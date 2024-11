Lua Cheia de novembro chega com energia transformadora

Nesta sexta-feira (15), acontece a Lua Cheia de novembro, conhecida como Lua do Castor. E ela vem com uma forte energia de transformação.

Desta vez, a Lua está em Touro e vai desencadear reflexões que dizem respeito a nós e às nossas relações. Assim, as mudanças passarão, inevitavelmente, por desapegos afetivos e materiais.

Aqui, veja uma análise geral sobre a Lua Cheia de novembro. Vale lembrar, no entanto, que a vivência de cada pessoa é diferente, pois depende dos trânsitos lunares de cada uma.

Por isso, ao final deste artigo, você encontrará dicas para aproveitar o potencial da Lua Cheia de novembro.

Quando ocorre a Lua Cheia de novembro

A Lua Cheia de novembro começa exatamente às 18h28 (horário de Brasília) de sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, no signo de Touro.

Já no sábado (16), a Lua entra em Gêmeos. Aos poucos, ela vai minguando até a próxima sexta-feira (22), quando começa realmente a fase Minguante, em Virgem.

Por que é a Lua do Castor?

A Lua Cheia de novembro é conhecida como Lua do Castor. Este e os demais nomes das Luas Cheias têm origem em antigos povos dos Estados Unidos e da Europa.

Eles se baseiam nas estações do ano, nas épocas de plantio e colheita ou outras atividades típicas de cada momento. Neste caso, esta é a época do ano em que os castores estão se preparando para se recolher em suas represas durante os meses de inverno no Hemisfério Norte.

Apesar de serem muito conhecidos, astrologicamente, esses apelidos não têm nenhum significado especial. O importante, segundo os astrólogos, é que se trata de uma Lua Cheia, a mais intensa de todas as fases da Lua, o que pode potencializar emoções e ações.

A energia da Lua Cheia de novembro

Quando a Lua está cheia, ela forma um ângulo de 180° com o Sol, conhecido astrologicamente como oposição. É um aspecto de tensão entre duas direções, pois Sol e Lua estão em signos opostos (Escorpião e Touro, respectivamente, neste caso).

Além disso, neste Mapa da Lua Cheia, Urano também está em Touro. Isso traz para novembro forte tendência a mudança nas posturas pessoais, levando a possíveis ajustes nas relações. E a oposição do Sol com Urano reforça a possibilidade de um período transformador.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, saber lidar com a irritação nos relacionamentos será fundamental. “Em vez de brigar de maneira intempestiva, que tal direcionar esforços para as mudanças necessárias?”, questiona.

E mudança também tem a ver com desapego e deixar para trás o que não vale a pena. Agora é hora de investir em novas direções.

Como seu signo pode aproveitar a Lua Cheia

A energia transformadora desta Lua Cheia é um convite para repensar o que devemos manter ou deixar ir embora. Mas cada pessoa sente isso de uma forma diferente.

Para saber onde e como, você precisa conferir o trânsito desta Lua no seu Horóscopo Personalizado. É rápido, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Horóscopo personalizado gratuito Personare .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir seus dados de nascimento.

Veja quais são seus trânsitos e, então, procure pelo trânsito de Sol e Lua. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 7.

Lembre-se: você precisa fazer isso no dia em que a começa a Lua Cheia (15/11), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará naquele momento.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual é a casa do seu Mapa que será ativada pela Lua Cheia de novembro, veja alguns questionamentos que você pode se fazer para se preparar para o que está por vir:

Casa 1 : será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Ou, ainda, que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer?

: será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Ou, ainda, que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer? Casa 2: o que você precisa transformar para melhor em relação ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência?

o que você precisa transformar para melhor em relação ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência? Casa 3 : que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação?

: que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação? Casa 4: você tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família?

você tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família? Casa 5: tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos? Ou, ainda, a prazer, lazer e criatividade?

tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos? Ou, ainda, a prazer, lazer e criatividade? Casa 6: você sente que as transformações estão se referindo a coisas práticas, por exemplo, trabalho, saúde e cotidiano?

você sente que as transformações estão se referindo a coisas práticas, por exemplo, trabalho, saúde e cotidiano? Casa 7: tem algo para transformar no que se refere às suas parcerias e aos seus relacionamentos?

tem algo para transformar no que se refere às suas parcerias e aos seus relacionamentos? Casa 8: que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor.

que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor. Casa 9: você sente que precisa expandir horizontes? Se sim, vá com fé.

você sente que precisa expandir horizontes? Se sim, vá com fé. Casa 10: chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos?

chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos? Casa 11: o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro?

o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro? Casa 12: o que precisa ser visto lá dentro de você para uma grande transformação na sua vida? Que ciclo que já terminou, mas você precisa concluir de vez?

Última Lua Cheia de 2024

A próxima (e última do ano!) Lua Cheia ocorre no dia 15/12. Ela nasce oficialmente às 06h01, desta vez, no signo de Gêmeos.

