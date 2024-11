Mercúrio retrógrado é um período conhecido pelos problemas na comunicação, tecnologia e até mesmo nas viagens. Para reduzir a resistência e os desafios deste período, te contamos quais são os melhores cristais para usar durante Mercúrio retrógrado.

A desaceleração do planeta da mente e da comunicação pode representar mais mal-entendidos, atrasos, problemas técnicos e confusões. Essa sensação de que as coisas não estão fluindo como esperado não são nada agradáveis e merecem um cuidado e ajustes.

É nesses momentos que práticas, técnicas e ferramentas como a Terapia com Cristais, podem desempenhar um papel importante.

O que os cristais podem fazer durante Mercúrio retrógrado?

Os cristais são conhecidos por suas propriedades energéticas e terapêuticas, que podem ajudar na harmonização do seu movimento e intenção em equilíbrio com o que o Mercúrio retrógrado simboliza e facilita.

Isso porque um momento de recolhimento é uma grande oportunidade para você fazer esse processo que envolve ter mais cautela, mais prudência naquilo que você pensa e diz.

Ao aprender a integrar práticas como o uso de cristais pode não apenas ajudar a passar pelas complexidades deste ciclo com menos estresse, como também aproveitar esta fase para o seu crescimento pessoal e espiritual.

Afinal, entrar em concordância e não em resistência pode trazer crescimento. Até porque o Mercúrio retrógrado não é ruim – veja como aproveitar o período aqui.

8 cristais para usar durante Mercúrio retrógrado

A seguir, listo para vocês 8 cristais para usar durante Mercúrio retrógrado em momentos e com objetivos diferentes. Então, a partir dos principais efeitos do trânsito, como falta de foco ou dificuldades no amor, sugiro pedras específicas.

Escolha a que você precisa e então, mais adiante, veja como você pode usar para conseguir aliviar os efeitos de Mercúrio retrógrado.

Cristais para concentração

Fluorita: conhecida por suas propriedades de aumentar a clareza mental e a flexibilidade na mudança, ela ajuda a organizar pensamentos e a melhorar a capacidade de análise. Por isso, Meditar com a Fluorita pode ajudar a clarear a mente. Após meditar, coloque a Fluorita na sua mesa de trabalho ou próxima a você.

conhecida por suas propriedades de aumentar a clareza mental e a flexibilidade na mudança, ela ajuda a organizar pensamentos e a melhorar a capacidade de análise. Por isso, pode ajudar a clarear a mente. Após meditar, coloque a Fluorita na sua mesa de trabalho ou próxima a você. Quartzo Transparente: é um cristal amplificador de energia e que ajuda a aumentar a clareza mental e a concentração, além de limpar a mente de distrações. Por isso, Meditar com o Quartzo transparente pode ajudar a aumentar sua frequência e a focar a mente.

Para estresse e ansiedade

Ametista: conhecida por suas propriedades calmantes, a Ametista ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Por isso, a mantenha perto durante momentos de estresse.

conhecida por suas propriedades calmantes, a ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Por isso, a mantenha perto durante momentos de estresse. Turquesa: promove a paz interior e a calma, ajudando a aliviar a ansiedade. Portanto, use a Turquesa como joia ou no bolso para trazer a frequência de calma e serenidade.

Melhorar a comunicação

Água Marinha: facilita a comunicação clara e eficaz, ajudando a expressar pensamentos e sentimentos. Por isso, mantenha uma Água-marinha próxima a você durante conversas importantes.

facilita a comunicação clara e eficaz, ajudando a expressar pensamentos e sentimentos. Por isso, mantenha uma próxima a você durante conversas importantes. Sodalita: promove a lógica e a racionalidade, ajudando a melhorar a comunicação e a compreensão. Nesse sentido, meditar com Sodalita pode ajudar a clarear a mente para expressar melhor.

Para relações

Rodonita: ajuda a curar feridas emocionais e promove o perdão e a compaixão. Portanto, use-a como joia ou mantenha próxima a você para melhorar as relações.

ajuda a curar feridas emocionais e promove o perdão e a compaixão. Portanto, use-a como joia ou mantenha próxima a você para melhorar as relações. Quartzo Rosa: Promove o amor e a harmonia nas relações. Use o Quartzo rosa como pingente ou coloque no ambiente para criar uma atmosfera de amor e compreensão, em áreas comuns da casa para manter a energia nessa frequência.

Como utilizar os cristais

Antes de qualquer coisa, veja como limpar e Energizar suas Pedras e Cristais. Feito isso, você tem diversas formas de se beneficiar dos efeitos dos cristais. Então, veja algumas:

Respiração Consciente : Escolha aqui um dos exercícios de respiração conscient e e segure o cristal durante a prática para sintonizar sua energia com a dele.

: e e segure o cristal durante a prática para sintonizar sua energia com a dele. Prática para equilibrar os Chakras: cuidar dos chakras é cuidar de como nos relacionamos, recebemos e percebemos tudo que entra em contato conosco. Veja aqui como usar os Cristais para atuar nos seus Chakras.

cuidar dos chakras é cuidar de como nos relacionamos, recebemos e percebemos tudo que entra em contato conosco. Use os cristais: pingentes, colares, pulseiras ou anéis ajudam a manter sua energia próxima ao corpo.

pingentes, colares, pulseiras ou anéis ajudam a manter sua energia próxima ao corpo. Cristais na decoração: posicione os cristais em áreas específicas da casa ou do trabalho para lembrar da sua intenção e também criar um ambiente harmonioso.

posicione os cristais em áreas específicas da casa ou do trabalho para lembrar da sua intenção e também criar um ambiente harmonioso. Carregue os cristais consigo: na bolsa, no bolso, na mochila, na careira… levar os cristais no dia a dia pode te dar apoio e suporte energético contínuo.

na bolsa, no bolso, na mochila, na careira… levar os cristais no dia a dia pode te dar apoio e suporte energético contínuo. Faça a meditação abaixo!

Meditação com cristais para Mercúrio retrógrado

Escolha um local tranquilo e livre de distrações. Coloque o cristal escolhido próximo a você. Sente-se confortavelmente e respire profundamente algumas vezes. Segure o cristal em suas mãos e feche os olhos. Visualize uma luz clara e brilhante envolvendo você e o cristal, ajudando a clarear sua mente. Defina uma intenção clara para o seu momento, como “Aumentar a concentração e a clareza mental” ou “Me comunicar bem, sem confusões”. Mantenha essa intenção em mente enquanto respira profundamente. Sinta a energia do cristal na sua mão passar para seu braços. Vá relaxando o corpo: braços, tronco, pescoço… Imagine a energia aumentar e vibrar com seu campo energético pessoal. Sustente essa sensação e a respiração profunda por 5 minutos. Então, volte a atenção ao seu corpo e ambiente. Por fim, beba água.

Quando sentir que precisa reforçar a ajuda e energia do cristal, segure o cristal e repita a respiração por 3 a 5 vezes. Permita que a energia do cristal ajude a trazer seu foco de volta para o momento presente.

Confie no processo!

Estes são apenas alguns dos muitos cristais que podem ser benéficos durante Mercúrio retrógrado e como você pode usá-los. Experimente e veja quais pedras funcionam melhor para você!

Lembre de descansar, relaxar e ter calma nesse período – sua saúde mental agradece.

E sim, as coisas podem ser desafiadoras agora, mas voltarão aos trilhos em breve. Confie no processo e, se precisar, peça ajuda.

Espero que essas sugestões ajudem você a lidar com estresse e a ansiedade que podem aumentar durante esse movimento e a superar eventuais desafios na comunicação e nas relações de maneira mais equilibrada e harmoniosa.

Simone Kobayashi

Simone Kobayashi - Especialista em Terapia Vibracional, Terapeuta Holística e Vibracional, Mentora e Autora. Co-criadora de técnicas que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ajuda pessoas a expandirem suas consciências e transformarem suas vidas para alcançar plenitude.

