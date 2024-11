Sonhos Repetidos: entenda os significados e as mensagens

Sonhos repetidos são aqueles que se repetem durante a noite ou com frequência ao longo do tempo – que pode ser numa sequência de dias, meses, anos ou tempos espaçados.

Esses sonhos provavelmente estão trazendo a mesma informação, repetidamente, mas de formas diferentes, para facilitar o entendimento da mensagem pelo sonhador.

Os sonhos repetidos despertam nosso interesse e curiosidade por sua natureza persistente, mostrando uma faceta intrigante e significativa do mundo onírico.

Por que os Sonhos Repetidos acontecem?

Porque você não está dando atenção a algo muito importante que o seu sonho está tentando te avisar, sobre fatores psicológicos, emocionais e espirituais.

Traumas passados, preocupações persistentes e questões não resolvidas podem se manifestar nos sonhos simbolicamente de maneira repetitiva, oferecendo uma oportunidade de você:

encontrar a causa de um problema que se arrasta pela sua vida

identificar comportamentos que sabotam seus resultados

indicar a melhor escolha a ser feita em determinadas situações

Leia também:

+ Os significados de sonhar com cobra

+ Para que servem os sonhos?

Identificando Padrões e Temas Recorrentes

Abaixo estão algumas orientações sobre como você pode reconhecer esses padrões e temas recorrentes:

Registre seus sonhos em um caderno de sonhos

Ao acordar, tome alguns minutos para anotar ou gravar no gravador de voz os detalhes do seu sonho, incluindo todos os elementos que você se lembra. Mesmo que pareçam irrelevantes ou confusos, todos os detalhes são significativos na interpretação da mensagem trazida pelo sonho.

Preste atenção aos elementos comuns que surgem nos seus sonhos

A quantidade desses elementos, as cores, tamanhos. Isso pode incluir pessoas específicas, lugares, objetos, situações e emoções. Assim, você pode começar a entender melhor os temas que estão sendo destacados pelo seu sonho.

Reflita sobre seus sonhos

Você se recorda de já ter sonhado com essa situação ou pessoa fazendo a mesma coisa? Às vezes são as mesmas pessoas em cenários diferentes ou o mesmo cenário com pessoas e situações diferentes.

Ao manter um diário de sonhos você consegue acompanhar e analisar seus padrões e temas ao longo do tempo. Ao registrar e refletir sobre seus sonhos de forma regular, você pode perceber preocupações e aspirações, e até mesmo sobre eventos futuros.

Essa prática também ajuda a fortalecer sua conexão com os sonhos e com toda a sabedoria do seu Eu interior.

Interpretação e Significado

Esqueça dicionário de sonhos. O sonho é pessoal e intransferível. Nosso espírito e nossa mente sabem exatamente que tipo de linguagem e imagem usar, usam aquilo que vai fazer sentido pra você.

Em geral, os sonhos iniciam trazendo um tema, um elemento central que será trabalhado durante o sonho. Não é uma regra fixa, mas acontece muitas vezes. Reconhecer esse elemento ajuda na interpretação: mesmo sem entender o sonho todo, é possível ter uma boa noção do que se trata.

O número 3 nos sonhos

Coisas que se repetem temos que dar atenção – ou se tiver 3 coisas iguais no sonho, tipo: 3 filhotes de gato. Ou, a menina estava segurando 3 flores na mão. Olhei para o céu e vi 3 estrelas, etc

O número três é um número muito importante nos sonhos. É uma ajuda extra, um link direto que fortalece sua percepção profunda e intuitiva, para você receber a energia que vai te ajudar a ver coisas que às vezes são impossíveis de se ver no estado de espírito em que você se encontra e, na maneira como as está percebendo.

Por isso, quando aparecem 3 coisas iguais, o sonho está pedindo sua atenção, mas de uma forma diferente.

Tony Samara, místico, professor espiritual e autor, nos ensina que o 3 representa a Trindade, não como as antigas instituições patriarcais acreditam que a Trindade seja. Mas como três aspectos de um. Três aspectos de um como qualidades. Quando no sonho você vê três pássaros voando no céu, por exemplo, essas qualidades estão sendo derramadas sobre você.

E também muitas vezes quando você tem sonhos com três aspectos do mesmo, é um sonho profético. Então ouça a profecia. O que o simbolismo está revelando para você sobre o que chamamos de futuro? E nem sempre será uma profecia avisando de dificuldades.

Às vezes está dizendo: não se esqueça de dar esse passo quando você estiver pronto para dar o passo, porque esse passo vai ajudar a criar o próximo nível de evolução. Portanto, a profecia nem sempre trata de situações dramáticas no futuro. Podem ser etapas simples que você precisa seguir. E isso nos leva ao aspecto repetitivo do sonho.

O mesmo sonho de novo e de novo

Sempre que você sonhar o mesmo sonho novamente, podem ser várias coisas. Mas uma coisa que muitas vezes está sendo revelada é que você está em um processo reativo – aquela parte do seu cérebro presa no mundo (reagindo com raiva ou reagindo com uma sensação de vítima), no sonho, na verdade, ela está sendo “consertada”.

De alguma forma você está tentando sair do cérebro primitivo reativo para o neocórtex, aquela parte do meio do cérebro que cria a razão – enfatiza Tony.”

Não precisamos cair no mesmo problema indefinidamente. A razão é dizer, ok, há esperança, há uma solução. Se você puder ver isso no sonho é muito poderoso.

Mas se não for possível, se o sonho for repetitivo o tempo todo, como se você estivesse fugindo, fugindo e nunca parasse de fugir, quando você acordar, tente se conectar com algo que lhe dê esperança, que lhe dê uma sensação de: Uau, é possível!

Você pode fazer isso através da visualização. Então, se você está fugindo de algo que está te assustando, visualize algo que traga conforto, que crie segurança, sem abordar o que está criando medo, mas apenas algo bonito, como um jardim, por exemplo. Um jardim cheio de rosas de cores diferentes.

Basta cheirar as rosas e sentir a beleza e isso já começa a criar comunicação entre o cérebro reativo e aquela parte do seu processo de pensamento que é capaz de sentir a realidade de uma forma diferente.”

O sonho com meu pai

Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos e na época, sonhava repetidamente que ele havia voltado, que não tinha morrido. Em 2023 tive esse sonho novamente. No sonho meu pai marcava de almoçar comigo e com minha mãe para explicar que não havia falecido. Ele iria explicar por quê forjou a própria morte.

Esse sonho mostrou que ainda havia uma parte de mim que não aceitava a morte dele. A partir desse sonho pude entrar em contato com o sentimento e entender o processo emocional de luto que eu criança não consegui vivenciar.

+ Sonhar com morte: significados

Interpretar os sonhos é a forma mais simples e amorosa de criarmos conexão com nossa sabedoria. Todas as respostas estão dentro de você.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Mariana Hein

Mentora de desenvolvimento pessoal | Especialista em Comunicação | Instrutora de Yoga Instrutora de comunicação/expressão, mudança de hábitos, Meditação e Yoga. Certificada em Yoga pela Yoga Vidya Mandiram e em Filosofia do Yoga pelo Instituto Paulista de Sânscrito. Ajuda pessoas e empresas a encontrarem seu propósito de vida e ação no mundo.

marimarihein@yahoo.com.br

O post Sonhos Repetidos: entenda os significados e as mensagens apareceu primeiro em Personare.