trânsito de Mercúrio, aumentam as chances de incomodação e/ou arrependimento.

Dicas para as compras de fim de ano

Convenhamos que arrependimento não combina com a necessidade de ir às compras. Portanto, veja algumas dicas básicas para reduzir as chances de ter dores de cabeça relacionadas às compras de fim de ano:

Adie o que puder: se possível, deixe para fazer as compras de Natal a partir do dia 15 de dezembro. Parece contraintuitivo, mas, neste ano, pode ser mais vantajoso deixar tudo para a última hora (com moderação, é claro). Tenha um plano B: se for inevitável fazer alguma compra antes do dia 15, especialmente na Black Friday, dê preferência a lojas com condições facilitadas de troca e devolução. Há boas chances de contratempos ou de querer fazer mudanças. Atenção aos prazos: Mercúrio retrógrado tende a ser um período com muitos atrasos. Então, tenha isso em mente quando fizer compras online. Principalmente em sites estrangeiros, que costumam ter encomendas presas por muito tempo em algum ponto.

A boa notícia é que, se os contratempos são prováveis, os trânsitos planetários desta semana podem nos ajudar a lidar com eles de forma mais leve. A energia de diversão será muito bem-vinda para não nos preocuparmos demais com os empecilhos tão comuns quando Mercúrio está retrógrado.

Cuidado com o “sincericídio”!

Se tem uma coisa muito legal de Mercúrio retrógrado é a oportunidade de reencontrar pessoas do nosso passado. Com as festas de fim de ano se aproximando, há boas chances disso acontecer.

Porém, especialmente nessas ocasiões, será preciso tomar cuidado com o “sincericídio”, um risco acentuado nesse ciclo. Sagitário, o signo por onde Mercúrio transitará, tem a espontaneidade como marca, mas, às vezes, isso pode ficar fora do tom.

Por isso, atenção redobrada com as gafes e comentários que parecem inofensivos, mas podem magoar. Por exemplo, nada de observações do tipo “Nossa, como você mudou!” ao comentar a aparência de quem ganhou uns quilinhos ao longo dos anos.

Mais uma vez, os trânsitos planetários desta semana trazem algum alento. Mesmo se a gente falar bobagem, a situação poderá ser contornada com um pedido de desculpas, sem que as animosidades escalem.

Especialmente o trígono do Sol com Marte traz alguma leveza a essas situações, e um singelo “foi mal” ou “falha minha” poderá desfazer qualquer tensão. Afinal, ninguém quer gastar energia com o que não interessa, e as atenções estarão voltadas ao lazer e à diversão.

Em que área da sua vida Mercúrio está transitando?

Mercúrio retrógrado é um dos trânsitos mais significativos da Astrologia. Mas cada um de nós experimenta sua energia de maneira diferente, dependendo da área do nosso Mapa Astral que está sendo ativada.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de Mercúrio.

Quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

Seja prudente: vem aí Marte retrógrado

Como se Mercúrio retrógrado não fosse o bastante, nesta semana também abrimos a contagem regressiva para o início de outra retrogradação importante. Marte já aparece estacionário no céu, pois no dia 6 de dezembro ficará retrógrado até 23 de fevereiro de 2025.

Com Marte retrógrado, nossa atenção será voltada à análise de nossos impulsos, porque as brigas podem se tornar mais feias. Especialmente no final do ano, quando Marte ficará em oposição com Plutão, acentuando tensões e divergências.

Tudo isso coincide com o Natal e os primeiros 10 dias de janeiro, um período repleto de ocasiões para encontros sociais. Então, desde já, teremos de aumentar a prudência, fazendo uma avaliação profunda das nossas ações.

Prepare o terreno para esse ciclo difícil em que os ânimos estarão acirrados. Por isso, pode ser especialmente útil refletir sobre algumas questões:

Como quero começar 2025?

Quem são as pessoas com quem, normalmente, tenho gatilhos de tensão e com quem preciso ter cuidado?

Como posso evitar esses gatilhos para manter a harmonia nas festas de fim de ano?

O final do ano é uma época em que sentimos vontade de tomar decisões importantes sobre o futuro. Mas isso estará prejudicado nos próximos dias, com a coincidência de Mercúrio retrógrado e a iminente retrogradação de Marte.

Não significa parar tudo, mas analise cuidadosamente suas ações. Por exemplo, não compre uma passagem aérea por impulso, sem refletir se será possível viajar, porque nem Mercúrio, nem Marte favorecerão esse movimento.

Saiba qual é o seu limite (e o dos outros). Esse ciclo pede um refreamento de nossos impulsos para evitar uma escalada de tensões desnecessária.

Marte é o planeta do território, então será preciso cuidado para não invadir nem agredir o que é caro à outra pessoa e, também, para sinalizar os nossos próprios limites.

