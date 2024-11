Inferno astral existe mesmo?

O conceito de inferno astral deixa muitas pessoas em dúvida. É mito ou verdade que o mês que antecede ao aniversário é mais conturbado?

Neste artigo, vamos esclarecer a questão e explicar o termo inverno astral. Confira.

O que é inferno astral?

O termo inferno astral de cada signo é uma invenção contemporânea, e não se sabe quem a criou. Diz-se que ele acontece um mês antes do aniversário.

Entretanto, não se deve levar isso tão a sério já que, parando para pensar, várias pessoas podem ver que o mês que antecede seus aniversários foi bom.

Basta conferir suas previsões no Horóscopo Personalizado para ver que, muitas vezes, esse período é bem positivo.

Terminologia correta: inverno astral

Existe, na verdade, o inverno astral (ou ainda primavera astral), um momento de recolhimento na vida da pessoa.

Durante esses períodos, a tendência deve ser não tentar tomar nenhuma atitude que possa causar um grande impacto no mundo.

Caso você tente agir neste período, vai estar “remando contra a maré”, retardando o efeito do que tanto se deseja conquistar.

Uma boa sugestão para esse período é fazer a sua Revolução Solar, um mapa astral do momento do seu aniversário que revela as tendências para o período até o próximo aniversário. Com base nessa análise, você pode refletir sobre os rumos que deseja tomar.

Conceito de tempo na Astrologia

Na Astrologia, existem dois conceitos de tempo: chronos e kairós. O primeiro é o tempo cronológico (por exemplo, 16h da tarde).

O segundo representa o momento adequado, oportuno. Este período oportuno indica o caminho que você deve percorrer para acompanhar o fluxo das coisas, remando na mesma maré para alcançar seus objetivos.

Todas as vezes em que não se respeita a qualidade do momento, reclama-se que as coisas não estão dando certo.

A palavra desastre, por exemplo, significa “sem astros” (do latim des aster). Ou seja, é quando a pessoa não está em afinidade com a qualidade astral do período.

A Astrologia auxilia, então, na observação do kairós. Quando não se observa, é que acontece o chamado inferno.

