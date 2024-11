Quando a Lua está minguando, perdendo o seu brilho, então nós também devemos olhar para dentro. É um momento de mais recolhimento, reflexão, finalização de ciclos, planejamentos e limpeza. Então, a gente te mostra 3 práticas de proteção para fazer na Lua Minguante.

A Lua rege as nossas emoções e pode atuar no nosso humor, por isso é importante entender e respeitar cada fase lunar (entenda aqui).

Durante a fase minguante, é importante identificar as coisas que não estão funcionando e liberá-las para abrir espaço para coisas novas. Pensando nisso, convidamos especialistas do Personare para compartilharem práticas de proteção para fazer na Lua Minguante.

3 práticas de proteção para fazer na Lua Minguante

1. Banho de limpeza na Lua Minguante

As ervas são uma forma natural e poderosa para equilibrarmos nossas energias. Veja aqui um guia de plantas e ervas para usar quando quiser!

Segundo a terapeuta Aline Lang, a Lua Minguante é um momento importante do mês para se desfazer de tralhas emocionais e físicas.

“Nosso campo fica aberto a ataques energéticos e inveja quando estamos sobrecarregados de energias de ressentimentos, rancor, culpa e birra. Por isso, aproveite esse momento poderoso para jogar fora todo ressentimento e limpar sua energia, para que abundância possa vir”, explica Aline.

Ingredientes: use ervas de limpeza como Arruda, Guiné, Eucalipto e/ou Casca de alho. Caso não seja possível, use vinagre de maçã ou sal grosso, que também são bem eficientes.

use ervas de limpeza como Arruda, Guiné, Eucalipto e/ou Casca de alho. Caso não seja possível, use vinagre de maçã ou sal grosso, que também são bem eficientes. Preparação: ferva um litro de água e desligue. Então, em um balde, coloque a água e despeje as ervas desejadas, o vinagre ou o sal grosso.

ferva um litro de água e desligue. Então, em um balde, coloque a água e despeje as ervas desejadas, o vinagre ou o sal grosso. Como tomar o banho: à noite, antes de dormir, tome o seu banho normalmente enquanto a preparação com ervas amorna. Coe e então jogue esse banho aromático no seu corpo (pode ser da cabeça ou dos ombros, isso é bem pessoal). Intencione, enquanto o despeja, que o seu campo energético está sendo limpo e purificado. Seque-se normalmente e não saia mais de casa depois.

2. Prática para afastar a inveja

A Lua Minguante pode não ser um momento legal para tomar muitas atitudes externas, mas, segundo a terapeuta holística Melissa Mell, pode ser uma ótima fase para limpar energeticamente o seu campo energético pessoal e também a sua casa.

Assim, ela ensina como se blindar de energias negativas de outras pessoas.

Escreva a lápis, em um papel, o nome completo da pessoa que você deseja afastar. Vá para o lado de fora de sua casa (varanda ou quintal), acenda uma vela branca ou preta e a dedique para seus guardiões protetores e para a energia da Lua Minguante. Peça ajuda para se blindar das energias dessa pessoa, para que vocês se afastem e peça à Lua para minguar os laços entre vocês. Queime o papel com o nome da pessoa, dizendo: “Que o fogo queime todo o mal que essa pessoa me fez ou pensa em fazer, assim como essa ligação entre nós e toda a minha angústia e que o vento leve embora essa história“. Assopre as cinzas para longe, entre e lave as mãos até a altura dos cotovelos. Acenda um incenso de rosa branca, guiné, eucalipto ou alfazema e agradeça o Universo pela graça concedida.

3. Use o poder de proteção da Mandala Arcturiana

As Mandalas Arcturianas (conheça mais aqui), com suas formas geométricas, cores e frases, facilitam o acesso ao nosso subconsciente e ajudam a acelerar nosso desenvolvimento pessoal, seja para crescimento, processamento, desapego ou ação.

Por isso, nesta Lua Minguante, a terapeuta Simone Kobayashi sugere usar e ativar a Mandala Arcturiana Proteção (na foto abaixo) com a frase:

“Eu estou emitindo a minha própria frequência!”

“A mandala proteção ajuda a não sintonizar com nada que esteja abaixo ou mais denso do que a nossa própria frequência”, explica Simone.

Se possível, imprima a mandala colorida. Caso não seja, use a imagem da tela.

Coloque-se em um local tranquilo, onde não seja interrompido por alguns minutos. Sente-se confortavelmente e mantenha suas costas retas. Respire lenta e profundamente por 3 vezes. Coloque a mandala escolhida na sua frente, na altura dos olhos. Respire lenta e profundamente olhando para o centro da mandala. Mantenha seu olhar relaxado até que tenha a sensação de que a imagem e as linhas se movem um pouco. Então, feche os olhos e respire suave e profundamente mais 3 vezes. Abra os olhos e faça novamente por 3 vezes.

